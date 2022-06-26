Франция без большинства

19 июня во Франции состоялся второй тур законодательных выборов. Он, как и голосование 12 июня, прошёл при низкой явки избирателей; на участки явились лишь 46,2% избирателей. Вновь отмечалась слабая явка в «народных» округах, что лишь продолжило тенденцию первого тура, когда голосование проигнорировало большинство рабочих и служащих.

Какие же политические тенденции выявил второй тур выборов в Национальное Собрание, помимо возрастающего абстенционизма? Во-первых, потеряв более ста мандатов, макроновская коалиция «Вместе», хоть и сохраняя статус первой по влиянию силы в нижней палате парламента, с 245 депутатами в 577-местном Национальном Собрании теряет абсолютное большинство. Разумеется, этот факт показывает, что Франция стремительно движется к политико-институциональному кризису.

Во-вторых, произошло «революционное» изменение соотношения сил в правом лагере. Если до 2022 г. крайне правое Национальное объединение (НО) хоть и было уже самым популярным в правом лагере политическим игроком, но всё же по влиянию в парламенте неизменно уступало правоцентристам. Теперь же, совершив невиданный для себя рывок, увеличив число депутатов в нижней палате с 9 до 89(!), партия Марин Лё Пен становится не только самой сильной, но и самой влиятельной правой партией Республики!

Что же касается уже левого спектра, то, в-третьих, здесь мы вправе говорить о неоднозначных результатах. Да, общий результат Нового народного экологического и социального союза (ННЭСС) (напомним, в первом туре это было немногим менее 26% голосов) сделал французскую левую «в обществе и парламенте» первой оппозиционной президентскому лагерю силой. Французские левые более чем в два раза расширили своё представительство в Национальном Собрании, сумев под эгидой нового союза провести в ассамблею 131 человека. Вместе с этим именно созданная Жан-Люком Меланшоном «Непокорённая Франция» становится первой левой партией страны по парламентскому представительству. «Непокорённые» провели в парламент 72 депутата. Также в нижнюю палату по линии ННЭСС избраны 27 экологистов, 26 социалистов и 12 членов Французской компартии (ФКП). По всей видимости, в нижней палате парламента будут сформированы четыре левые депутатские группы, имеющие отношение к ННЭСС.

Однако, своей ключевой амбициозной цели — получения большинства — левые так и не достигли. Вряд ли это было возможно при поддержке менее 26% активных избирателей и потере пяти миллионов реальных голосов по сравнению с первым туром апрельских президентских выборов. Национальный секретарь ФКП Фабьен Руссель в данном разрезе высказался достаточно ясно, сказав, что левые «продвинулись в числе депутатов, поскольку мы были едины, но в числе голосов мы не прогрессировали, и нам надлежит превзойти этот стеклянный потолок, если мы желаем завтра управлять страной»…

Судя по всему, в ближайшие дни французским политикам предстоят непростые консультации о формировании правительства на фоне крайне недружественных отношений между макроновцами, левыми, крайне правыми и правым центром (у «Республиканцев» и их союзников осталось 64 мандата).