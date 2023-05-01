Анти-Лоцман или критика статьи «Коротко о национализме»

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Недавно в поле зрения попала одна статья, которую я и мои товарищи не можем обойти стороной. После ее прочтения мы связались с автором этой самой статьи, с целью указать на некоторые неточности. Автор вышел на контакт, но не посчитал нужным свою статью отредактировать или отозвать, что было воспринято нашей скромной редакцией как намеренное искажение фактов и объявление войны здравому смыслу. Главное оружие марксиста – диалектика, так что давайте диалектически подойдем к анализу статьи «коротко о национализме» за авторством Руслана Лоцмана.

(Необходимо упомянуть, что наша редакция осуждаем нацизм, фашизм, национализм и шовинизм во всех их проявлениях.)

««Национализм — это детская болезнь. Это корь человечества».

После этой фразы националист может подумать, что высказывание принадлежит Владимиру Ленину, Карлу Марксу или другому коммунистическому деятелю. На самом деле эта фраза принадлежит Альберту Эйнштейну — лауреату нобелевской премии в области физики.» (1)

Автор начинает свою статью с небольших противоречий. Фразой «на самом деле» он противопоставляет Альберта Эйнштейна Владимиру Ленину и Карлу Марксу или любому другому коммунистическому деятелю (или, вероятно, любому человеку, питающему симпатии к коммунизму). Противоречие здесь заключается в том, что Эйнштейн был социалистом (2) и противопоставлять его Ленину и Марксу или всему коммунистическому движению категорически нельзя.

Вам, уважаемый читатель, может показаться, что мы с самого начала обращаем слишком много внимания не на содержание, а на оформление этого содержания. Однако, в своё оправдание мы приведём отрывок из «Диалектического материализма» М. Корнфорта, конкретно из его «Теории познания»(3): «Дело в том, что мышление – отражение реального мира, а в процессе отражения, как сказал Маркс, материальный мир преобразуется в формы мышления. Этот процесс отражения и преобразования материального в идеальное имеет свои собственные необходимые законы – законы мышления, принципы логики. В число законов мышления входят прежде всего логические принципы построения предложений, имеющих определенное значение.»

Из данного отрывка мы можем сделать вывод, что если автор статьи не умеет правильно собрать свою мысль в форму, то его восприятие реальности искажено, с чем мы дальше и столкнемся.

«Иммануил Кант, Лев Толстой, Роза Люксембург и многие другие философы эпохи просвещения, викторианской эпохи и эпохи модерна разделяли мнение Эйнштейна касательно национализма».

Второе противоречие заключается в том, что Иммануил Кант, как и философы эпохи просвещения, не мог разделать позицию Эйнштейна о национализме, т.к. еще за 75 лет до рождения Эйнштейна Иммануил Кант умер, не говоря уже о более ранних философах.

Далее автор говорит, что множество философов рассуждало о национализме и что они приходили к разным выводам, касательно его жизнеспособности. Однако для подтверждения своих слов Р. Лоцман приводит односторонний пример националистического русского философа И. Ильина, просто сообщая нам о том, что И. Ильин – фашист и враг советской власти. Почему если мы говорим о разных позициях, мы видим только один пример, да и то, автор не удосужился даже выписать из Ильина цитату, чтобы показать нам отношение конкретного философа в конкретную эпоху. А ведь это тоже важно, потому что национализм (как и любая идеология) со временем менялся, подстраивался под эпоху. Это еще одна причина, по которой Кант не мог бы разделять позицию Эйнштейна, т.к. если даже Кант и критиковал национализм, то он критиковал национализм XVIII в., а Эйнштейн национализм XX в.

Сразу после информации об Ильине Лоцман пишет:

«Чтобы продолжить критически рассуждать о национализме, нам необходимо отбросить все предрассудки, мнения культурных и научных деятелей, общественное отношение к этой идее, и посмотреть на эту идеологию без личной, а также общественной неприязни.»

