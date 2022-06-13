Дорога к Новому Казахстану

5 июня в Казахстане прошёл референдум по внесению 55 поправок в 33 статьи Конституции, почти никто, конечно, их не читал. Как шутили многие, мы голосуем за ликвидацию статуса Елбасы у Назарбаева и обезжиривание его родственников. Сам Назарбаев тоже проголосовал.

Итоги оказались предсказуемы, кто проводит референдум, тот его и выигрывает: по данным местного ЦИКа приняли участие 68.06 % или 7.9 миллиона избирателей, 77.18 % поддержали изменения. Много, больше 4 % бюллетеней, были признаны недействительными. С моей точки зрения, это проявление недовольства, люди потратили время, пришли и испортили бюллетень. Особенно показательна низкая явка в Алматы, самый крупный город «проголосовал ногами» – на избирательные участки пришло немногим более трети избирателей. Кровавые январские события, «недоделанная революция» ещё свежи в памяти, да и причины, их вызвавшие, никуда не делись. Люди недовольны ужасным социальным расслоением и отсутствием перспектив. Из статьи «Financial Times» от января 2022 г. следует, что 162 человека владеют 55% богатств 19 миллионного Казахстана, многие из них связаны кровными или деловыми узами с Назарбаевым. В Казахстане, единственный способ стать миллиардером – родиться в семье миллиардеров. В западных нефтедобывающих областях и столице явка также невысока. Собственно, главной декларируемой целью проведения референдума и является внесение таких изменений в общественную жизнь, которые выведут права человека на первый план, восстановят социальную справедливость и позволят избежать кровавых беспорядков.

Новый президент, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, начал трудовую деятельность ещё в 1975 г. в посольстве СССР в Сингапуре и 1991 год застал его советником в Китайской Народной Республике. После развала страны он довольно быстро занимает пост министра иностранных дел суверенного Казахстана. Затем был главой Сената – формально второй пост в Казахстане. В марте 2019 года Назарбаев заявил «я устал, я ухожу» и Токаев становится ИО, а в июне и просто президентом. Долго продержаться в близком окружении Назарбаева, на ключевых постах, возможно было только демонстрируя полную лояльность и отсутствие собственных политических амбиций. Многие считают, что семья Назарбаева, планируя переход власти от Отца к Дочери, хотела использовать Токаева в качестве «прокладки». Дарига Назарбаева занимала ключевые посты главы Сената и была лидером правящей партии. Кроме того, родственники Назарбаева были на почти всех ключевых должностях. Однако сначала коронавирус, а потом январские беспорядки 2022 г. подтвердили старый тезис: власть у того, кто вводит Чрезвычайное положение. А таким правом обладал только действующий президент. В ходе январских событий Токаев смог перехватить реальную власть у семьи Назарбаева и, одновременно, победить в острой схватке с двумя другими влиятельными конкурентами – Маминым и Масимовым. Он действовал остро и решительно. Вообще, Токаев пока очень удачлив в своей самостоятельной политической карьере.

Референдум и был необходим как демонстрация единства народа и нового Президента на пути к новому демократическому и справедливому Казахстану. У старого президента отняли титул Елбасы (отца народа), Дарига Назарбаева «добровольно» ушла со всех постов, других родственников корчуют, корчуют и корчуют. Кроме внутренних противоречий, казахстанцы шокированы спецоперацией РФ. Если такое возможно с Украиной, то будет возможно и с Казахстаном. Тем более межнациональные противоречия, вызванные распадом СССР и тем, что миллионы «русскоязычных» оказались вдруг за границей, могут вспыхнуть и превратиться в кровавую бойню. Китай тоже очень сложный сосед. Казахи не зря, в своё время, выбрали вхождение в Российскую империю, а не поглощение Китаем. Поэтому легко объяснимо внимание новой власти к армии и обороноспособности государства.

Референдум прошёл, Токаев получил желаемый результат голосования. Начнётся ли у Казахстана по-настоящему новая жизнь – неизвестно. Угрозы очень велики, кадровый ресурс ограничен, время для подлинных реформ Назарбаев давно упустил. Надеюсь, что всё получится, пусть Казахстану повезёт!