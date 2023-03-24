Коротко о национализме

«Национализм — это детская болезнь. Это корь человечества».

После этой фразы националист может подумать, что высказывание принадлежит Владимиру Ленину, Карлу Марксу или другому коммунистическому деятелю. На самом деле эта фраза принадлежит Альберту Эйнштейну — лауреату нобелевской премии в области физики. Впрочем, не только он из видных научных и культурных деятелей негативно отзывался о любых националистических настроениях и позициях в обществе. Иммануил Кант, Лев Толстой, Роза Люксембург и многие другие философы эпохи просвещения, викторианской эпохи и эпохи модерна разделяли мнение Эйнштейна касательно национализма.

Многие философы рассуждали на эту тему, чтобы понять, почему столь безнравственная и фанатичная идея до сих пор существует и порой пользуется спросом у людей. Рассуждения приводили философов всего мира к разным выводам, от поддержки и солидарности до полного отрицания и порицания этой идеи. Например, русский философ Иван Ильин, который придерживался фашистской идеологии, называя её новым рыцарством против безбожья и алчности, разделял идеи национализма, так как считал их единственным вариантом развития России после окончания большевистской власти. (Необходимо добавить, что Ильин был патриотом Российской Империи, поэтому мысли после прихода большевиков к власти, а также после свержения монархического строя во время февральской революции отразились в его статьях «Почему сокрушился монархический строй?», «О русском фашизме» и в других).

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Чтобы продолжить критически рассуждать о национализме, нам необходимо отбросить все предрассудки, мнения культурных и научных деятелей, общественное отношение к этой идее, и посмотреть на эту идеологию без личной, а также общественной неприязни.

Дабы читающий эту статью националист не критиковал меня за использование ложных фактов, всю информацию о национализме я буду брать с канала «Русский Националист» (если быть точнее, то я буду опираться на видео из этого канала: «Что такое национализм?»).

Исходя из первого тезиса, что находится на временном отрезке 2:33 можно понять, что позиция русских националистов касательно других наций достаточно проста и понятна.

«… до тех пор, пока какой-либо народ не становится врагом русского народа и не позиционирует себя, как русофобствующий народ, для нас они не являются какими-либо врагами. К ним мы относимся нейтрально».

Исходя из этой мысли можно понять, что национализм не является нацизмом, так как не принижает другие нации, а относится к ним нейтрально. Безусловно, сами националисты подтверждают тот факт, что они не нацисты, однако не является ли закономерным, что национализм по своей природе постепенно радикализируется до уровня нацизма из-за экономического фактора той или иной страны? Если одна нация не способна прокормить себя, то эта нация неизбежно пойдёт войной на другую нацию ради спасения своей. Это неизбежно, поскольку нации остаются нейтральны к друг другу, а значит, принцип взаимопомощи в такой ситуации не способен распространиться и уберечь нации от войны между собой. Также идея о том, что своя нация превыше всего (это официальная догма всех националистов), лишь усилит военные столкновения между экономически слабыми националистическими государствами, а значит, приведёт к неизбежной войне всех против всех. При такой ситуации одна половина всех наций мира будет уничтожена, а другая будет находиться в рабстве у самой сильной нации. Это неизбежно при политике мирового национализма.

К тому же в войнах будут участвовать и сильные националистические государства, поскольку идея о том, что интересы своей нации превыше всего, будет провоцировать крупные страны к империалистической политике по отношению к слабым странам, а это значит неизбежное культурное, экономическое и физическое подавление стран третьего мира, поскольку их подавление будет гарантировать благоденствие своей нации.

