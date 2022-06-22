Пора платить за имперское слабоумие

Малообразованных людей надо учить. И в большой политике в том числе. На Международном Петербургском экономическом форуме этим занимался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Это был единственный руководитель иного государства, приехавший на форум. Поэтому на подиуме он сидел рядом с Владимиром Путиным, третьей рядом находилась Маргарита Симонян.

Токаев послушал речи про “подаренные земли”, импортозамещение и прочую геополитику и произнес весьма примечательную речь.

Он сказал, что мир меняется не в лучшую сторону. Он сказал, что “евразийскую концепцию” надо совмещать с китайской концепцией «Один пояс, один путь” и что именно Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана (отметим что он свободно говорит на китайском). Он раскритиковал российскую практику “контрсанкций”, указав, что толку от нее немного и Казахстан мог бы сработать как “буферный рынок” для торговых коридоров с Азией и Ближним Востоком. Он предложил российским компаниям промплощадки для развития производства на территории (!) Казахстана.

Дальше было еще интереснее. Токаев провел маленький ликбез, справедливо отметив, что “Проводить политику опоры на собственные силы невозможно. Политики импортозамещения не существует”. То есть можно и нужно быть успешным в отдельном кластере, но в тесном взаимодействии с другими странами, и уж точно не пытаться охватить все. Он прямо назвал Донецк и Луганск “квазигосударственными территориями”, которые Казахстан не станет признавать, после чего напомнил (Симонян как раз рядом сидела) про безответственные и агрессивные к Казахстану заявления российских депутатов и медиа магнатов.

Сегодня администрация президента Казахстана сообщила, что Токаев отказался от получения ордена Александра Невского.

Почему Токаев отошел от обычной для международных форумов и особенно для Востока дипломатии? Почему его речь прозвучала так рельефно?

А потому что пришло время платить по счетам за имперское слабоумие. За рассказы про “подаренную целину”, “денацификацию Казахстана”, угрозы “заняться казахами сразу после Украины” и прочие шовинистические помои, что рекой лились с экранов нашего ТВ от высоких должностных лиц. И плата эта только начинается и будет, к сожалению, долгой.

И отвечать на нее особо нечем. Токаев, повторим, был единственным главой государства, прибывшим в Петербург на Международный экономический форум.

Поэтому чем раньше мы избавимся от имперских фантомов, тем меньшие издержки понесем.