Во-первых, никаких критических рассуждений мы еще не встретили, следовательно, мы не можем «продолжать критически рассуждать», т.к. мы и не начинали. Во-вторых, первой строчкой статьи давать нам субъективную оценку, после чего призывать рассуждать от этих оценок абстрагируясь – нелогично, если даже просто не глупо. В-третьих, чтобы критически рассуждать о национализме не нужно отбрасывать мнения научных деятелей, а наоборот, по большей части на уже проведенных исторических, политологических, психологических, экономических и социологических исследованиях строить свою аргументацию. Хотя бы до того времени, пока вы самостоятельно не проведёте «исследование исследований», чем автор, видно, не занимался.

В следующем сообщении публицист Р. Лоцман говорит нам о том, что чтобы его не обвиняли в «использовании ложных фактов», всю информацию он будет брать с ютуб-канала «Русский Националист» (4). Возникает вопрос — почему именно с этого канала? На канале всего 20 видео, примерно 3 тыс. подписчиков, что для даже среднего ютуб-канала — мало. Если уж автор статьи собрался говорить нам о национализме, так может стоило выбрать чуть более достоверный источник, чем почти заброшенный канал? Что мешало взять информацию с гораздо более общепринятых и достоверных (в первую очередь у националистов) сайтов и ресурсов? От статей того же И. Ильина или А. Дугина до современных националистских порталов, по типу «Осколка» (5), РНС (6) или сотен других более значимых и принятых в националистической среде пабликов и СМИ, чем канал на почти 3 тыс. человек.

(Есть предположение, что третьесортный канал был взят по причине слабой аргументации со стороны защитников национализма, однако даже здесь Лоцман закапает сам себя, не справившись с критикой.)

Далее автор статьи берёт тезис из видео и начинает пытаться его опровергать:

«Безусловно, сами националисты подтверждают тот факт, что они не нацисты, однако не является ли закономерным, что национализм по своей природе постепенно радикализируется до уровня нацизма из-за экономического фактора той или иной страны?»

Начнем с того, что нацизм – это национал-социализм, конкретное направление фашизма. Национализм может радикализироваться как в нацизм, что безусловно верно, так и в любую другую высшую стадию шовинизма. Это важно понимать. Автор прав, когда пишет, что это происходит по экономическим причинам, но именно, что причинам , а не «экономическому фактору той или иной страны». Что интересно за фактор страны такой, который заставляет движение радикализироваться? Может быть дальше публицист Р.Лоцман объяснит нам, что он имел в виду под экономическим фактором.

«Если одна нация не способна прокормить себя, то эта нация неизбежно пойдёт войной на другую нацию ради спасения своей. Это неизбежно, поскольку нации остаются нейтральны к друг другу, а значит, принцип взаимопомощи в такой ситуации не способен распространиться и уберечь нации от войны между собой.»

К сожалению, никакого пояснения не последовало. Вместо этого автор говорит нам, что одна нация неизбежно будет воевать за ресурсы с другой нацией, если она не способна себя прокормить. Нация не обязательно должна идти на кого-то войной. Недостающие ресурсы вполне можно получить путем обмена или развития технологий, которое в свою очередь вызвано историческим развитием. Вдобавок встает вопрос политики, проводимой правящим классом той или иной нации (читайте – государства), поскольку в истории не существует примеров, когда бы жители одной страны стихийно организовались и пошли отвешивать всем остальным, потому что они (организовавшиеся) плохо живут. Фактором объединения людей для завоевательных войн служит в гораздо большей степени политика их государства, т.е. их правящего класса.

Далее, Лоцман пишет о том, что поскольку нации настроены нейтрально друг к другу, то принцип взаимопомощи не работает. Это уже противоречит здравому смыслу. Если государства (нации) настроены друг к другу враждебно , то принцип взаимопомощи не работает, да и то не всегда. Есть примеры, когда воюющие друг с другом страны и нации объединялись, чтобы устранить общего, более опасного, врага. Если же мы говорим о государствах, между которыми установлены нейтральные отношения, то тем более там простора для взаимопомощи еще больше, чем в конфликтующих странах, само собой. Считаю, что нет смысла дальше объяснять, почему нейтралитет не равен вражде. Автор, приравнивая такие вещи, нарушает законы здравого смысла.

