Жирная точка или реквием по «системным левым»

Умение признавать свои ошибки – признак силы. Российские левые, за редким исключением поддержавшие специальную военную операцию на Украине, продемонстрировали полное бессилие. Оговорюсь сразу: подвига, хотя бы отдаленно напоминающего поступок большевиков – депутатов Государственной думы, сосланных в Сибирь за антивоенную позицию, я не ждал. Но реальность превзошла самые скептические ожидания. Примитивнейший шовинизм демонстрируют не только «коммунисты-карьеристы», для которых членство в легальных левых организациях – это возможность присоседиться к властному пирогу. И не только те, кто с партбилетом в кармане отбивает в храмах земные поклоны и проводит абсурдные аналогии между Нагорной проповедью и Моральным кодексом строителя коммунизма. Среди них оказались адекватные вроде бы люди, много лет выступавшие против искажений марксистско-ленинских идей, оппортунизма и соглашательства.

Все это можно было бы списать на шок, последовавший после 24 февраля 2022 г., но спустя год с лишним ничего не изменилось. Страх, невежество, конформизм составили смесь, из которой насыпан могильный холм над легальным левым движением в России конца XX – начала XXI веков. Это печальное обстоятельство является, может быть, даже более роковым для будущего страны, чем сама СВО. Дров, наломанных властями, убирать будет попросту некому. В прошлом веке из похожей трясины Россию буквально за волосы вытянули большевики. В этом ни «апрельских тезисов», ни Ленина, ни Октября не будет. А будет примерно то же «светлое будущее», куда вели страну сначала гнилой царский режим, а потом Временное правительство.

В своих прежних статьях я подробно объяснял, почему происходящее сегодня – не «славный путь побед», не «начало возрождения», а ровно наоборот. Кратко повторю свои тезисы с учетом новых обстоятельств.

В 1991 г. в России победила классическая «цветная революция» — с многолетней обработкой массового сознания либеральными мифами, скрытым, а затем явным предательством части политической элиты, провокациями, «сакральными жертвами». Пришедший к власти режим был компрадорским в полном смысле этого слова. Он принялся за уничтожение всего, что не вписывалось в новую роль страны как зависимого придатка капиталистической системы,= — обрабатывающую промышленность, науку, образование, выстроенную в советскую эпоху систему социальных гарантий. На плаву осталось лишь то, что требовалось от страны – периферии: Труба и необходимый для ее бесперебойного функционирования сервис.

Одна из заповедей официозной пропаганды гласит, что это положение России как западной обслуги завершилось с уходом «уставшего» Ельцина. Дальше, мол, начинается борьба за самостоятельность и планомерная ликвидация пережитков компрадорского наследия 1990-х.

На самом деле никакой границы, делящей постсоветскую историю на два периода – условно говоря «плохой» и «хороший» — нет. Эпоха, точкой отсчета которой выступает «цветная революция» 1991 г., никуда не делась и продолжается вплоть до дня сегодняшнего. Дело не только в руководителях, являющихся не просто наследниками «антисоветской ликвидационной команды» 1990-х, а непосредственными участниками ее бесчинств. Все фундаментальные основы этой системы остались прежними. Ни о каком сворачивании с капиталистического, причем периферийно-капиталистического, пути речи не было и нет. Ни на какое реальное созидание, ни на какой рывок, который позволил бы порвать с деструктивной антисоветской логикой последних тридцати с лишним лет, стоящий во главе России класс неспособен! Построив в 1990-е гг. непродуктивную, паразитическую систему, он так и не поднялся выше этого уровня.

Все остальное – это фантик. Временная стабилизация экономики, некоторое повышение жизненного уровня, позволили правящему классу укрепить свое положение, обезопасить себя от внутренних угроз, т.е. народного гнева. Основа же осталась старой, что особенно видно в кризисные моменты. Если конечно, есть воля открыть глаза и увидеть…

Много за последний год было сказано о том, что Россия сбросила с себя ярмо зависимости и уверенно строит свой «полюс», который в союзе с китайским, индийским и прочими «полюсами» положит конец однополярному миру во главе с США. Что ж, зернышко истины в этом есть. Капиталистический класс любой страны, даже куда меньшей, чем наша, стремится к росту прибылей, а, следовательно, к расширению сферы своего влияния в мире. Это, так сказать, азы марксистской науки.

