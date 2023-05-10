Беседа на тему: Восточная Германия после второй мировой войны. Часть 1. Образование ГДР

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Часть I. ОБРАЗОВАНИЕ ГДР
11 МАЯ (четверг) в 19.00
докладчик: Е.И. Живинин
Беседа проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
План доклада:
I.
- Чем интересна история Восточной Германии?
II
- Годы советской оккупации:
- Германский вопрос. Планы советского руководства во время и в первые месяцы после Второй мировой войны.
- Советская военная администрация Германии (СВАГ):
а) организация, функции, структура;
б) взаимоотношения с Москвой;
в) конфликты внутри администрации.
- Первые преобразования в Восточной Германии. Аграрная реформа. Национализация собственности.
- Создание партий (коммунисты, социал-демократы, христианские демократы, либералы). Объединение социал-демократической и коммунистической партий в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ).
- Репарации и демонтаж.
- Взаимоотношения СВАГ с рабочим классом. Профсоюзы и производственные советы на территории Восточной Германии.
- Изменение советской политики на рубеже 1946-1947 годов. Разные подходы к решению Германского вопроса. Позиции ЦК ВКП(б) и МИДа СССР.
- Трансформация политической системы. Реорганизация СЕПГ, формирование партии «нового типа». Создание Демократической крестьянской партии Германии и Национально-демократической партии Германии. Конфликты с буржуазными партиями.
- Новый этап преобразований экономики:
а) введение планирования;
б) аграрная политика;
в) конфликты на предприятиях; реформа профсоюзов.
- Берлинский кризис 1948-1949 гг. Подготовка к появлению нового государства.
III. Германская Демократическая республика (ГДР): первые годы.
- Образование ГДР.
- Расформирование СВАГ. Появление Советской контрольной комиссии: ее структура, функции, отличие от военной администрации.
- Советская политика в 1949-1952 гг.
- Была ли ГДР «нелюбимым ребенком» Сталина?
Как добраться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
E’mail: muss-96@yandex.ru
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