«Также идея о том, что своя нация превыше всего (это официальная догма всех националистов), лишь усилит военные столкновения между экономически слабыми националистическими государствами, а значит, приведёт к неизбежной войне всех против всех».

Дальше – больше. «Усилит военные столкновения между экономически слабыми националистическими государствами». Почему именно между слабыми? Или исходя из того, что нация идет войной на другую только от плохой жизни, националистическая страна не может быть сильной? Или сильные нац. государства не воюют? Не ясно.

«…а значит приведёт к неизбежной войне всех против всех.» Нельзя не спросить, а кто эти все? Или в голове автора весь земной шар – это слабые националистические государства? Так, помимо того, даже если мы дополним позицию Лоцмана о слабости нац. государства и скажем, что оно может стать сильным, в истории есть примеры, когда не националистические государства объединялись, чтобы подавить сильное нац. гос-во. Это, во-первых. Во-вторых, самое сильное за всю историю человечества нац. государство в лице гитлеровской Германии почему-то пошло войной не на фашистскую Италию или Японию, а на Советский Союз, Францию, Англию, а эти страны в свою очередь ни националистическими, ни слабыми точно не были. Требуется ли говорить, что уже здесь аргументация Лоцмана разваливается?

«При такой ситуации одна половина всех наций мира будет уничтожена, а другая будет находиться в рабстве у самой сильной нации. Это неизбежно при политике мирового национализма».

Опять же, нацистская Германия, фашистская Италия и Япония вроде как сотрудничали. Однако, если мы и рассматриваем вариант, при котором Германия после окончания Второй Мировой хотела подмять под себя их все, то встает вопрос: правда ли немцы хотели уничтожить итальянцев, японцев, французов, англичан, американцев и т.д.?

Цель расовой политики нацистов заключалась в уничтожении определенных народов, но при этом цели уничтожения европейцев, чья кровь «чиста», не было. Таким образом и здесь Лоцман не прав, говоря, что половина наций будет уничтожена. Половина населения – возможно, но наций – вряд ли. Иначе получается, что главное нац. государство за всю историю в лице Третьего рейха не попадает под понятие нац. государства, посредственное данное Лоцманом.

«…поскольку идея о том, что интересы своей нации превыше всего, будет провоцировать крупные страны к империалистической политике…»

Здесь же стоит сказать, что именно империалистическая политика является первопричиной образования национальных настроений, поскольку сформировавшийся национализм – это идеологическая надстройка, которая опирается на империалистический базис (конкретно на империалистические цели развития финансового капитала), а не наоборот.

Однако, уже через предложение мы видим вот что:

«Так, на временном отрезке 3:22 сам автор говорит о том, что национализм сосредоточен на любви к своей нации, а не на ненависти к чужой».

Тут, видимо, сам автор не понимает, что делает. Он говорит, что ненависть наций к более низшим будет приводить их к войнам, однако автор, которого Лоцман пытается опровергнуть, вообще не говорит о какой-то ненависти между нациями. Таким образом, Лоцман совершает «расширение» тезиса своего противника в сторону ненависти, которую автор с «русского националиста» отрицает. Сейчас не имеет значения, есть эта ненависть или ее нет, т.к. если бы Лоцман хотел вести аргументированный спор или что-то рассказать нам о национализме, то он должен был бы исходить из тех тезисов, которые ему даны или логически выводить их, а не придумывать их за своего оппонента.

Однако, чем дальше, тем более жидкой и несвязной становится аргументация автора.

«Если я люблю чёрное, значит я ненавижу белое, если я люблю день, значит я ненавижу ночь, если я люблю мир, значит я ненавижу войну».

