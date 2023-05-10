Задержания в Нижнем Новгороде

6 мая, должен был состояться антикап-марш в Нижнем Новгороде. За два часа до акции к всем активистам антикап-марша приходили сотрудники ФСБ и полиции, и провели незаконные обыски. Как объясняли сами сотрудники, “это не обыск, это досмотр”, во время которого проходила “профилактическая беседа” о уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Влад Ильин, у которого при “досмотре” были найдены плакаты к антикап-маршу был задержан. Как объясняли сотрудники полиции, вызвано это было необходимостью проверить текст плаката на наличие дискредитации ВС РФ. После формулировки менялись постоянно от мелкого хулиганства до участия в нежелательной организации.

Второй по счету была задержана Татьяна Аршинова, финансовый директор «Социалистической Платформы» (бывший волонтер ФБК). При “досмотре” сотрудниками полиции были найдены плакаты в защиту Навального.

Задержанных держали два часа в Советском отделении полиции, после перевезли в Канавинское отделение полиции, где продержали три часа и отпустили без протокола.

Также исчезла руководительница организационно-технического отдела «Социалистической Платформы» Юлия Булавина. Полностью пропала со связи, должна была подойти но не явилась на собрание организационно-технического отдела. Перед исчезновением она позвонила сказала что у нее какие-то проблемы.