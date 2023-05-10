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Беседа на тему: Восточная Германия после второй мировой войны. Часть 1. Образование ГДР

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Часть I. ОБРАЗОВАНИЕ ГДР

 

11 МАЯ (четверг) в 19.00

докладчик: Е.И. Живинин

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

 

 

План доклада:

I.

  1. Чем интересна история Восточной Германии?

II

  1. Годы советской оккупации:
    1. Германский вопрос. Планы советского руководства во время и в первые месяцы после Второй мировой войны.
    2. Советская военная администрация Германии (СВАГ):

а) организация, функции, структура;

б) взаимоотношения с Москвой;

в) конфликты внутри администрации.

  1. Первые преобразования в Восточной Германии. Аграрная реформа. Национализация собственности.
  2. Создание партий (коммунисты, социал-демократы, христианские демократы, либералы). Объединение социал-демократической и коммунистической партий в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ).
  3. Репарации и демонтаж.
  4. Взаимоотношения СВАГ с рабочим классом. Профсоюзы и производственные советы на территории Восточной Германии.
  5. Изменение советской политики на рубеже 1946-1947 годов. Разные подходы к решению Германского вопроса. Позиции ЦК ВКП(б) и МИДа СССР.
  6. Трансформация политической системы. Реорганизация СЕПГ, формирование партии «нового типа». Создание Демократической крестьянской партии Германии и Национально-демократической партии Германии. Конфликты с буржуазными партиями.
  7. Новый этап преобразований экономики:

а) введение планирования;

б) аграрная политика;

в) конфликты на предприятиях; реформа профсоюзов.

  1. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Подготовка к появлению нового государства.

 

III. Германская Демократическая республика (ГДР): первые годы.

  1. Образование ГДР.
  2. Расформирование СВАГ. Появление Советской контрольной комиссии: ее структура, функции, отличие от военной администрации.
  3. Советская политика в 1949-1952 гг.
  4. Была ли ГДР «нелюбимым ребенком» Сталина?

 

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

 

 

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

Email: muss-96@yandex.ru

http://muss.su/

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