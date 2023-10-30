Фильм Рауля Пека

«Молодой Карл Маркс»

(2017)

Много ли фильмов, дорогой читатель, было снято про биографию Карла Маркса и Фридриха Энгельса (которые, как известно из перестроечных анекдотов, два разных человека и даже не муж и жена)? В общем, не много. В 20 веке вышли фильмы «Год как жизнь» (СССР, 1966) и «Карл Маркс. Молодые годы» (СССР и ГДР, 1980). Как не сложно догадаться, оба они посвящены бурной юности будущих классиков марксизма, наполненной увлекательными перипетиями на фоне революционного брожения 40-х годов 19 века и Весны народов 1848 года.

И вот в 2017 году гаитянский режиссер, в одно время успевший побывать даже министром культуры Гаити Рауль Пек (написал «министр культуры» и с ужасом вспомнил культурный продукт под названием «Стена», вышедший из-под пера другого министра культуры[1]) продолжает советскую традицию и вновь снимает кино про молодость родоначальника коммунизма: историческую драму «Молодой Карл Маркс».

Итак, чем же порадовал нас режиссер, ранее уже попробовавший себя на ниве создания биографических фильмов о видных общественных деятелях («Лумумба», 2000)?

Сразу стоит отметить, что в своем повествовании фильм имеет один принципиальный недостаток – он пытается показать очень многое и в итоге пробегается по верхам из-за ограниченного хронометража.

События фильма начинаются в 1844 году со сцены сбора бедняками валежника в лесу. Это соответствовало традиционному укладу жизни бедняков и общепринятым нормам, но правительство объявило сбор древесины незаконным, так как тем самым якобы попирались права частной собственности землевладельцев. Сюжет про валежник был описан юным Марксом в одной из его статей для Рейнской газеты. И первое появление Маркса в фильме представлено именно в тот момент, когда Рейнскую газету закрывают, а самого молодого философа по образованию и публициста по профессии высылают из Германии в Париж, где они вместе с Руге пытаются издавать Немецко-Французский ежегодник.

Маркс переезжает в Париж вместе с молодой женой Женни и маленькой дочерью. Именно здесь он знакомится со вторым главным героем фильма (почему-то не попавшим в название) Фридрихом Энгельсом. Молодой Энгельс работает на фабрике в Англии, принадлежащей его отцу. Именно его глазами мы видим весь ужас жизни индустриальных рабочих и особенно работниц в Европе XIX века, который был неотъемлемым спутником промышленной революции. Сцена знакомства двух будущих друзей решена в традиционном ключе «дружба начинается с драки» (но, надо заметить, интеллектуальной) и выглядит это довольно мило.

Ну а дальше мы стремительным галопом поскачем по событиям следующих нескольких лет. Перед нами предстанут на несколько минут важнейшие фигуры интеллектуальной и социальной истории эпохи (по крайней мере ее левого фланга): Прудон, Бакунин, Вейтлинг, Руге. К сожалению, тому же Бакунину в общей сложности уделили всего минуты три экранного времени, так что вырезать его из сюжета можно было бы вообще без проблем. Зачем же нам в кино показали Анненкова, лично для меня осталось загадкой. Вот уж точно пустая трата экранного времени.

В это же время мы с высоты птичьего полета увидим написание «Положения рабочего класса в Англии», «Святого семейства» и «Нищеты философии». Ну и конечно само положение рабочего класса, а также нищету, в которой жил философ Маркс (и семейную жизнь четы Марксов, непростые отношения Энгельса с отцом, а также сестрами Бернс). Интересно, что режиссер постарался показать Женни Маркс и Мэри Бернс как самостоятельных действующих лиц, а не приложения к мужьям.

Увидим, как по совету Энгельса Маркс углубился в политэкономию, читая Смита и Рикардо, создавая на их основе теоретический фундамент политэкономии марксизма.

К счастью, главной темой фильма является именно зарождение и борьба революционных политических идей, а не личностные характеристики и частная жизнь носителей этих идей, как это часто бывает в кино.

В конце фильма мы видим создание нового политического движения, направленного на реформу условий труда и объединения рабочих. Последняя сюжетная линия посвящена перевороту во время собрания Союза справедливых и созданию на его месте Союза коммунистов, который стал предтечей для социалистических и коммунистических партий во всём мире и вдохновил своей деятельностью создание Первого Интернационала. В этот момент оглашается лозунг Союза коммунистов, не потерявший своей актуальности и в наши дни: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Фильм заканчивается написанием «Манифеста Коммунистической партии» в революционном 1848 году. Чтение отрывков из него на фоне пролетариев той эпохи – довольно сильные сцены фильма. Я все ждал, что сейчас, не прерывая чтения, нам покажут рабочий класс других эпох, включая первую четверть 21 века (когда и вышел фильм), но почему-то режиссер не додумался до такого простого, но сильного хода, лишь в сцене после титров дав довольно бестолковую нарезку видеохроники.

Хорош ли фильм? Заслуживает ли времени на просмотр?

На мой взгляд, скорее да, чем нет. К сожалению, из-за формата двухчасового фильма режиссёру пришлось впихивать огромные пласты событий в коротенькие сценки или даже реплики. Все же сложно языком художественного кино передать историю развития идей в полном объеме. Но при этом актёры умеют играть и делают это хорошо, декорации и атмосфера в кадре правдоподобна, сама история, хоть и изрядно упрощена, но всё равно строится достаточно интересно, нет чрезмерной сентиментальности, но нет и попытки изобразить стиль «скандалы, интриги, расследования». Да и не так часто современный кинематограф обращается к жизни людей, боровшихся за светлое будущее для всех, а не только избранных.

P.S. Любопытный образ пожилого Маркса дан в фильме «Голем» 2016 года, но там это скорее своеобразная отсылка к эпохе, чем полноценный персонаж.

Сергей Порываев

[1] Прим. редакции: речь идет о мини-сериале Владимира Мединского 2016 года выпуска