Между светом и тенью

Главной новостью Латинской Америки стала победа на выборах в Колумбии левоцентриста Густаво Петро. Это первый левый президент в современной истории этой страны полностью подчиненной и оккупированной США и управляемой местной наркоолигархией. Победа Петро спасает Колумбию от кровавой бойни, которая была бы неизбежна в случае победы его противника, люящего Гитлера и обещавшего в числе первоочередных мер введение чрезвычайного положения для военного и полицейского подавления любых политических протестов.

Новый президент является выходцем из повстанческого движения М-19, для которого были характерны эффектные символические акции, когда бесстрашие бойцов сочеталось с троллингом власти. Движение получило название в память о фальсификации результата президентских выборов 19 апреля 1970 г. и действовало с 1974 по 1990 г, став второй партизанской силой Колумбии после ФАРК. В 1974 г повстанцами М-19 из музея в Боготе была похищена шпага Симона Боливара, которую движение брало «на временное хранение» с обещанием вернуть ее народу Колумбии после его освобождения.

В 1978 г. в ходе операции «Синий кит» был выкопан тайный туннель в 80 метров длиной и через него из одной из главных казарм столицы в новогоднюю ночь без единого выстрела было вынесено 5 тысяч автоматов. Большинство участников вскоре были арестованы. Чтобы их освободить в феврале 1980 года группой бойцов М-19 было захвачено посольство Доминиканской республики, в числе заложников оказались посол США в Колумбии и папский нунций. В результате 61 дня переговоров правительство освободило всех заключенных партизан, а захватившие посольство отпустили заложников и вылетели на Кубу.

В 1981 году повстанцы захватили в Медельине большой транспортный самолет, на карибском побережье загрузили его оружием и перевезли этот груз своим товарищам в амазонскую сельву, посадив самолет в середине реки. С декабря 1984 по январь 1985 г возле деревушки Ярумалес департамента Каука происходил самый долгий в современной истории Колумбии бой между группой из 170 партизан и 4000 солдат, закончившийся отступлением армии. Партизанами командовал легендарный Карлос Писарро, ставший после популярнейшим кандидатом в президенты и убитый спецслужбами в самолете во время предвыборной кампании. В 1985 году группой М-19 в самом сердце Боготы вместе с судьями был захвачен Дворец Правосудия, партизаны не угрожали ничьей жизни и просили власти о диалоге. Ответом был военный штурм дворца, при котором сгорела часть архивов и погибли 94 гражданских, среди которых 11 судей. Многие участники штурма были захвачены армией живыми, подверглись пыткам, казнены, а местонахождение их тел до сих пор неизвестно. Существует гнусная версия о том, что захват Дворца Правосудия профинансировал Пабло Эскобар с целью уничтожения документов, но она не подтверждается ни одним серьезным историческим расследованием. Именно М-19 в течение всей своей истории было самым последовательным и непримиримым врагом наркокартелей. Еще многие колумбийцы помнят об «акциях Робин Гуд» – регулярном захвате партизанами грузовиков с продуктами и бесплатной раздачи этих продуктов беднякам.

К началу 90-х в рядах М-19 и среди ее командования созрело понимание бесперспективности продолжения вооруженного конфликта, в котором «одни дети бедняков убивают других» и было принято решение о разоружении и переходе к политической борьбе. В те годы они являлись настоящими народными героями. Именно по их требованию и при их участии в стране прошла Конституционная Ассамблея, создавшая новую конституцию Колумбии, одну из лучших на Американском континенте.

Победа левых означает попытку восстановления на государственном уровне исторической памяти страны, в течение последних десятилетий являвшейся объектом настоящего социального геноцида, который унес сотни тысяч жизней. Основа проекта нового правительства – аграрная реформа и достижение страной продовольственной независимости. Из-за хронического безразличия власти и отсутствия инфраструктуры в провинции, страна импортирует большую часть продуктов, тем временем как крестьяне голодают, а сельскохозяйственная продукция страны остается гнить на полях.

Перечислим основные политические предложения правительства Петро:

Восстановление дипломатических отношений с Венесуэлой и открытие границы; Осуществление многовекторной политики в интересах Колумбии с приоритетом в отношениях с соседями по региону; Пересмотр соглашений с США о свободной торговле (именно этот договор ограничивает права колумбийского государства на поддержку собственных производителей); Отказ от фрекинга и разведки новых месторождений нефти на территории Колумбии; Реформы в интересах крестьян и производителей сельхозпродуктов – первая аграрная реформа в истории страны; Возвращение сотням тысяч крестьянских семей их земель, отобранных у них вооруженными группами, военными и помещиками в ходе десятилеий гражданской войны; Введение налогов на дивиденды и налога на сверх-доходы самой богатой части населения ради покрытия бюджетного дефицита; Гражданские суды над военными причастными к совершению преступлений против человечности и возмещение ущерба жертвам; Поддержание мирного договора с партизанами FARC и достижение мирного договора с партизанами ELN; Отказ от навязанной США концепции “войны с наркотиками” как полностью неэффективной, прекращение использования армией глифосата против крестьянских хозяйств; Расследование убийств протестующих в ходе гражданских демонстраций 2020-2021 годов; Расследование произошедших в последние годы убийств тысяч крестьянских, профсоюзных и индейских лидеров и сложивших оружие партизан.