Из всего этого перечня можно выделить только «люблю мир – ненавижу войну», т.к. это единственный пример, который построен на взаимоисключающих явлениях. Ко всему остальному хочется добавить: «если я люблю чай, я ненавижу кофе». Аргументация на уровне пятилетнего ребенка, для которого у мира есть две стороны – любовь и ненависть, причем, если ты любишь что-то, то ты обязан ненавидеть ему противоположное. Это глупость, ведь черное и белое, как понятие цвета, не взаимоисключающие и могут сочетаться. А если для публициста Лоцмана отношения между такими сложноорганизованными системами, как государство или нация строятся на какой-то любви или ненависти (причем, видимо, Лоцман подразумевает, что все люди одной национальности слепо ненавидят людей другой), то это инфантилизм.

«Идея о том, что ты любишь больше объект №1, чем противоположность объекту №1, приводит к тому, что в итоге ты ненавидишь противоположность объекта №1, то есть противоположность твоему любимому».

Нет, не приводит, а если приводит – это говорит об уровне логического аппарата, для которого несвязанные вещи являются вытекающими одна из другой.

«Эта мысль рождается в голове сама, если задать себе наводящие вопросы. Что вы любите больше, рабство или свободу? Любой ответ из этих двух вариантов будет означать то, что вы ненавидите противоположность этому, а даже если и не ненавидите, то в любом случае ставите эту противоположность ниже своего выбора из этих противоположностей.»

Во-первых, «ставить ниже» категорически нельзя приравнивать к ненависти. Во-вторых, свобода и рабство – понятия взаимоисключающие, и то относительно. Такие вещи серьезно не рассматриваются категориями «я люблю» или «я ненавижу». Потому что формулировка, приведенная автором, это популизм. Если мы хотим узнать истинное отношение человека к определенному виду рабства или свободы, то необходимо задавать конкретные вопросы, т.к. свобода и рабство – слишком общие понятия.

«Этого достаточно, чтобы вынести тот факт, что вы порицаете, осуждаете, недолюбливаете или ненавидите эту противоположность. Из этого следует, что, любя свою нацию, вы неизбежно ненавидите или недолюбливаете другую, ставя её ниже своей нации».

Опять же, делать выбор – не означает осуждать, презирать или ненавидеть. Если человек решает завести собаку это не означает, что он ненавидит кошек. К тому же повторю, что автор с русского националиста не говорил ничего о ненависти к другим нациям, это в свою очередь означает, что Р. Лоцман спорит с тезисами из своей головы, которые он додумал за своего оппонента.

«В этой системе координат видна ваша истинная оценка своей нации и других. Исходя из этой системы можно догадаться, что ради спасения или удовлетворения своей нации, в теории вы (националисты) способны на истребление другой нации, а значит, национализм очень легко может перейти в стадию нацизма под предлогом проявления любви к своей нации».

Эта система координат на наших глазах была придумана автором статьи, следовательно мы не можем утверждать, что именно она присуща националистам. Касательно уничтожения других наций хочется сказать, что нацистская Германия нападала на Советский Союз не ради спасения или защиты своей нации, а ради превращения советской земли в колонию и ради превращения советского народа в рабов. Однако, Советский Союз в ходе Великой Отечественной войны не истребил и не занимался истреблением немецкого народа, а лишь реализовывал меры по самозащите. После свержения нацистской верхушки, которая руководила националистическим государством, отпала и необходимость в войне между немецким и советскими народами. Это означает, что тезис про необходимое истребление другой нации ради защиты своей не жизнеспособен, это — во-первых. Во-вторых, националистическое государство вело наступательную войну не в целях, изложенных нам Р. Лоцманом. Из этого следует вывод, что либо нацистская Германия не была националистическим государством, либо Р. Лоцман сам не понимает, что такое националистическое государство, которое он пытается описать.

«Автор утверждает, что земля, на которой он проживает или родился, это его земля. Я, будучи космополитом, могу ему возразить, что эта земля не его, а также принадлежит другим людям на нашей планете, а значит, ответственность за неё несут и другие жители нашей планеты, а народ, за который переживает автор канала «Русский Националист» — это те же самые люди, что проживают в Индонезии, Китае, Франции и Демократической Республике Конго».

