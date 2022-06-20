Путин, поезжай в Донецк!

Закончилось позорное и циничное для военного времени мероприятие – Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В нем приняли участие сотни эскорт-работников путинского режима мужского и женского пола. Из-за этого форум в соцсетях уже прозвали – Путинский международный эскортный форум. ПМЭФ – его рабочие секции и вечеринки – происходили на фоне интенсивных обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка и ряда близлежащих городов: количество жертв обстрелов исчисляется сотнями убитых и раненных.

Российская армия и народные милиции ЛНР и ДНР, перегнав свою артиллерию и технику под Северодонецк, чтобы завершить там окружение группировки ВСУ, не способны обеспечивать безопасность Донецка – столицы ДНР. Но старая советская техника российской армии и народных милиций не могут обеспечить и достаточного преимущества, чтобы завершить создание «котла» для группировки ВСУ в районе агломерации Северодонецк-Лисичанск.

Вообще это один из ярчайших коллажей путинского правления: улыбающиеся друг другу олигархи с бокалами вина на фоне российских военных на старых советских танках и черных столбов дыма, поднимающихся над Донецком. Если представить себе такой коллаж, то тут же вспоминаешь и период правления Бориса Ельцина – при нем тоже были лоснящиеся олигархи, безмятежно болтающие и попивающие дорогой алкоголь на своих вечеринках, в то время как российские солдаты на старой советской технике штурмовали позиции террористической Ичкерии, а над Грозным поднимались черные клубы дыма.

Ельцин за время Первой чеченской так ни разу и не приехал в Грозный, на штурм которого отправил российскую армию. Путин до сих пор ни разу не посетил Донецк, на спасение которого, как утверждает путинская госпропаганда, отправил российскую армию 24 февраля.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский, который, нужно отметить, также виноват в том, что до 24 февраля нынешнего года на Донбассе так и не был установлен прочный мир, ездит и на передовую, и в города, которые регулярно обстреливает российская армия – Николаев, Одесса. Очевидно, что поездки Зеленского имеют важный пропагандистский эффект – президент страны со своими гражданами на самых сложных участках и в самых сложных ситуациях.

Невнятный и бледный Путин встречается в рамках ПМЭФ с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, имя которого до сих толком не может запомнить. Токаев в лицо говорит Путину, что ЛНР и ДНР, которые вроде как путинский режим признал 22 февраля, — это «квазигосударственные территории». Путин невнятен – он ничего не говорит в ответ. Если бы он был действительно последовательным патриотом России, если бы он действительно, как утверждают либералы и леволибералы, лелеял имперские амбиции (да нет у него таких амбиций – его мелочное преклонение перед роскошью тому одно из доказательств, ему аквадискотека нужна, а не империя) – он бы ответил Токаеву: я завтра еду в Донецк, чтобы поддержать местных жителей, едемте со мной и вы лично посмотрите, что это за территории. Но Путин не поедет в Донецк, и ни Токаеву, никому из других постсоветских лидеров ничего внятного он сказать не может. Ничего внятного он не может сказать и гражданам России. Поэтому до сих пор непонятно, зачем на самом деле началась специальная военная операция и к чему она должна привести. Защита Русского мира? – нет, такого от Путина мы не слышали и не услышим (напомню, ему важнее аквадискотека). Захват Украины? – путинские бюрократы уже много раз нам сообщали, что российская армия не будет захватывать Украину. Чтобы заслуженный клоун Украины Рамзан Кадыров стал еще более популярным блогером? – наверное, это самое точное пока объяснение причин продолжающейся спецоперации и ее основной цели.