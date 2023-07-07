Мир победившей политкорректности

Сериал «Два холма» комедийный и фантастический — произведение, которое давно ждали на наших экранах. Российский фильм об обществе завтрашнего дня, где хоть как-то освещены проблемы общественного устройства, экологии, а также психологии граждан.

В фильме снимаются известные актрисы: Анна Снаткина, Евгения Дмитриева и Светлана Камынина и молодые — Пелагея Невзорова (рекомендую небольшие сериалы с ней в главной роли, имеющие остросоциальный характер), Ольга Веникова, Ирина Уханова, Полина Шашуро.

Общество будущего сценаристы разделили надвое — идеальный мир матриархата и мир-антогонист деградировавших в развитии субъектов — «приматов». Если в первом мире все являются гражданами (в том числе мужчины-осеменители) и сознательными строителями нового дня, то во втором живут своего рода «варвары».

Вроде бы идеальный, почти «коммунистический» мир матриархата имеет жесткие законы. Женщины там не живут с мужчинами, а вынашивают детей от абстрактного донора; эти немногочисленные доноры и сами женщины считают половое размножение «презренным делом». В новом обществе живут более 100 лет, а совсем престарелых граждан могут «загрузить в облако» — варвары хоронят людей в простых ящиках, а любовные (старым добрым способом) похождения поднимают у «приматов» мужской рейтинг.

Гуманное отношение к природе и друг к другу (все не то чтобы «сестры», а «подруги») в новом мире — следствие положительных качеств прекрасного пола и не менее прекрасной и относительно бесконфликтной социальной жизни. Если присмотреться, можно увидеть чисто современное различие городов, стран и континентов, а в культуре — некий «цивилизационный распад» традиционных ценностей, стереотипов и представлений.

Обитатели города Два Холма начисляют друг другу социальные баллы, как в Китайской Народной Республике, и, как в Штатах, не имеют права указывать кому-то на определенные качества (фигуры или тела), дабы не нарушить права остальных на свою идентификацию (политкорректность).

В городе проводятся выборы, есть своя мэрка, существует независимое телевидение, на громадных дисплеях идет навязчивая реклама. Говорящий робот Лариса помогает в быту, а заодно следит за каждым в его доме. Жители занимаются спортом и не стареют, ездят только на велосипедах.

Высшая мера наказания — обнуление (отправка на работы по очистке Мирового океана).

Хотел бы я очутиться в такой «антиутопии» и испытать проблемы героев, подобно представителю мира приматов Гере, который попадает в «развитый мир». Именно в таких местах, как этот город (сериал снимался в Краснодаре), приятно отдохнуть летом.

Герои открывают для себя тайны интимной близости. Этому немало уделено времени, ведь кино о любви в ее сложном понимании и развитии.

Что сказать о нашем возможном будущем?

Возможно, общество также будет неоднородным, а доступ к подлинным культурным ценностям получат не все, как это показано в мире «приматов», но с развитием технологий, по крайней мере, не будет технических затруднений по приобщению к ним. Параллельное существование двух социальных миров в одной стране или городе — весьма современная проблема.

Социализация человека из мира «приматов» (сельское поселение, возраст, новые технологии) и осознание иных ценностей сверхлюдьми из элиты —возможная проблема будущих поколений.

Благодаря технологиям жизнь человека будущего прозрачна, видна каждому, он весьма искренен и вроде бы не нуждается в сатире и остротах, но и там существуют курсы риторики и прочие современные нам штуковины.

Хорошо, когда политические порядки, существующие в настоящее время во многих странах, можно так «потроллить», как в этом сериале. Эзопов язык, как мы знаем, богат на вариации.

На канале ТНТ фильм покажут в июле, а пока он идет на платформе Start.