Муниципальные выборы и политическое действие

С интересом и тревогой наблюдаю за подготовкой к муниципальным выборам в Москве. Слушаю разговоры и опасения. Событие состоится уже в сентябре, и оппозиционно настроенные кандидаты и сторонники рассеянно оглядываются на руины политической жизни в России.

В декабре прошлого года внесли поправки в закон “Об организации местного самоуправления в городе Москве”, и выборы пройдут по новым правилам формирования муниципалитетов. Теперь в каждом районе число депутатов будет рассчитываться пропорционально количеству проживающих граждан. Но это все цифры и законы, что мы имеем в реальности?

На открытии платформы для муниципальных депутатов #ВыДвижение в Москве, которую запустили Александр Замятин и Михаил Лобанов, многие обсуждали выдвижение кандидатов от партий. Выдвижение от Новых людей и даже от КПРФ сейчас для многих кажется сомнительным и не этичным. Выступать от имени “людоедов”, даже если это всего лишь плашка на информационной листовке — тяжелый вызов для многих независимых кандидатов.

С другой стороны, если самоорганизующиеся кандидаты и сторонники после трех месяцев оцепенения начинают действовать, запуская предвыборные кампании, любая помощь может быть кстати. Электорат, который не добили аполитичностью или фанатичной пропагандой мобилизации, по прежнему хочет видеть в бюллетенях знакомые имена и названия, цепляясь за понятное прошлое, которое все больше теряется в слоях альтернативной истории.

За последние три месяца мы часто слышали о случаях, когда, казалось бы, провластные акторы выступали против спецоперации на Украине. После этого они быстро становились нерукопожатными среди бывших коллег, освобождались от работы, хоть в “оппозиции” их и не принимали с распростертыми объятиями.

На днях два депутата из КПРФ в приморском законодательном собрании выступили с обращением к президенту с требованием прекратить военную операцию в Украине. После этого Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу исключили из фракции КПРФ, даже не пригласив на заседание фракции по этому вопросу. Как пишет Коммерсантъ, депутаты узнали о своей отставке из СМИ.

“Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют” — прокомментировал решение коммунистов Анатолий Долгачев, руководитель фракции в регионе.

Вычеркивание из политик несогласных — привычное явление для российских реалий. Яркое высказывание про политическую смерть говорит нам об отношении властей к несогласными винтикам, отказывающихся вписываться в систему и грести с президентом в одном направлении. Политическое убийство здесь — отказ человеку в возможности участвовать в политике, влиять на принятие решений. Не самый страшный исход в России, которая появилась три месяца назад.

Однако, Васюкевич и Шульга не состояли в партии КПРФ, а только во фракции, выдвинувшись на выборах от партии. Это распространенный способ продвижения для независимых и оппозиционных кандидатов, которых блокируют в статусе самовыдвиженцев.

Возможно, на сей раз попытка возродить муниципальную политику пройдет в условиях полумер и компромиссов. А шанс хоть раз на официальном уровне помочь людям или выступить с антивоенной позицией, как это сделали “политические трупы” Васюкевич и Шульга, дорогого стоит.

Посмотрим, какие решения примут кандидаты и сколько из них пойдут от партий (допускаю, что довольно многие, так как самовыдвиженцев могут нещадно снимать). Но ясно одно — муниципальная кампания в том или ином виде будет, политика в России не закончилась и работы впереди по поиску предвыборных смыслов предстоит много.

Для успешного участия в этих выборах необходима сильная коалиция оппозиционных кандидатов, которые смогли бы занять большинство мест в каждом муниципалитете. Чтобы в каждом совете депутатов звучали альтернативные мнения, велись дискуссии, блокировались вредные решения от говорящих в унисон голов из «Единой России». В Москве никогда не было недостатка в активных, мыслящих, честных кандидатах, которые могли бы выдвинуться вместе. Но сейчас я все больше слышу сомнений — зачем нам участвовать в этих выборах? Когда на фоне идет ужасающая военная операция, политиков сажают в тюрьмы или вынуждают покинуть родину, экономика летит в Тартар — что нам даст участие в муниципальных выборах? Зачем тратить на это силы и время?

У меня есть что на это ответить. Во-первых, я считаю, что участие в выборах сейчас это смелое политическое высказывание. Настоящее. Когда главная цель государства — сделать людей аполитичными, участие в политике это вызов существующему режиму.

Во-вторых, игнорирование выборов и апатия в прошлом как раз и привели нас как общество к настоящим событиям, неучастие позволило в том числе событиям в Украине случиться. Ответом на произошедшее должно быть увеличение политического участия, а не уменьшение. Если раньше усилий было недостаточно, значит полное неучастие — это сдать наше будущее без боя. Как бы цинично это не прозвучало, но спецоперация закончится, а Путин и муниципалитеты, собранные из провластных депутатов, слитых в единый монолит, останутся и будут определять завтрашний день. И тогда еще и в следующие пять лет мы ничего не сможем сделать даже на самом базовом, низовом уровне власти — в наших собственных районах.

Да, у власти есть мощный инструмент управления результатом — дистанционное электронное голосование, которое, как показали прошлогодние выборы, позволяет нарисовать нужным кандидатам столько голосов, сколько потребуется. Однако это не должно заставлять нас опускать руки. Участие в выборах имеет целью не только формальную победу, но и мобилизацию общества вокруг сложного коллективного действия. Результат каждой такой мобилизации приносит нам знания и умения. Если бы не было мобилизации сил на выборах в Госдуму в прошлом сентябре, у нас не было бы знаний о том, как, где и сколько голосов было украдено в Москве с помощью электронного голосования. Само это знание — инструмент в длительной политической борьбе. И оно не появилось само по себе, это результат работы наблюдателей, исследователей, журналистов, активистов и кандидатов в депутаты. Уйти сейчас, отказаться от участия в выборах, бойкотировать не самую животрепещущую повестку — это отдать победу провластным кандидатам не только сейчас, но и в будущих электоральных циклах. Это значит помочь существующей системе, со всеми ее выточенными и собранными по стандарту винтиками крутиться дальше, принимать неоптимальные решения. Столкновение с вызовом учит с ним справляться, а дистанцирование делает нас слабее.

Бездействие — это как раз то, чего ждет власть. Нельзя поддаться моменту и позволить властям получить желаемое — массовую хандру и апатию.