«Националист не прав, потому что я с ним не согласен» — где здесь критика национализма, доводы против слов автора видео? Правильно, их нет; Лоцман просто выразил несогласие с автором видео. Далее, если мы обратимся к началу статьи, увидим следующие слова:

«Чтобы продолжить критически рассуждать о национализме, нам необходимо отбросить все предрассудки, мнения культурных и научных деятелей, общественное отношение к этой идее, и посмотреть на эту идеологию без личной, а также общественной неприязни».

А теперь критик рассуждает о национализме с позиции, внимание, космополита! И такое стечение событий не удивительно: как можно критиковать что-то, отбросив общественное мнение и личную неприязнь? Неприязнь есть просто по факту того, что осуществляется критика. Общественное мнение нельзя отбросить, потому что каждый человек является продуктом той среды, в которой он находится, и он так или иначе будет подвержен влиянию тех или иных взглядов.

«Сама по себе национальная культура не является важной составляющей для развитого человека, поскольку развитый человек способен мыслить шире пределов одной нации».

И опять автор статьи не учитывает тот факт, что он живет в человеческом обществе. Хочет он того или нет, культура в любом случае оказывает влияние на человека и является важной частью его жизни, в не зависимости от воли человека. И действительно, кому нужна эта национальная культура? Сложно представить хотя бы одного воспитанного и образованного человека, который был бы оторван от своей национальной культуры (то есть, простите, мыслил «шире»). Как мы уже сказали в самом начале, автор оторван от реальности и его восприятие искажено, ведь если бы человек мыслил «шире» (в понимании Лоцмана), это означало бы, что он изучает мировую культуру, избегая своей родной, ведь «национальная культура не является важной составляющей для развитого человека». Если вы русский, вы должны читать книги иностранных авторов, забывая о Толстом, о Достоевском, о Пушкине, в конце концов. Почему? Потому что изучение (и уж тем более любовь!) своей национальной культуры – это узость мышления.

«Сам по себе представитель Homo Sapiens никак не отличается от другого представителя Homo Sapiens. Цвет кожи и разрез глаз не являются ключевым фактором в разделении Homo Sapiens на Homo Similis. Важнейшим фактором разделения является способность к многогранному и критическому мышлению, а также к другим критериям, которые показывают интеллектуальную составляющую человека. Если определённый человек настолько глуп, что не способен разделять людей по умственным способностям, а лишь по разрезу глаз, национальной культуре и цвету кожи, то, скорее всего, это Homo Similis, ибо уровень его познаний низок, а уровень мышления слаб».

Здесь автор предлагает заменять расовую сегрегацию и шовинизм на сегрегацию и шовинизм по умственным способностям. Между прочим, если мы откроем текст практически любого выступления Геббельса или любого другого руководителя Третьего Рейха, то мы встретим там такой же тезис, что арийская раса гораздо умнее и развитее, чем недолюди на Востоке. Мы видим, что якобы занимаясь критикой национализма, автор статьи сам пользуется аргументацией нацистов, что выставляет его в не лучшем свете, мягко говоря.

Там, где есть место любому шовинизму, неважно, на почве интеллекта или расы, нет места ни здравому смыслу, ни логике. Автор же называет глупцами тех, кто не делит людей по умственному признаку, тем самым говоря лишь о своем уровне интеллекта.

Далее автор статьи приводит статистику по грамотности населения и убийствам, причем снова одностороннюю. Поскольку на вышеописанных примерах мы убедились в качестве тезисов Р. Лоцмана, не вижу смысла утомлять читателя разбором данных, т.к. даже если они и правильные, то после разбора приведенных частей статьи не остается никакой уверенности, что они использованы Р. Лоцманом к месту.

Интересно, что адепт логики и политической мысли критикует автора видео за то, что он плохо работает с информаций. Вся приведенная статистика – это хорошо, но к чему она? Напомним, что статья называется: «Коротко о национализме». Мы же видим критику человека за то, что он недобросовестно предоставляет информацию. Здесь нет критики, нет короткого повествования о национализме, следовательно, вся эта статистика не нужна.