К расширению рынков стремился и российский капитал. Определенных успехов он достиг. Например, прибрав к рукам значительную часть металлургической, энергетической, нефтеперерабатывающей, телекоммуникационной сфер Украины, газовые системы Армении, Белоруссии, Киргизии и т.д. Столь же элементарная истина – если, конечно, относиться к книгам Маркса и Ленина не как к деталям интерьера, а изучать их – то, что экспансия капитала одной страны вызывает ответную реакцию других. Это приводит к конкуренции на международной арене. Увеличение автономии одной группы буржуазии урезает возможности другой группы – и последняя, само собой разумеется, пытается этого не допустить.

В общем, то, что пропаганда преподносит нам как «экзистенциальную войну Запада против тысячелетней русской цивилизации», — не более чем проявление империалистических противоречий. Недовольство старой банды эксплуататоров новоявленной шайкой.

Но природа российского капитализма неизбежно должна была наложить отпечаток на эти процессы. Паразитизм отечественной буржуазии привел к тому, что ее стремление к автономии было половинчатым и во многом условным. Российский капитал вовсе не желал рвать родовые связи, «пуповину», связывающую его с Западом. Из-за этого проваливались одна за другой программы диверсификации, продолжалось уничтожение не связанных с Трубой производств, страна на невыгодных для себя условиях вступила в ВТО, сотни миллиардов долларов не вкладывались в экономику, а выводились в офшоры, в западных банках держалась львиная доля российских резервов. Внутри страны власти проводили привычный либеральный курс, зачищая остатки советских социальных гарантий – от монетизации льгот до повышения пенсионного возраста. Да и во внешней политике по всем важным вопросам Кремль поддерживал самые кровавые, самые преступные шаги капитала. При его прямом или косвенном содействии были осуществлены вторжения в Афганистан и Ирак, Ливию и Йемен. Россия поддерживала (и отчасти продолжает поддерживать даже сейчас!) санкции против Северной Кореи и Ирана.

Говоря иначе, российский правящий класс не сделал ничего, чтобы добиться даже более или менее ощутимой автономии в рамках капиталистической системы, не говоря уже о переходе к независимому и самодостаточному курсу, к «новому цивилизационному полюсу». В этих условиях мало-мальски радикальные шаги на внешнеполитической арене заведомо были обречены на провал. Бросить неподготовленную страну в горнило тяжелого международного конфликта ради сиюминутных, авантюристических интересов узкой группы нетрудно. Именно так поступил в свое время Николай II. Результатом стали многомиллионные жертвы и катастрофа, из которой страну вытащили лишь большевики.

Уместно сравнение с Китаем. Даже имея за плечами 45 лет непрерывного экономического роста и экономику, по некоторым подсчетам, превосходящую американскую, эта страна воздерживается от силового решения «тайваньского вопроса». Почему? Потому что прекрасно понимает, что силы еще неравны, что нападением на Тайвань она даст Западу козырь для расправы над собой. Что же в таком случае говорить о России?

Некоторые читатели наверняка возразят словами официозной пропаганды, что Россия на Украине ведет спецоперацию против возродившегося фашизма и «коллективного Запада». А война эта благородна, несмотря ни на какие жертвы.

Давайте разберемся и с этим вопросом. В своей основе современная Россия и современная Украина суть «явления одного порядка». Это составные части глобальной капиталистической системы, и цель у руководимых ими сил одна – извлечение прибыли. Различия – в методах «обрамления» своего господства. Ни одна буржуазная система не действует открыто, ведь это будет означать признание угнетения и власти мизерной кучки над подавляющим большинством. Капитал обращается к идеям и ценностям, которые найдут отклик у эксплуатируемого им населения. Выбор ценностей обусловлен историческими факторами. В России капитал, глубоко ненавидящий все, что связано с социализмом и Советской властью, вынужден спекулировать на них из-за массовых настроений. Эта вынужденная и временная мера. Власти делают все, чтобы заменить эту маску другой, куда более удобной – «самодержавием, православием, народностью». Отсюда и цитирования Ильина, и Солженицын в учебниках, и фильмы с грязной антисоветской ложью, и драпировка Мавзолея, и многое-многое другое. Но пока приходится мириться с тем, что есть, и буржуазия прикрывает свое мурло Великой Победой, Гагариным, антифашизмом.