В своей первой речи после выборов Густаво Петро сказал, что его избрание – результат многолетней борьбы, сопротивления и восстаний против несправедливости, дискриминации и неравенства, что будет править страной в честь памяти обо всех «пропавших без вести», убитых и невинно осуждённых. Он призвал генерального прокурора «освободить нашу молодежь», имея в виду тысячи участников прошлогоднего гражданского восстания, без суда и следствия находящихся в тюрьмах. Еще он потребовал от прокуратуры «восстановления на своих постах мэров, избранных народным голосованием», имея в виду мэра Медельина, отстраненного от должности в результате политической махинации власть имущих. Он пообещал сделать «любовь основой политики», чтобы «оставить ненависть в прошлом», сделать Колумбию «мировой сверхдержавой по защите жизни» и повторил свою цель в выполнении правительством условий мирного договора, подписанного с партизанами ФАРК. Он гарантировал, что при его правительстве в стране прекратятся все политические преследования. Повторил, что его задача – в достижении мира, «чтобы мы перестали убивать друг друга» и что «оружие в Колумбии должно перестать существовать». Пообещал, что Колумбия займется защитой окружающей среды и спасением амазонской сельвы, которое является «спасением человечества».

Новый президент Колумбии Густаво Петро призвал страны региона сесть за стол переговоров с правительством США с целью обсуждения темы глобальных климатических изменений и защиты экосистем. Сказал, что целю его мандата будет создание возможности того, чтобы вся молодежь получила возможность учиться в университетах, чтобы на столе всех детей Колумбии всегда имелись хлеб и молоко, и чтобы мясо перестало быть роскошью. Петро пообещал «развитие капитализма в Колумбии, но не потому, что мы ему поклоняемся, а из-за того, что сначала нужно преодолеть отсталость, феодализм и различные формы рабства».

Несомненно, многих левых ортодоксов разочарует «реформизм» проекта Петро, но учитывая катастрофические социальные реалии сегодняшней Колумбии, выполнение даже четверти его программы стало бы огромным прорывом к лучшему. В ближайшие четыре года страна никак не добьется полной независимости от США, и Госдеп, уже давно готов к приходу к власти правительства Петро. Но огромное военное, политическое и экономическое влияние США может быть сокращено. Интересно то, что с Соединенными Штатами в колумбийской политике происходит то же самое, что бывает обычно: сделав ставку на местные преступные мафиозные силы, они начинаю терять контроль, их колумбийский «союзник» играет настолько грязно и не по правилам, что с точки зрения имиджа становится невыгоден. Толпы голодающих крестьян, полиция, стреляющая по демонстрантам из миномётов и горы трупов создают неудобную для развития туризма и бизнеса картинку. Для решения этой проблемы часть госдепа готова сделать ставку на Петро. Это создает некоторую брешь и возможность.

Разумеется, ближайшие 4 года колумбийская олигархия не будет сидеть сложа руки. В ее руках ведущие СМИ, неограниченные материальные ресурсы, всевозможные экономические рычаги. Сказывается и огромное невежество большинства населения. А силовые структуры, не желающие отвечать за прошлые преступления, явно не в восторге от итогов выборов. Олигархия в Колумбии имеет огромный политический опыт. Чтобы процесс прогрессивных реформ стал действительно необратим, Петро предстоит решить задачу, которая куда сложнее, чем просто победа на президентских выборах.

Крестьянские и индейские организации колумбийской провинции уже организованы, несмотря на то, что их лидеров ежедневно убивают. Необходимо добиться того же уровня организации в городах и на всей территории страны. Вместе с необходимой кампанией по ликвидации безграмотности, нужна ликвидация политической безграмотности и создание независимых СМИ. Нужны срочные реформы практически во всей государственной структуре – от органов безопасности и силовых структур до сферы образования. Во всем этом процессе необходимо широчайшее участие гражданского общества. Люди должны почувствовать и увидеть, что несмотря на массу неизбежных ошибок и неудач, это правительство качественно другое и впервые в истории страны реально пытается защищать их интересы.