Мною вышесказанное частично встречается и в самом видео. Так, на временном отрезке 3:22 сам автор говорит о том, что национализм сосредоточен на любви к своей нации, а не на ненависти к чужой. Если я люблю чёрное, значит я ненавижу белое, если я люблю день, значит я ненавижу ночь, если я люблю мир, значит я ненавижу войну. Идея о том, что ты любишь больше объект №1, чем противоположность объекту №1, приводит к тому, что в итоге ты ненавидишь противоположность объекта №1, то есть противоположность твоему любимому. Эта мысль рождается в голове сама, если задать себе наводящие вопросы. Что вы любите больше, рабство или свободу? Любой ответ из этих двух вариантов будет означать то, что вы ненавидите противоположность этому, а даже если и не ненавидите, то в любом случае ставите эту противоположность ниже своего выбора из этих противоположностей. Этого достаточно, чтобы вынести тот факт, что вы порицаете, осуждаете, недолюбливаете или ненавидите эту противоположность. Из этого следует, что, любя свою нацию, вы неизбежно ненавидите или недолюбливаете другую, ставя её ниже своей нации. В этой системе координат видна ваша истинная оценка своей нации и других. Исходя из этой системы можно догадаться, что ради спасения или удовлетворения своей нации, в теории вы (националисты) способны на истребление другой нации, а значит, национализм очень легко может перейти в стадию нацизма под предлогом проявления любви к своей нации.

На временном отрезке 6:48 автор произносит: «…не надо на моей земле свои порядки ставить. Не надо притеснять, оскорблять или унижать мой народ» (до этой фразы речь шла о национализме в кавказских странах и об одобрении этого национализма). Хочу выделить слова о земле и о народе. Автор утверждает, что земля, на которой он проживает или родился, это его земля. Я, будучи космополитом, могу ему возразить, что эта земля не его, а также принадлежит другим людям на нашей планете, а значит, ответственность за неё несут и другие жители нашей планеты, а народ, за который переживает автор канала «Русский Националист» — это те же самые люди, что проживают в Индонезии, Китае, Франции и Демократической Республике Конго. Автор может мне возразить, сказав о культурных и национальных различиях. Культура — это то, что создано человеком. Сама по себе культура была создана человеком. Национально-культурная идентичность, религия и прочее — всё это было создано человеком, его разумом, а не врожденными свойствами и предпосылками. Сама по себе национальная культура не является важной составляющей для развитого человека, поскольку развитый человек способен мыслить шире пределов одной нации. Сам по себе представитель Homo Sapiens никак не отличается от другого представителя Homo Sapiens. Цвет кожи и разрез глаз не являются ключевым фактором в разделении Homo Sapiens на Homo Similis. Важнейшим фактором разделения является способность к многогранному и критическому мышлению, а также к другим критериям, которые показывают интеллектуальную составляющую человека. Если определённый человек настолько глуп, что не способен разделять людей по умственным способностям, а лишь по разрезу глаз, национальной культуре и цвету кожи, то, скорее всего, это Homo Similis, ибо уровень его познаний низок, а уровень мышления слаб.

На временном отрезке 8:10 автор утверждает, что Российская Империя принесла цивилизацию и грамотность на земли нынешних соседних и включенных республик Российской Федерации. Ссылаясь на данные по всеобщей переписи населения Российской Империи (без Финляндии), можно понять, что процент грамотных людей, не считая детей до 9 лет составлял 27%, то есть 34.884.000 образованных людей на 129.200.000 жителей Российской Империи. Давайте рассмотрим отдельные губернии и процент безграмотности в них.

Прибалтика —

Эстляндская — 5%

Лифляндская — 5%

Курляндская — 40%

Кавказ —

Дагестанская — 43%

Терская — 65%

Царство Польское —

Варшавская — 76%

Ломжинская — 84%

Келецкая — 86%

Калишская — 86%

Люблинская — 90%

Средняя Азия — 94%

Другие –

Бессарабская — 92%

Уфимская — 94%

Казанская — 87%

Якутская — 74%

Киевская — 86%

Харьковская — 86%

Могилёвская — 86%

Минская — 81%

(Список губерний неполный)

