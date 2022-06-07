Рубль, нефть и санкции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Как и ожидалось, ущерб наносимый западными санкциями начинает сказываться к началу лета. Первый шок, случившийся в марте, когда западные страны только объявили о своих решениях, был скорее психологическим и оказался быстро преодолен. Главным его последствием стало обвальное падение рубля, с которым Центральный банк справился примерно за две недели. После резкого снижения началось столь же впечатляющее повышение курса, которое было представлено официальной пропагандой как доказательство того, что российской экономике ничего не грозит, а спецоперация только укрепляет наши финансы.

Подобному ходу событий способствовало то, что рубль на протяжении последних 5 лет был недооценен. К этому вела политика того же Центробанка. Решения Центробанка объяснялись тем, что дешевый рубль был выгоден для экспортеров и для бюджета, пополняемого за счет экспорта. Если бы правительство России в самом деле проводило реиндустриализацию и импортозамещение, о которых столько кричали, то следовало бы понемногу укреплять рубль. Но в любом случае игры с валютными курсами могут лишь сопровождать реализацию комплексных мер по изменению структуры экономики, а не заменять их. Само по себе укрепление рубля никакой индустриализации не создает, что мы можем сегодня наблюдать своими глазами.

Напротив, нынешний резкий рост рубля создан, конечно, не только усилиями Центробанка, но и обвальным сокращением импорта: зачем приобретать валюту, если на неё ничего нельзя купить? Причем неожиданно выяснилось, что от завышенного курса пострадал бюджет: валютные доходы оказываются недостаточными, чтобы выполнить его обязательства. Что же касается обывателей и компаний, имеющих валюту, они предпочитают её не тратить, ожидая лучших времен, когда курс станет более благоприятным. Деловая активность снижается. Рублевые цены при этом продолжают расти как ни в чем не бывало, приводя в ступор население. Все прекрасно понимают, что удерживать курс бесконечно долго при нынешнем уровне инфляции и состоянии экономики невозможно. И хотя проблемы есть по всему миру, у российского рубля явно не самые лучше перспективы.

Пытаясь выправить ситуацию и не допустить развития черного рынка наличных евро и долларов Центробанк пошел на некоторое снижение курса рубля в конце мая. Однако к этому времени санкции уже начали сказываться на производстве и экспорте. Ещё до введения 6-го пакета санкций, предполагающего сокращение закупок российской нефти, её стали покупать заметно меньше, а Китай и другие азиатские страны требуют дисконтов до 40%. Подобное падение доходов особенно болезненно потому, что производство «черного золота» в России стоит намного дороже, чем в странах Ближнего Востока и даже в Венесуэле. Добывающие компании сталкиваются ещё и с технологическими проблемами, не имея возможности купить новое оборудование, предприятия промышленности и торговли жалуются, что у них кончаются складские запасы, а бюджет опять недополучает средств. Можно, конечно, снова понизить курс рубля, но это становится уже идеологической проблемой. На фоне событий разворачивающихся на Украине, массовых увольнений и жалоб со стороны менеджеров, не понимающих, как спасти производство, падение курса может выглядеть совсем уже мрачным сигналом.

Самое печальное то, что санкции знаменуют начало структурной перестройки глобальной экономики, которая будет иметь долгосрочные последствия. Сокращение использования нефтепродуктов и вообще ископаемого топлива является стратегической целью, сформулированной правящими кругами Европейского Союза задолго до начала военных действий на Украине. Связано это не только с заботой об окружающей среде и готовностью бороться против глобального потепления климата на планете, но и со стремлением оживить мировую экономику за счет массовых инвестиций в новую технологию. Это не столько ответ на требования экологов, сколько способ оправдать неизбежное и необходимое массированное возвращение государства в экономику без идеологического отказа от принципов свободного рынка и неолиберализма.

Однако любая структурная перестройка сопровождается немалыми затратами. К тому же если одна часть правящего класса надеется от перемен выиграть, то другая боится потерять. Именно поэтому даже абсолютно назревшие и совершенно необходимые изменения идут с трудом, буксуют, а порой и блокируются.

Между тем войны при капитализме также являются удачным способом оправдать государственное вмешательство. А события последних месяцев создают счастливую возможность совместить оба варианта. И если до начала событий на Украине всё ещё стоял вопрос — за чей счет банкет, то теперь всё решено. Издержки, связанные со структурными изменениями в западной и мировой экономике, будет нести Россия.

Постепенное сокращение импорта российской нефти в рамках 6-го пакета санкций это не просто способ надавить на Кремль. Запад решает таким образом собственные проблемы. И конфликты, которыми сопровождалось согласование таких мер, порождены отнюдь не различным отношением к России, а естественными противоречиями интересов различных фракций правящего класса в странах ЕС. Эти разногласия, однако, преодолеваются. А воинственные действия России позволяют ускорить переход, и так уже начавшийся.

О том, что российский топливный экспорт в Западную Европу будет сокращаться, было известно заранее. Но кремлевское начальство не только не предприняло никаких шагов, чтобы подготовиться к этой ситуации, но и усугубило проблему своими действиями. Что, впрочем, не удивительно. Элита в стране, живущей за счет сырьевого экспорта, в принципе не может мыслить стратегически. Её перспективы полностью завязаны на стихийную динамику мирового рынка, повлиять на которую сырьевые державы могут лишь вступая в картельный сговор между собой, да и в этом случае Кремль может выступать лишь младшим партнером Саудовской Аравии. Поскольку же себестоимость нефти у нас выше, чем в большинстве стран-экспортеров, строить «сырьевую сверхдержаву» можно лишь за счет удушения всех других отраслей, по сути дела — за счет разрушения своей же страны. Не удивительно, что собственные инициативы наших правителей сводятся к нелепым импровизациям, за которыми не просматривается даже признаков стратегического мышления.

Понятно, что теперь, когда произошли необратимые события, та российская экономика, которую строили на протяжении предыдущих 30 лет, уже не имеет шансов. Нам предстоит строить новую экономику. Но только не мечтайте, будто можно сделать это при существующем политическом и социальном порядке. Если российские элиты в самом деле хотели бы что-то изменить в стране, для начала им пришлось бы отменить самих себя.