На Украине капитал действовал «от противного». В схватке с российскими конкурентами за активы и настроения тамошние олигархи подняли на щит Бандеру и пошли на поклон к Западу. Принять эту мысль трудно, но без нее невозможна объективная оценка действительности: красное знамя Победы и антифашистские лозунги для нормального человека несопоставимы с фигурами ублюдков вроде Бандеры и нацистскими наколками, но и то и другое используется лишь как прикрытие для циничных действий капиталистов с обеих сторон фронта. Повернись история по-другому – российские олигархи без зазрения совести спекулировали бы на Власове и Краснове (впрочем, такие «звоночки» уже есть), а украинские прославляли бы «Радянську владу». Любая буржуазия несет в себе личинки фашизма, и они вырастают в чудовища, если хозяевам это выгодно.

Теперь непосредственно об СВО. Никакие орды пропагандистов не убедят меня в том, что Кремль и российская буржуазия вдруг озаботились судьбой жителей Донбасса. Погибающие дети и старики не особо волновали их ни в 2014 г., ни в последующие годы. Жизни людей вообще беспокоят капитал лишь в той степени, в которой могут принести прибыль.

Но любой конфликт требует благородного оправдания, все той же красочной обертки, в которую буржуазия облекает свои скользкие дела. В 1914 году это была защита Сербии, перед нападением на Ирак США лили крокодиловы слезы по страдающим курдам, а перед бомбардировками Ливии – по «бедным жителям» Бенгази и Мисураты. Так и Донбасс. При всех его реальных страданиях и оправданности защиты от киевского режима (хотя к власти в ДНР и ЛНР давно пришли те же ставленники олигархических сил) он стал лишь предлогом для начала боевых действий.

Откровения В. Медведчука и другие признания позволяют выстроить довольно ясную схему планов российской власти. Стремительное наступление, вхождение в Киев «на плечах врага» и установление марионеточного режима – вот и весь сценарий. Помог бы он провести «денацификацию»? Как бы не так! В лучшем случае мы получили бы «Януковича, версия 2.0», с возвращением потерянных активов российским олигархам и сохранением всех острых противоречий. Этого, к сожалению, не понимают даже многие левые: Украину «освобождает» не Рабоче-крестьянская Красная Армия, за которой стоит Советская власть, а войска буржуазной России, направляемые олигархами и их ставленниками.

Но даже это «освобождение» было изначально обречено. Те, кто отдавал приказ, проигнорировали буквально все – от боеспособности ВСУ до готовности российской армии к международному конфликту, от реакции западных столиц до морально-идеологического состояния украинского общества. Это была самая настоящая авантюра. Причем авантюра закономерная, соответствующая природе российского правящего класса. По-серьезному десятилетиями уничтожая экономический потенциал, по-серьезному подвергая губительным реформам армию, науку, образование, по-серьезному торгуя интересами страны, по-серьезному подрывая нравственность подрастающего поколения, оно решило «на дурняк» совершить политический кульбит и разжиться «слабой, расколотой Украиной».

Международная подготовка СВО не была плохой – ее просто не было. Российские дипломаты не удосужились положить на стол глобальных организаций ни «планы наступления ВСУ», ни доказательства военных разработок американских биолабораторий. Все это появлялось постфактум и было рассчитано в основном на внутреннего потребителя.

Негодности политических средств под стать дефектная идеологическая база. Искусственный концепт «Русского мира», разработанный с подачи президентской администрации, не способен повести за Москвой народы других стран – даже имеющих с Россией общее историческое прошлое. Он может только оттолкнуть их. А интернациональной, действительно привлекательной идеи российский правящий класс выдвинуть не в состоянии: это противоречит его естеству. Обратную реакцию вызвали и заявления о «фиктивности» украинского народа. В этом отразилось глубочайшее непонимание ситуации даже в ближайших странах. Привыкнув манипулировать собственными подданными, скармливая им либеральные реформы под патриотические лозунги, кремлевские стратеги рассчитывали: то же «проканает» с другими. Вот только сил не хватило. Да и не могло хватить.

Строя наполеоновские планы, российское руководство вовсе не планировало полного разрыва с Западом. Забегая чуть вперед, добавим: не планирует и сейчас. И это тоже признак паразитической, зависимой сущности нашего капитала и убогости умственного кругозора его представителей. Ненавидя Ленина и его идеи, они выстрелили себе в ногу. Российская буржуазия всерьез надеялась, что глобальные капиталистические центры дадут ей «кусок пирога». А получая вместо пирога кукиш, столь же серьезно обижалась. Как заявил президент про «обещания НАТО не расширяться на восток»: «Надули! Просто нагло обманули!»

