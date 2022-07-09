Злободневный сюжет: отчуждение и антикапитализм в сериале «Разделение»

За последние несколько лет мы наблюдаем интересную картину, когда официальный голливудский, западный кинематограф стал производить весомое количество фильмов, в которых нещадно критикуется капиталистическая система. Сами корпорации, такие как «Netflix» стали выпускать и лицензировать фильмы с антикорпоративным смыслом. На эту тему выходило и до сих пор выходит огромное количество обзоров, рецензий и статей, посвященные анализу различного рода фильмов с антикапиталистическими тенденциями. Это и знаменитый «Джокер», и испанский фильм «Платформа», и южнокорейские «Паразиты», и сериал «Игра в кальмара» и многие другие. Наблюдается очевидная тенденция: по мере ухудшения экономической ситуации в мире, буржуазный кинематограф будет всячески интерпретировать современную реальность с разных позиций, в том числе и с радикальных. Для того, чтобы выгодно продать то, что пользуется популярностью сейчас. Как некогда подмечал Ленин: «Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим». Важный лишь только вопрос, сможем ли мы качественно воспользоваться плодами данных фильмов?

Что нового и интересного есть в антикапиталистическом сериале «Разделение»?

Очередным примером радикальных антикапиталистических мотивов в мейнстримном кино является сериал «Разделение». Начнем с небольшого обзора мира в этом сериале (постараюсь обойтись без весомых спойлеров, которые могут помешать самостоятельному просмотру). В футуристическом мире, сконструированном в сериале, существует корпорация Люмен. Для повышения «эффективности» трудовой и рабочей деятельности была создана операция «разделение», по которой человеческое сознание разделяется на: сознание во время работы и сознание в обычное, нерабочее время. Обе частицы сознания отделены настолько, что не помнят о том, что происходит у одного сознания на работе, а у другого в обычное время. Фактически, это два разных человека, живущих в одном теле и не знающих друг друга. Что интересно, огромное количество людей в сериале были склонны к тому, чтобы сделать эту операцию, в сериале показан момент, когда реклама операции захватывает массы, делая ее крайне популярной и только незначительное число маргиналов (в том числе и панк-рокеры) бунтуют и выступают против нее. Сразу же вспоминается книга Ж. Бодрийяра «К критике политической экономии знака». По мысли философа люди в большей степени нацелены не на потребление не товаров, а знаков, по принципу: «Раз знакомая корпорация выпускает данный товар, значит он обретает сразу же высокие критерии качества». Сами главные герои сериала в обычной жизни не счастливы, поэтому они были вынуждены пойти на такую операцию, фактически разделив себя.

Тут стоить обратить внимание и призадуматься уже на счет нашей реальности, готовы ли мы будем отделить свое сознание во имя того, чтобы просто не помнить свою рабочую деятельность? Офисные работники или пролетариат в самом широком смысле слова будет готов миновать рутину для спокойствия собственной души и сознания. Если сейчас предложить потребителю данную операцию, то все будет точно также, как и было показано в сериале, потому что объективно современная система не может предложить рутине массовую творческую деятельность, когда человек преодолевает отчуждение, воспринимает труд не как необходимость, а как деятельность, благодаря которой можно развить себя и изменить мир в лучшую сторону. Тем самым, очень часто даже самый пространный футуризм хорошо показывает тенденции настоящего.