Теперь предлагаю взглянуть на статистику губерний Центра России

Ярославская — 37%

Петербургская — 41%

Московская — 47%

Владимирская — 58%

Тверская — 69%

Костромская — 63%

Рязанская — 70%

Новгородская — 67%

Смоленская — 76%

Орловская — 79%

Псковская — 80%

Саратовская — 81%

Симбирская — 82%

Курская — 83%

Пермская — 84%

Самарская — 86%

Оренбургская — 87%

Пензенская — 88%

Томская — 89%

(Список губерний неполный)

По этим данным можно критиковать автора за его невежество в работе с материалом, так как процент неграмотного населения ужасно высок, как в первом столбце, так и во втором (за исключением Прибалтики). Зато проблему с безграмотностью решила советская власть, что так ненавистна русским националистам. Программа «Ликбез» (Ликвидация безграмотности), что проводилась в 1920–1940 годах, была нацелена на ликвидацию безграмотности у подавляющего населения бывшей империи. Всего за 20 лет правления советская власть полностью искоренила безграмотность у населения. По данным переписи 1939 года, общая грамотность населения от 16 до 50 лет приближалась к 90%.

На временном отрезке 8:25 автор утверждает, что в большей своей массе великого русского шовинизма не существует. Стоит сказать, что отчасти эта мысль имеет место быть, так как на 2022 год ультранац. движение действительно идёт на спад. Но нельзя не упомянуть, что после развала СССР в России, как и в других республиках бывшей державы, возросло ультраправое движение в лице националистов и нацистов (нацистов в большей степени). Сейчас я приведу список тяжких преступлений русских нацистов и националистов:

Убийства:

Ивана Хуторского,

Станислава Маркелова,

Анастасии Бабуровой,

Шамиля Одаманова,

Хуршеды Султоновой

и многих других представителей неславянской внешности и Антифа движения.

Организация террористических группировок:

БОРН (12 убийств),

БТО (13 убийств и 5 нападений),

НСО (Более 27 убийств),

NSWP Crew (точное количество преступлений не установлено),

Формат-18 (точное количество преступлений не установлено),

Линкольн-88 (2 убийства и 12 нападений),

Чистильщики (13 убийств)

и так далее.

(Автор не призывает читателей к радикальным действиям, а также порицает вышесказанные группировки и убийства)

Этот список показывает лишь малую часть всех тех преступлений, которые были совершены русскими националистами.

На временном отрезке 10:11 автор утверждает, что русские националисты против массовой миграции в Россию, так как чужеродные элементы размывают уникальную идентичность русского народа. Такой тезис по большей мере может привести человек, который не знает, как работает история. Любой народ, что проживает сейчас на нашей планете, неизбежно сталкивался с деформацией исконно национальной идентичности, либо вовсе терял её. Это происходило из-за резких социальных изменений внутри общества. Уничтожение национальной культуры есть самое настоящее развитие этой культуры. Так было с древней Русью, так было с Российской Империей, так было с Советским Союзом, так было с древними арабскими цивилизациями, так было с европейскими странами, так было с Китаем, так будет всегда. Все эти культурные идентичности в будущем останутся лишь в памяти, а на смену им придут новые культуры, которые в будущем тоже будут уничтожены общим нравственным и интеллектуальным развитием общества.

