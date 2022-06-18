Главная Рубрики Дебаты 2022 Июнь 18 Действенная пропаганда для периферии 

Действенная пропаганда для периферии 

 

Действенная пропаганда для периферии 

 

В путинской речи на Петербургском экономическом форуме, на первый взгляд, не было ничего нового и неожиданного. Стандартные рассуждения об уходе однополярного мира (добавился только религиозный оттенок в духе Чавеса), противостоянии с Западом за суверенитет и прокси-войну на территории Украины. Но Кремлю ничего нового и не нужно придумывать — такое представление о происходящем отлично действует на того, на кого рассчитано. На страны Третьего мира, ставшего после 1991 года вторым.

Недавно в «Таймс» выходила статья, доказывающая, что российская пропаганда побеждает в этих странах. Представление об украинцах, защищающих западные ценности, и российских ордах, мечтающих уничтожить эти ценности, мало того, что не находит отклика у них, да ещё и само отдаёт неоколониализмом и ориентализмом. Будто восточные страны чем-то хуже западных, а центр мира находится в Европе. И поэтому российская пропаганда одерживает в Третьем мире верх.

Безусловно, большинство стран осудило вторжение в Украину на голосовании в ООН. Как тогда смеялись над поддержкой России со стороны малоизвестной Эритреи, не замечая, что в этом смехе проскальзывают нотки неуважения и разделения стран на качественные и некачественные, важные и неважные. Точная такая же логика звучит в речах Рогозиных и Медведевых о недостране и экстремистско-террористическом образовании и служит идеологическом оправданием экспансии. От колониалистских замашек в мировоззрении придётся избавляться не только поджигателям войны.

В Кремле не могли не заметить, что осуждение России странами Третьего мира носит, скорее, формальный и декларативный характер, и с полным правом Путин не считает его своим поражением. Даже наоборот, как бы это парадоксально не звучало.

Видимо, не заметив всей двусмысленности своего примера, министр Лавров весьма точно однажды охарактеризовал ситуацию: нужно просто представить, что дело происходит в Африке или на Ближнем Востоке, Россия — это Израиль, а Украина — Палестина. Акценты он, повторюсь, расставил весьма точно, любимое украинскими политиками сравнение своего государства с Израилем положительно может подействовать только на западное общество, да и то не на всё. Пропалестинские настроения в нём сейчас сильны. А вот имплицитно содержащаяся мысль в лавровском сравнении, что Россия ведёт себя таким же образом, как западные колонизаторы и империалисты в Азии, Африке и Латинской Америке, расставила бы всё на свои места.

Российская власть видит в Украине свою бывшую колонию, которая покидает её зону влияния, и силой хочет вернуть обратно — такое положение вещей было бы понятнее для стран Третьего мира. Конечно, Запад не лучше, такой же бандит и империалист и хочет перетянуть Украину с её ресурсами на свою сторону, но пафос освободительной борьбы украинского народа нашёл бы отклик у противников колониализма на всей планете, и Кремль не смог бы так вольготно пользоваться этим информационным ресурсом.

Почему так важно заручиться поддержкой периферийных стран? Глядя на лицемерие западных стран, с одной стороны, вводящих санкции, но, с другой, не готовых разорвать полностью экономические отношения с Россией, страны Третьего мира думают: «А нам почему нельзя?» И деньги на проведение спецоперации продолжат течь из всё новых и новых источников.

И лишь левые движения (далеко не все) выбрали правильную риторику, основанную на верном понимании ситуации. Как, например, сапатисты, заявившие, что словами о «денацификации» могут оправдываться любые дальнейшие вторжения на земли, потребные крупному капиталу. Но пока этого явно не достаточно для изменения точки зрения всех стран мировой периферии на конфликт.

 

Данила Ноздряков

Рабкор.ру
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18-6-2022 Дебаты, Левые, , , , , , , , , 49
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