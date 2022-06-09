За Хармсом снова пришли

После многолетней борьбы в Петербурге все-таки закрасили портрет Даниила Хармса на Маяковского, 11.

Размышляя об этой истории, я вспоминаю некоторые детали биографии писателя. В 1931 году за Хармсом и его коллегами-литераторами «пришли» в первый раз, обвинив в участии в антисоветской нелегальной группировке литераторов. При обыске, ночью, из квартиры писателя изъяли книги, рукописи и переписку. Хармсу дали три года в концлагере, он отсидел полгода в тюрьме, а позже наказание заменили на высылку из Ленинграда в Курск.

Второй раз Хармса арестовали 23 августа 1941 года, в самом начале войны. Писателя и поэта вновь обвинили в антисоветской деятельности, только теперь, в военное время, за такое преступление грозил расстрел.

Психологическая справка, которой писатель обзавелся еще до начала войны, позволила смягчить наказание до тюремного заключения, но уже зимой 1942 года писатель умер в тюремной больнице. В 1960 году прокуратура Ленинграда реабилитировала Хармса и признала его невиновным.

С 2016 года, когда потрет писателя только появился на фасаде здания в котором он жил, городские власти пытались избавиться от изображения, и упорствовали в этом, несмотря на петиции и публичные акции в поддержку граффити. Мне, если честно, непонятна эта настойчивость чиновников. Я бы даже назвал ее саморазрушительной, потому что, оставь они граффити в покое, это принесло бы им хоть немного «очков кармы».

Да и способов оставить граффити в покое немало — например, можно было обратиться к опыту комиссий в Торонто, которые вписывают граффити в дизайн-код города, или опыту Вены, где выделяют стрит-арт художникам места под творчество. А чтобы вписать уже существующий, полюбившийся стрит-арт, можно было бы создать специальный совет из активистов и художников, которые смогут оценить художественную ценность изображения. Мы недавно подробно рассказывали об этом на нашем YouTube-канале.

В этом же контексте мне не ясно, чем голографическое изображение того же Хармса, которым заменили портрет, принципиально лучше минималистичного граффити, но не вижу смысла искать в этом логику. Мы потеряли еще один культурный объект в нашей культурной столице.

Репрессиям подвергаются все, даже мертвые.

А пока что за Даниилом Хармсом пришли в третий раз.