На временном отрезке 11:36 автор говорит о своём недовольстве развитием мусульманской религии в России. Его тезис состоит в том, что христианство (православие) является родной религией для русского народа, в то время как ислам чужд русскому человеку. Также автор недоволен тем, что в Подмосковье строится исламская община, которая будет доступна только для мусульман. Начнём с того, что даже в Российской Империи была толерантная политика по отношению к вероисповеданию. Указ 1773 года «О терпимости всех вероисповеданий» есть прямое подтверждение этому. В 1788 году по приказу Екатерины 2 была создана первая официальная организация мусульман России — ОМДС (Оренбургское магометанское духовное собрание). В 1817 году Александр I подписал указ об образовании Министерства духовных дел, которое занималось делами всех религиозных общин и течений в Российской Империи. К 1912 году общее число прихожан в ОМДС насчитывало около 4.500.000 людей. Также нельзя не затронуть само православие и развитие этой религии на Руси. Православие подвергалось сильным изменениям и расколам за всю свою историю пребывания на Руси. Само принятие христианства происходило затруднительно. Об этом свидетельствуют неоднократные восстания Вятичей и Ростовское восстание смердов 1071 года. Также нельзя не вспомнить о разногласиях Иосифлян и Нестежателей. Это разногласие одно из ключевых религиозных разногласий за всю историю Руси. Этот конфликт разьединил священнослужителей и создал совершенно другое восприятие церкви у жителей. Также вспомним раскол церкви в 17 веке, что изменил традиционное православие. Раскол начался из-за реформ, которые вводил патриарх Никон. Эти реформы разделили религиозных служителей на старообрядцев (не принявших реформы верующих) и на новообрядцев (принявших реформы верующих). Христианство за всю историю своего пребывания на Руси менялось. То православие, которое было принесено Владимиром Великим с Византии, уже утратилось. Нынешнее православие — это итог его изменения за всю историю пребывания на Руси.

В конце видео на 11:45 автор произносит такой девиз: «Русское по-русски и для русских». Начнём с того, что эта фраза является сама по себе глупой, так как у сегодняшней России нет ничего своего, кроме умирающей национально-культурной идентичности. Всё производство и все постройки, что мы видим вокруг себя, это наследие Советского Союза и импорт зарубежной продукции. Школы, больницы, библиотеки и дома — это все заслуга ненавистной русскими националистами большевистской власти. Всё остальное, что можно увидеть на улицах нынешней России — это зарубежная продукция. Автомобили, еда, одежда и прочее. Всё, что продаётся на прилавках французского магазина «Ашан», продаётся не для русских, а для платежеспособных покупателей. Будь это таджик, испанец, русский или литовец. Капиталисту не важно, какой ты нации — ему важны твои деньги. Поэтому этот девиз, который прозвучал от автора, является фанатичным и нежизнеспособным в наших реалиях.

***

Идея о «любви к своей нации» (именно так прикрывают в наше время национализм) сейчас не пользуется той поддержкой, которой пользовалась раньше. История показала, что любой вид национализма, от самого радикального до бытового, никогда не приводил и не приведёт к благоденствию любой нации, а лишь усугубит её. Последний вздох национализма был после поражения нацистской Германии. Победа интернациональных стран поставила жирную точку в вопросе о национализме и интернационализме.

Из мною сказанного в разделе 1.2 можно понять, что национализм возникает исключительно у интеллектуально слабых людей. Этому свидетельствует тот факт, что националисты делят людей по нациям, а не по интеллектуальному уровню. Они делят людей по тому фактору, который не зависит от самого человека. Это то же самое, что требовать от врожденного инвалида работоспособности, присущей здоровому человеку. Такое мышление абсолютно глупо и не содержит никакой логики, оно иррационально по своей природе, а значит, присуще глупому или фанатичному человеку. В силу своего слабого интеллекта националисты не способны к критическому мышлению о нации. Они не способны рассуждать шире пределов своей нации и национальной территории, они не способны к более критическому мышлению и к изучению более логических идеологий, поскольку изучение других теорий, что акцентируют своё различие не на национальном, а на классовом признаке требует высокого уровня интеллекта, чем националисты, к сожалению, не обладают. Этим и объясняется лишь одна, но основная причина националистических взглядов: они просты и не требуют логического обоснования, а значит, их порог вхождения мал и привлекателен для необразованных людей. Пропаганда национализма в СМИ, агитация националистических партий и прочее распространение националистических идей — это всего лишь надстройка, а не база идеологии национализма. База этой идеологии заключается в малограмотности масс, так как именно незнание политической логики даёт дорогу идеям национализма.

Руслан Лоцман