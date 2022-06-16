Воспоминание о Крымской войне

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В конце февраля, когда нынешние события на Украине ещё только разворачивались, я написал несколько постов, рекомендуя читателям вспомнить историю Крымской войны XIX века и сделать некоторые выводы. На всякий случай попробуем вспомнить исторические факты.

К 50-м годам позапрошлого века Российская империя оставалась мощной в военном отношении, но технологически отсталой державой, экономически находившейся на периферии развивающейся капиталистической миросистемы. Благосостояние правящего класса полностью зависело от сырьевого экспорта на Запад (лес, зерно и металл). Причем спрос на ряд товаров начинал падать. На зерно по-прежнему спрос был, но значимой была и конкуренция Придунайских княжеств, находившихся под контролем Турции. Несмотря на кажущуюся прочность самодержавия, внутреннее напряжение росло, ощущение тупика охватывало образованную часть общества (Салтыков-Щедрин очень живо описал чувство коллективного стыда, разом охватывавшее множество людей, сравнивавших отечественный государственный быт с западным).

Император Николай I решил разом справиться со всеми проблемами, устроив маленькую победоносную войну. Надо было расчленить соседнюю Турцию, отняв у неё территории богатые зерном и пути его экспорта. Заодно царь жаловался на притеснение в соседней державе православных, а в частном порядке совершенно искренне предлагал другим европейским странам тоже отрезать себе по кусочку от Турции, чтобы никому не было обидно. К удивлению императора, на этот призыв никто не откликнулся, а Запад предупредил, что в случае вторжения в Турцию последует наказание — экономические и военные санкции. В свою очередь царь, уверенный в мощи своей армии, напоминал про Отечественную войну 1812 года и говорил, что «можем повторить».

Реальность оказалась плачевной. Выяснилось, что российская армия куда слабее, чем представлялось царю. Её вооружение не могло противостоять западному. Страна попала в ситуацию конфликта со всем западным миром. Тотальная коррупция, на которую сам же царь жаловался, напоминая, что на Руси не воруют только два человека — он сам и наследник престола, парализовала любые военные усилия. И самое главное, вопреки призывам некоторых радикалов (в числе которых был и Карл Маркс), западные армии не стали вести полномасштабную войну против России, не дав царю разыграть патриотическую карту. Война велась на окраинах империи, вглубь её иностранные войска предусмотрительно не лезли, так что повторить 1812 год не было никакой возможности.

В России патриотическая истерия, хорошо описанная тем же Салтыковым-Щедриным, выдохлась на фоне экономического кризиса и военных неудач. Между тем на Западе волна русофобской пропаганды, которую подняла пресса в первые месяцы войны, тоже сходила на нет. Если сперва британские журналы представляли Россию страной рабов, где правят злодеи, мечтающие обратить в рабство остальную Европу, то под конец войны Россия описывалась как, конечно, несвободная, но в остальном вполне обычная страна. Если петербургское правительство оставит в покое Турцию и откажется от необоснованных амбиций, то с ним вполне можно договориться. Но оставалась одна проблема: Николай I в глазах всего мира, да и в глазах отечественной просвещенной публики, выглядел монстром, оплотом реакции, виновником войны и врагом просвещения. Он стал, говоря современным языком, крайне токсичным, с ним не хотел иметь дела даже австрийский император Франц-Иосиф, несмотря на то, что именно русские войска некогда спасли его корону.

Ко всеобщей радости, император Николай скоропостижно с кончался. А его наследник Александр II тут же примирился с Западом и приступил к реформам, весьма ограниченным, но вполне прогрессивным. Правда, реформы не удовлетворили значительную часть общества, привели к конфликтам, а в итоге сам царь стал жертвой покушения, совершенного революционерами-народовольцами, наказавшими его таким способом за политическую непоследовательность. Но это уже другая история.

Вернувшись теперь к нашим временам, позволю себе заметить, что стратегия Запада, прояснившаяся после встречи министров обороны в Брюсселе (Рамштайн-3), заставляет вспомнить историю полуторастолетней давности. После того, как был обнародован список вооружения, предоставляемого киевскому правительству, многие украинские блогеры заговорили об очередной «зраде». По их мнению, Запад не хочет победы украинской армии, предоставляя ей оружие достаточное только для обороны. В свою очередь наши «патриотические» комментаторы, утверждающие, будто Запад стремится уничтожить Россию и всех нас погубить, несколько сконфужены. С одной стороны, хорошо, что Украина получает меньше оружия, а с другой стороны, как-то это не клеится с картиной мира, формируемой российской госпропагандой.

А что происходит на самом деле? Ответ на этот вопрос дали сами же западные политики, причем совершенно ясный, просто его ни в России, ни на Украине не готовы понять. Во-первых, западные лидеры прямо сказали, что не допустят победы России, а во-вторых, они не видят необходимости менять российский режим. Но если режим, по мнению западных элит, должен сохраниться, отсюда вовсе не следует, будто они хотят его сохранения в неизменном виде.

Правящие круги нашей страны, администрирующие систему периферийного капитализма, с точки зрения европейских и американских лидеров, неосмотрительно вышли за пределы своей естественной ниши и теперь должны вернуться в неё, поняв, что повышая ставки они ничего не добьются. Существующий в России режим Запад вполне устраивает, но он должен немного подправить свою репутацию. На это отечественной элите дано время — несколько месяцев. Да, затягивание военных действий означает дополнительные жертвы с обеих сторон, но это для правящих кругов в США и Евросоюзе не является такой уж большой проблемой. Куда большей проблемой является токсичность нынешнего российского лидера, договариваться с которым затруднительно по причинам не только репутационным: к нему на Западе уже нет доверия.

Собственно на решение этой проблемы российской власти и дано время. Будет ли она решаться через какие-то договоренности и запуск пресловутого «транзита», о котором уже лет пять, как говорят всевозможные специалисты по кремлевским слухам, или всё определит естественный ход событий, ждать ли нам каких-то разборок и заговоров в верхах, всё это мы узнаем, скорее всего, ближе к концу осени. Так или иначе, процесс уже запущен и у него есть определенные временные рамки.

А вот насколько подобная стратегия даст ожидаемые плоды, остается самым главным вопросом.