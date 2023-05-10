Беседа на тему: Восточная Германия после второй мировой войны. Часть 1. Образование ГДР

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Часть I. ОБРАЗОВАНИЕ ГДР

11 МАЯ (четверг) в 19.00

докладчик: Е.И. Живинин

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

I.

Чем интересна история Восточной Германии?

II

Годы советской оккупации: Германский вопрос. Планы советского руководства во время и в первые месяцы после Второй мировой войны. Советская военная администрация Германии (СВАГ):

а) организация, функции, структура;

б) взаимоотношения с Москвой;

в) конфликты внутри администрации.

Первые преобразования в Восточной Германии. Аграрная реформа. Национализация собственности. Создание партий (коммунисты, социал-демократы, христианские демократы, либералы). Объединение социал-демократической и коммунистической партий в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). Репарации и демонтаж. Взаимоотношения СВАГ с рабочим классом. Профсоюзы и производственные советы на территории Восточной Германии. Изменение советской политики на рубеже 1946-1947 годов. Разные подходы к решению Германского вопроса. Позиции ЦК ВКП(б) и МИДа СССР. Трансформация политической системы. Реорганизация СЕПГ, формирование партии «нового типа». Создание Демократической крестьянской партии Германии и Национально-демократической партии Германии. Конфликты с буржуазными партиями. Новый этап преобразований экономики:

а) введение планирования;

б) аграрная политика;

в) конфликты на предприятиях; реформа профсоюзов.

Берлинский кризис 1948-1949 гг. Подготовка к появлению нового государства.

III. Германская Демократическая республика (ГДР): первые годы.

Образование ГДР. Расформирование СВАГ. Появление Советской контрольной комиссии: ее структура, функции, отличие от военной администрации. Советская политика в 1949-1952 гг. Была ли ГДР «нелюбимым ребенком» Сталина?

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

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