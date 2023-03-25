Кто встал с колен?

Второй год идет спецоперация на Украине, и конца ей не видно. Неизбежны и споры по поводу ее необходимости. Если не считать совсем крайних позиций, типа «Путин-зло, как и его спецоперация», или «не дадим злобному Западу разрушить наш русский мир», то основные споры идут о необходимости применения силы на территории Украины. Т.е. часть общества считает, что да, необходимо, иначе никак. Другая часть считает, что это в принципе недопустимо, нужно решать мирно.

Проблема в том, что оба взгляда не являются научно обоснованными, следовательно, привести к правильным выводам могут лишь случайно. Любой факт истории сам по себе не значит ровным счетом ничего, из него нельзя сделать вообще никаких выводов. Важно уметь видеть за фактами движение социальной материи, общественные процессы. Но и этого самого по себе мало, за процессами важно видеть действие тех или иных законов движения социальной материи. И, только добравшись до максимальной абстракции, разобравшись в действии законов, можно проделать путь обратно, к явлению социальной реальности, и увидеть в нем проявление законов. Это называется — исследование общества.

Начнем с недавнего прошлого – конца эпохи СССР. В-целом, общество было готово к реставрации капитализма – протобуржуазия сформировалась из рядов бюрократии, нелегального капитала, и прочих источников. В обществе, в силу низкой образованности в общественных науках, в марксизме мало кто разбирался.

Начавший перестройку Горбачев, отражал интересы общества в переменах, но в обществе не разбирался. В результате, комплекс экономических мер, начатых преимущественно в 1987 г., привел к ухудшению ситуации в обществе. Дело в том, что эти экономические реформы дали возможность накопления капитала за счет разных форм разграбления общественной собственности, что привело к росту экономических проблем. Трудящиеся, в силу собственной безграмотности, валили все на социализм.

В этой обстановке, параллельно грабежу социалистической собственности/первоначальному накоплению капитала, неизбежно происходил раздел сфер влияния между группировками. Распад СССР, как элемент такого раздела, и последующий бум разграбления/приватизации в республиках СССР были лишь формами всего процесса.

Естественно, что неизбежным следствием реставрации капитализма, является процесс классообразования. Тут важно видеть его диалектику, как частный случай диалектики части и целого: каждый член класса действует одновременно из своих эгоистических побуждений, часто нанося вред классу, одновременно, совместная деятельность членов класса, неизбежно, вследствие действия общественных законов, заставляет действовать в классовых интересах, даже ущемляя свои. По аналогии с военной организацией: задача каждого солдата – выжить, но выжить, действуя коллективно, в интересах подразделения.

90-е годы Российский класс капиталистов, в процессе нарождения, в значительной мере занимался решением эгоистичных задач личного обогащения и борьбы всех со всеми. Но на рубеже конца 90-х смог объединиться. Кто из членов этого класса оказался умным – пожертвовал частью ради сохранения классовой власти в обществе – совместным владением, распоряжением крупной собственностью и получением дохода. Конечно, собственность осталась частной, переходила из рук в руки – но главное, она не ушла в руки трудящимся классам, пусть не в плане владения, но хотя бы распоряжения. Это и есть классовая власть, инструментом реализации которой является буржуазное государство.

Чтобы понять, что государство есть механизм осуществления власти капиталистов, представьте, в порядке мыслительного эксперимента, что президент, полиция, и все остальные госслужбы и органы «улетят на Луну». Как долго владельцы собственности останутся владельцами? Как быстро к ним придут рабочие или просто люди с оружием и выкинут с предприятия? Что происходило в США в коронавирус, или в Алма-Ате в начале 2022 г.? А ведь государство осталось, просто временно оказалось неготовым защищать собственников. Некоторые, глупые представители класса капитала, в лице, например, Гусинского, Березовского, попытались бороться с «классовой солидарностью» коллег и получили закономерный результат. Совершенно недавно, подобную тупость проявил Тиньков и был закономерно лишен банка.

Начало нулевых ознаменовалось «вставанием России с колен», что в переводе на язык объективной реальности, означало усиление позиции российского крупного капитала в стране и в мире. Тут важно понимать следующее: сверхдоходы экспортеров в значительной мере связаны со скрытым налогообложением населения страны через валютный демпинг. ЦБ через скупку долларов оплачивал из карманов всего населения 100% прибавку к стоимости, которую экспортеры получили бы от продажи валюты на свободном рынке по свободно формируемой рыночной цене (100% цифра приблизительная). Богатство нефтяников – следствие субсидирования их из наших карманов, а государство – механизм реализации этого процесса. Обратной стороной этого демпинга, является завышенная (в рублях) стоимость иностранного оборудования и технологий, что, наряду с дискриминационным к высоким технологиям налогообложением, делает выгоднее применение менее квалифицированного труда там, где его можно заменить технологичным оборудованием.

Короче говоря, с колен встала элита, в виде сырьевых корпораций и защищающего их государства.

Несколько иначе ситуация развивалась на Украине: передел собственности там олигархи довели до абсурда. Объединиться в класс не смогли, блокировались то с Западом, то с Россией. Деиндустриализация Украины превратила тамошних трудящихся в мелкобуржуазную кашу, у которой нет и намеков на классовое сознание. Следствием этого, был обыкновенный «хвостизм» трудящихся в нескольких переворотах, которые в целях обмана трудящихся, называли революциями.

Слабость украинского правящего класса, толкала, в соответствие с империалистической логикой, разные силы на борьбу за влияние на Украине. И тут, закономерно, победил более сильный – капиталистический класс США. Что в условиях мирового кризиса, неизбежно сталкивает его с российским правящим классом. Причем, для российского крупного капитала это вопрос классового выживания. Выживания как единого капиталистического класса во главе с текущей властью. Их самозащита. При остальных раскладах, вероятна потеря их классовой власти, например, по украинскому сценарию.

Хочется привести всем известную цитату одного Великого Человека: Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.

Насколько же спецоперация соответствует нашим классовым интересам, интересам трудящихся? Каковы наши классовые интересы? Давайте объединяться, и решать.