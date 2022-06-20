Мы это сделали!

Не терпелось рассказать вам о проекте, который мы с командой готовили последние несколько месяцев. Ради безопасности не мог этого сделать раньше, но сейчас, наконец, все готово.

16-18 июня в Санкт-Петербурге мы провели Форум Мирной России.

То была очень непростая задача, но мы справились. Три дня дискуссий, тотальная информационная тишина, три площадки, чёрные выходы, QR-коды на доступ, смена сим-карт, дублирующие рейсы и маршруты, противодействие сталкингу от НТВ и полиции, и, вот, мы это сделали. Сделали гражданскую альтернативу ПМЭФ: http://fmr.center

Зачем?

Мне, как и многим в России, не хватает возможности масштабно мыслить. Пугает жуткий дефицит политического воображения. ПМЭФ всегда воспринимался как глубоко провластная история, но раньше он хотя бы был точкой соприкосновения с миром. Сейчас — это потешная, местечковая площадка, где вместо действительно волнующих все общество вопросов, обсуждают зачастую сиюминутные проблемы элит. Да и состав участников впечатляет: от террористов из Афганистана до мелких преступников, вроде пранкеров Вована и Лексуса.

Мы собрали 25 спикеров и 50 участников из 9 городов России и 5 стран — исследователей, правозащитников, журналистов и политиков, чтобы обсудить шесть фундаментальных, с нашей точки зрения, вопросов 2022 года:

1) Возможно ли вернуть Россию в глобальный мир силами гражданского общества?

2) Экономика завтра: ускоренный старт с низкой базы или бесконечное падение?

3) Как противостоять деполитизации и запрету на политику в новых условиях?

4) Пытки в России: как сделать систему ФСИН гуманнее?

5) Как поставить системы распознавания лиц под гражданский контроль?

6) Мстить, судить, простить или забыть? Контуры переходного правосудия новой России.

Нам удалось в этот непростой год собрать интеллектуальных, политических, гражданских лидеров самых разных политических взглядов. Объединяет нас, вероятно, потребность противостоять изоляции и конструированию образа Родины как страны, все общество которой разделяет исключительно одну повестку.

Подробности будут позже, пока нам нужно выдохнуть, а журналистам «Новой Газеты», The Economist и др. — обработать результаты. Спасибо всем, кто поверил в нас и до новых встреч!

P.S. Самые ценные слова, которые довелось услышать от участника:”Спасибо большое, это было как будто мы не в 2022 году живем!”