Это объясняет и то, почему после неудачи с захватом Киева украинская кампания превратилась в череду закулисных компромиссов, тайных сделок и дурно пахнущего торга. Тут и сдача территорий, и продолжение торговли с Западом, и рост вложений (!) в ценные бумаги США, и косвенная поддержка Киева. Россия исправно платит Украине за транзит углеводородов, украинская боевая техника ездит на российском дизеле (как ездила в 2014 году, только тогда поставки были прямыми, а теперь – через «передаточные звенья»).

Остается вопрос: РАДИ ЧЕГО? Год назад я предположил, что Россия попытается окружить донецкую группировку, чтобы выйти из конфликта под минимальные приемлемые гарантии (признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями). Теперь очевидно, что даже эта задача вряд ли достижима. Недаром среди далеко не последних персон появились заявления о «жирной точке». Это означает только одно – унизительный мир похуже Хасавьюрта.

Но и без этого потери уже впечатляют. Пояс дружественных и нейтральных стран вокруг России сильно сузился. Вступление в НАТО Финляндии увеличило протяженность соприкосновения с альянсом на 1300 км, в «дрейф» ушли Армения, Казахстан и республики Средней Азии. Вступление российской армии на Украину и благоглупости вроде «русского мира» дали противникам Москвы замечательные поводы говорить об «агрессии» и «имперских амбициях» Кремля. В этих странах уже вовсю хозяйничают американцы и их союзники, раздавая указания направо и налево.

Пропагандистской уткой является и то, что «весь мир поддержал Россию». За исключением разве что Белоруссии, Кубы и Никарагуа СВО не поддержал никто! Даже «великий союзник» — Китай – с первых дней операции требует начать переговоры, говорит о территориальной целостности Украины и частично присоединился к санкциям. Например, заморожено сотрудничество по проекту «Один пояс и Один путь», о прекращении контактов с РФ заявил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. О приверженности территориальной целостности Украины заявляет Иран, не говоря уже у других «союзничках» типа Эрдогана, который накачивает оружием Киев.

Почему же многие не-западные страны отказываются открыто обвинять Россию и продолжают с ней отношения? Первая причина (для меньшинства) – собственные счеты с Западом. Вторая (для большинства) – голый прагматизм. Развернувшееся противостояние дает возможность извлечь выгоду. Например, покупая нефть с громадными скидками, как делает это Индия. Или выбивая для себя всевозможные «плюшки» в лавировании между державами, как поступают далекие африканские страны и близкая Средняя Азия.

Российскому же обывателю скармливают продукт, весьма далекий от реальности. Вспомним байки про «российскую базу в Сербии» или про Бразилию как «нового союзника Москвы». Это притом, что президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва с первого дня осуждал «российское вторжение». А в его совместном заявлении с Байденом говорится о неприемлемости «грубого нарушения международного права». Имеется в виду «нарушение территориальной целостности Украины и аннексия части ее территории»…

Повторю: все это не досадная промашка, а логическое следствие преступного курса, начатого в 1991 г. Россия не была готова к противостоянию с Западом. Вместо планомерной подготовки к выходу из-под его опеки было доверие «дорогим партнерам», офшоры, резервы в западных банках и – ее величество Труба. Амбиции правящего класса росли, но эти амбиции не подкреплялись ни усилением экономики и технологий, ни снижением огромного неравенства между олигархатом и массами населения. Ничем другим, кроме «жирной точки», конфликт в этих условиях закончиться не может.

И вот сейчас, когда возмездие за эту преступную беспечность нависло над нами, угрожая самому будущему России как самостоятельной страны, многие «коммунисты» продолжают поддерживать власть. Их не смущает, что сущность режима не изменилась ни на йоту, что технологическая зависимость от Запада просто меняется на технологическую зависимость от Востока, что никакую реальную диверсификацию власть проводить не собирается, а антисоветизм проявляется все отчетливее. Вместо того, чтобы бить в набат, «коммунисты» помогают капиталу ужесточать политический режим и готовить приход откровенно националистических фигур. В своей поразительной слепоте не понимая, что эти репрессивные меры и эти фигуры рано или поздно ударят именно по ним. Хорошо, если не кувалдой. Впрочем… могло ли быть иначе?

Как бы то ни было, вопрос, что будет после «жирной точки», открыт. Но писать новую главу истории, если таковая останется, будут не «старые системные левые». Они свою роль отыграли.