«Уничтожение национальной культуры есть самое настоящее развитие этой культуры. Так было с древней Русью, так было с Российской Империей, так было с Советским Союзом, так было с древними арабскими цивилизациями, так было с европейскими странами, так было с Китаем, так будет всегда».

Уничтожение есть развитие. Автор кидается в крайности, сначала выводя ложные тезисы, оправдывая их вопреки законам логики, а затем приравнивает взаимоисключающие вещи. До этого было ровно наоборот (люблю черное, значит ненавижу белое). Опять же, если уничтожение культуры есть ее развитие, то нацисты, занимаясь геноцидом советского народа и его культуры, не совершали никаких противоправных действий, ведь уничтожение культуры есть ее развитие. Это категорически неверный тезис, поскольку уничтожение объектов культурного наследия категорически разниться с сохранением этих объектов, их изучением и продвижением в массы. Деградация каких-либо культур есть неотъемлемая часть исторического процесса, но никак не процесса развития. С тем же успехом можно говорить, что выстрелив себе в ногу, вы усовершенствовали свое тело, ведь теперь у вас в кости есть кусок металла.

«В конце видео на 11:45 автор произносит такой девиз: «Русское по-русски и для русских». Начнём с того, что эта фраза является сама по себе глупой, так как у сегодняшней России нет ничего своего, кроме умирающей национально-культурной идентичности. Всё производство и все постройки, что мы видим вокруг себя, это наследие Советского Союза и импорт зарубежной продукции. Школы, больницы, библиотеки и дома — это все заслуга ненавистной русскими националистами большевистской власти. Всё остальное, что можно увидеть на улицах нынешней России — это зарубежная продукция. Автомобили, еда, одежда и прочее».

Здесь хочется сказать, что автор просто оторван от реальности. Если любой человек выйдет на улицу, то он увидит здания, построенные после 1991 года, увидит современные автомобили «Лада», новые школы и больницы. На полках продается молоко, хлеб, макароны, мука, крупы и консервы, сделанные в России. Мы не поддерживаем многие политические ходы современного российского руководства, однако будучи марксистами не можем терпеть настолько оторванного от действительности ее восприятия, потому что именно такие легко опровержимые и по сути своей пустые аргументы и привели к тому, что коммунистов у нас в стране воспринимают как каких-то бестолковых людей, не владеющих не только какой-либо теорией, но и здравым смыслом. К качеству некоторых отечественных продуктов у многих жителей России возникают вопросы, однако отрицать их существование и говорить, что их не существует – глупо.

В заключении автор пишет:

«Они (националисты) не способны рассуждать шире пределов своей нации и национальной территории, они не способны к более критическому мышлению и к изучению более логических идеологий, поскольку изучение других теорий, что акцентируют своё различие не на национальном, а на классовом признаке требует высокого уровня интеллекта, чем националисты, к сожалению, не обладают».

Во-первых, что за «логические идеологии»? Идеология может быть логичной, а еще правильнее будет сказать, что идеология основана на фактах или научной базе, не содержащей в себе противоречий. Идеология – это способ отражения действительности, ещё один способ её восприятия. Во-вторых, автор явно причисляет себя «высшей интеллектуальной элите», говоря, что он, в отличие от глупых националистов, изучает идеологию, основанную на взаимоотношениях классов. Это и есть сегрегация людей, это и есть шовинизм и в этом Руслан Лоцман ничем не отличается от столь яро критикуемых им националистов.

Можно лишь добавить, что рассматривать национализм в вакууме – просто глупо. Лоцман не привел ни краткой истории национализма, ни корней его, ни того, к чему он может привести. Он просто спорит с тезисами с маленького канала, причем спорит не в тему. А также приводит примеры и аналогии (с черным и белым, со слабыми нац. государствами, из которых состоит мир), совершенно оторванные от реальности. Это напоминает позицию многих либералов, которые говорят, что коммунизм невозможен, думая, что сказав это, они доказали его невозможность.

Вас же от имени редакции мы поздравляем наступающим праздником весны и труда!

Артем Скандаков

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