Работа в корпорации Люмен. Ее духовный идеал

Сама корпорация в сериале показана весьма интересно. Все отделы, работающие в Люмене разделены между собой, им запрещено общаться, хотя эти запреты иногда и нарушаются. Корпорация дает сотрудникам выполнять ту часть работы, смысл которой и итог не понятен никому. Главное – это бездумно кликать мышкой на компьютере в поиске каких-то странных или как говорилось в самом сериале «страшных» цифр. На перерывах к героям, приходит сотрудник с полным сознанием Милчик, который развлекает сотрудников, принося им сладости, устраивая музыкальные шоу или фотографируя их на память. Но в случае нарушения правил внутри здания, этот же сотрудник уводит людей в комнату и заставляет провинившегося читать текст о том, как он сожалеет, что предал идеалы компании. В этом и смысл самой симулякрности, сознание в рабочее время строит мир, в котором радость и чувства должны проявляться лишь тогда, когда главный сотрудник придет к вам и позволит это сделать во имя какой-то абстрактной, неподкрепленной материальными успехами идеологии. Если же ты провинился, ты обязан клеймить себя за отход от идеалов компании. Но каковы же идеалы компании? Создатель Люмена Кир Иган постулировал идею о том, что каждый сотрудник компании является частью большой семьи. Естественно, как и подобает любой крупной корпорации у нее должна присутствовать идея коллективизма: все мы часть чего-то большего. Это свойственно как крупной корпорации футуристического мира Люмен, так и, например, вполне реальной компании Макдональдс. Это как если вспомнить ту же самую Айн Рэнд о ее идею атлантов, которые благодаря своим способностям расправляют плечи настолько, что «свершат» все в этом мире во имя прогресса. Но на деле, любая индивидуалистическая цель оборачивается не воспроизводством блага для коллектива, а лишь служит его фактическому порабощению, атлант расправляет не плечи, а большие крылья орла, которые загораживают свет всем окружающим, что очень хорошо (если говорить про Айн Рэнд и ее идеологию) было показано в игре «Bioshock». Для большего стимулирования к трудовой деятельности такие уловки часто работают, выполняя роль типичного симулякра в мире капиталов и корпораций. Это позволяет закрасить банальную идею накопления и увеличения капитала, которая и является на самом деле главной идеологией любой корпорации.

Способ борьбы против отчуждения в сериале «Разделение» (осторожно, спойлеры)

В конечном итоге, желание узнать реальный итог их деятельности в корпорации, приводит сотрудников к выводу, что необходимо снова вернуть свое сознание в единую оболочку. Для этого все четверо сотрудников информационного отдела идут против руководства Люмена. Они нарушают правила поведения, начинают общаться с сотрудниками из других отделов, призывая сотрудничать друг с другом. Самоорганизация, коллективная солидарность становятся важнейшими чертами преодоления отчуждения. Объединившись с сотрудниками корпорации, люди нашли истинную коллективную цель, ради которой и стоит бороться. Стремление к творческой деятельности для преодоления мира рутины – основной посыл сериала. Творческая деятельность побуждает человека максимально раскрыться этому миру, ощутить себя его частью. Ж.-П. Сартр отмечал, что необходимо именно проживать жизнь в полном смысле слова, конструировать бытие для себя. Социалистические утописты прошлого, такие как Роберт Оуэн, Шарль Фурье, Сен-Симон конце XVIII — начале XIX века сумели сформулировать критерии появление нового общества свободного труда. Например, на своей фабрике в 1799 году Роберт Оуэн ввел 10-часовой рабочий день, в отличии от соседних предприятий, где рабочий день длился 12 часов. Рабочие на фабрике Оуэна в свободное время могли читать книги, получать бесплатное образование в школе, которая работала при фабрике. Фактически, это была производственная коммуна. Несмотря на то, что рабочие на фабрике Оуэна работали меньше, чем на соседних предприятиях, эффективность производства была на ней выше, что в свою очередь вызвало восторг со стороны английского короля. Роберт Оуэн постулировал мысль, что именно образование рабочего – важнейшее составляющее его рабочей деятельности, позволяющее сделать труд свободнее. Именно это противопоставление возникало у меня в процессе просмотра сериала. Свободный труд по Оуэну против капиталистической рутины компании Люмен. Я считаю данный сериал отличной возможностью в который раз призадуматься над миром симулякров транснациональных корпораций, очень хорошо, что режиссеры сериала Бен Стиллер и Айоф Макардл обратили внимание на данную проблему. В связи с успехом сериала ожидается выход второго сезона.

Александр Воробьев