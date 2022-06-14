Первый тур законодательных выборов во Франции: «чистая» абсентизма

Какой бы интересной и непредсказуемой для специалистов ни была электоральная кампания к выборам в нижнюю палату французского парламента, для самих граждан Французской Республики она оказалась, видимо, не столь захватывающей. К исходу воскресенья, 12 июня стало ясно, что в голосовании приняло участие рекордно низкое количество избирателей, всего 47,5%. Без сомнения, французы нанесли такой низкой явкой ощутимую пощёчину как духу, так и институтам V Республики. Уровень явки оказался заметно ниже, чем в апреле на президентских выборах. При этом миллионы голосов в абсолютном исчислении недосчитались все без исключения политические силы Республики.

Что же касается оценки результатов голосования, то, в общем и целом, они подтвердили ту генеральную тенденцию, которую уже выявили выборы главы государства. Тогда в лице Эмманюэля Макрона, Марин Лё Пен и Жан-Люка Меланшона вырисовались три основных полюса современной французской политики — соответственно центристский, крайне правый и левый. Первый тур парламентских выборов показал, что, строго говоря, ни один из этих полюсов не в состоянии претендовать сегодня на полную политическую гегемонию, пользуясь поддержкой в пределах 24-26% электората.

Конкретные цифры голосования 12 июня, на самом деле, мало что значат сами по себе. Они интересны более для политологов и собственно политиков. Франция — одна из немногих стран «Старого Света», где на выборах парламента действует двухтуровая мажоритарная система. С учётом того, что в воскресенье были избраны всего пять народных избранников (четыре из них, к слову, представляют левые силы), всё, конечно же, решит уже второй тур, который состоится 19 июня.

Если бы явка была реально высокой, то несомненно в большинстве округов сформировались бы т. н. «треугольники»; французское избирательное законодательство даёт возможность принять участие во втором туре выборов кандидатам, получившим в первом туре не менее 12,5% голосов от всех зарегистрированных избирателей. С учётом того, что в первом туре на национальном уровне сформированный левыми силами во главе с Ж.-Л. Меланшоном Новый народный экологический и социальный союз (ННЭСС) получил 26,1% голосов, центристская пропрезидентская коалиция «Вместе» — 25,9%, а крайне правая партия М. Лё Пен Национальное объединение (НО) около 19% голосов, такой вариант был бы более вероятен. Но низкая явка внесла свои коррективы.

Французские журналисты уже подсчитали, что теперь все решат дуэли: примерно в 275 округах в них столкнутся левые и центристы, в более чем ста — представители «Вместе» и НО, в примерно 60 — левые и крайне правые. При этом, конечно, в более выгодном положении тут оказываются макроновцы. «Республиканская дисциплина» и решения политических инстанций толкнёт большую часть избирателей в этом случае голосовать по принципу, «ни одного голоса крайне правым», что при данной конфигурации даёт фору коалиции «Вместе». Также в их пользу наверняка отойдут во втором туре и голоса правого центра (партия «Республиканцы» и их союзники по своему правоцентристскому альянсу получили 12 июня 13,6% голосов, но те же «Республиканцы» квалифицировались во 2-м туре менее чем в 90 округах).

Конечно, фактор ННЭСС сыграл в пользу левых. Левые кандидаты прорвались во второй тур в 385 округах и, очевидно, увеличат нынешнее скромное представительство французской левой в Национальном Собрании.

Однако, дополнительного резерва голосов у ННЭСС почти что нет. В такой ситуации с суммой голосов, в общем-то, весьма посредственной для электоральной истории французских левых (к примеру, в 2012 г. одна соцпартия на парламентских выборах получила более 28% голосов), реально рассчитывать на парламентское большинство Меланшону и его друзьям вряд ли приходится…