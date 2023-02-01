В 2023 году мы увидели в Давосе правящий класс, неспособный справиться с глобальным кризисом

Неуверенность и расколы, поразившие владельцев транснационального капитала, ярко проявились во время Всемирного экономического форума в Давосе

Транснациональная экономическая и политическая элита собралась в швейцарском городе Давос на свой ежегодный конклав, проходивший с 16 по 20 января, на фоне самого сурового кризиса из всех, которые глобальный капитализм переживал за полвека, прошедшие с момента создания Всемирного экономического форума. В былые годы участники этих эксклюзивных встреч с комфортом устраивались на швейцарском курорте, излучая уверенность в гегемонии глобального капитализма. Но на сей раз любому очевидна их неуверенность в своей способности справиться с кризисом, сохранить контроль, заново стабилизировать всемирную систему капитализма и возродить подорванное согласие в своих рядах.

В золотую пору капиталистической глобализации Всемирный экономический форум был для транснационального капиталистического класса и его политических союзников основным аналитическим и координационным центром. Но теперь правящие круги оказались заняты постоянным кризис-менеджментом. Давосская элита прекрасно понимает, что глобальный капитализм столкнулся с серией взаимосвязанных кризисов — тем, что в 2023 году, в ежегодном докладе Всемирного экономического форума о глобальных рисках было названо «поликризисом». Авторы доклада предупреждают, что мир столкнулся с «инфляцией, кризисом стоимости жизни, торговыми войнами, оттоком капитала с развивающихся рынков, повсеместными социальными волнениями, геополитической конфронтацией и призраком ядерной войны». Эти проблемы «усугубляются из-за появления на карте глобальных рисков сравнительно новых феноменов: чрезмерного уровня закредитованности, новой эпохи медленного роста, низкого уровня глобальных инвестиций и деглобализации, падения темпов человеческого развития после десятилетий роста, быстрым и ничем не сдерживаемым прогрессом технологий двойного (гражданского и военного) назначения, а также растущего давления последствий изменения климата». Составители доклада резюмируют, что в совокупности «эти факторы делают новое десятилетие уникальным, неопределённым и турбулентным».

Всемирный экономический форум, созданный в 1971 году, накануне капиталистической глобализации, объединяет внутренний круг транснационального капиталистического класса и его политических представителей в государствах и международных организациях. Каждый год сливки транснациональной корпоративной и политической элиты встречаются в Давосе, чтобы оценить состояние глобального капитализма, обсудить встающие перед ними — глобальным правящим классом — проблемы и вызовы и разработать стратегии, программы и политические меры, которые позволили бы справиться появляющимися перед ними вызовами. Короче говоря, Давос — это место, где владельцы транснационального капитала и представители их интересов собираются, чтобы ежегодно вырабатывать стратегию своего дальнейшего правления.

Костяк участников Всемирного экономического форума составляют руководители самых крупных транснациональных компаний мира («члены-учредители»), а также представители сотни наиболее влиятельных глобальных медиа-групп, ключевые должностные лица правительств множества разных стран и международных организаций, избранные учёные и эксперты по вопросам политики, экономики, науки, общества и технологий. Это в высшей степени эксклюзивный клуб, в который нельзя вступить по собственному желанию: стать его «лидером» или «членом» можно лишь по приглашению или в результате назначения. Те, кто собирается в Давосе, формируют настоящий Капиталистический Интернационал.

Посетить ежегодный форум можно лишь по приглашению, и обойдётся это в $19,000 за человека. Среди 2700 людей, побывавших в Давосе в этом году, более 600 директоров транснациональных корпораций, а также 51 глав государств, 56 министров финансов, 19 управляющих центробанками, 30 министров торговли, 35 министров иностранных дел и директора таких ведущих международных финансовых и политических организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Центральный банк Европейского союза, глава ООН и генеральный секретарь НАТО.

Угроза снизу

С 1980-х годов под эгидой Всемирного экономического форума, МВФ, других международных финансовых институтов и ключевых правительств Западного мира, возглавляемых США, транснациональный капиталистический класс насильственно проводит жёсткую капиталистическую глобализацию, попутно дестабилизируя и ставя под угрозу бесчисленные сообщества, целые страны и регионы. Эта глобализация привела к беспрецедентной концентрации и централизации капитала в глобальном масштабе в руках транснационального капиталистического класса. В 2018 году всего лишь 17 глобальных финансовых холдингов сообща распоряжались 41.1 триллионов долларов — больше половины совокупного ВВП планеты.

В то же самое время глобализация стала причиной беспрецедентного неравенства и дала толчок социальным и политическим конфликтам по всему миру. Растущее неравенство, обнищание и незащищённость рабочего класса и народных масс после десятилетий порождённой неолиберализмом социальной стагнации приводят страны к кризисам легитимности, дестабилизируя национальные политические системы и угрожая власти элит.

Всего за несколько дней до начала давосской встречи Фонд Карнеги за международный мир представил обновленную версию Мониторинга глобальных протестов, сообщив, что по всему миру с 2017 года произошло более четырёхсот крупных антиправительственных выступлений, четверть из которых продолжалась три месяца и более; во многих протестах участвовали сотни тысяч и даже миллионы людей, и не менее тридцати двух из них проходили в тот момент, когда стартовал давосский конклав.

Своеобразным символом распространённости глобальных протестов стало то, что на третий день форума более миллиона людей вышло на улицы парижского пригорода, чтобы выступить против посягательств на систему пенсионного обеспечения и неолиберальной политики — и как раз в этот момент по другую сторону Ла Манша рабочие инициировали волну забастовок, подобной которой мы не видели несколько десятилетий. Неудивительно, что и французский президент Эммануэль Макрон, и английский премьер-министр Риши Сунак в этом году не посетили Давос: им нужно было разобраться со внутриполитическими кризисами.

Глобальный капитализм столкнулся со структурным кризисом перенакопления капитала и хронической стагнацией. Транснациональный капиталистический класс скопил непристойных размеров богатства — гораздо больше, чем может снова инвестировать. Но правящие круги также сталкиваются с политическим кризисом государственной легитимности, капиталистической гегемонии и повсеместной социальной дезинтеграцией, международным геополитическим кризисом и экологическим кризисом эпохального масштаба. Экосистема планеты, на которой существует человеческая цивилизация, разрушается под воздействием безудержного глобального накопления капитала.

Чтобы придать картине дополнительную глубину, скажем о представленном правительству США в 2021 году информационно-аналитическом отчёте, авторы которого предупреждали, что в грядущие годы мир «столкнётся с более интенсивными и накладывающимися один на другой глобальными вызовами» — в том числе с «изменением климата, болезнями, финансовыми кризисами и техногенными катастрофами», которые «весьма вероятно, будут происходить чаще и окажутся глубже почти во всех регионах и странах», и что это «приведёт к тому, что на государства и общества ляжет новое бремя, а также к шокам, которые могут оказаться катастрофическими». Далее авторы отчёта отмечают, что «масштабы международных проблем и начавшаяся исподволь фрагментация мира превосходят возможности существующих систем и структур».

В этом году посетители форума в Давосе подробно обсуждали разнообразные грани этого «поликризиса», но, по всей видимости, не смогли найти решения, как добиться стабилизации глобального капитализма и справиться с угрозой как массовых выступлений низов, так и атаки на капиталистическую глобализацию со стороны правых популистов, националистов и неофашистов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьеррес предупредил, что человечество проигрывает битву с изменением климата, а директор МВФ был вынужден признать, что мировая экономика переживает «возможно, самое тяжёлое испытание со времён Второй мировой войны». Одновременно с этим начавшеиеся в 2022 году военные действия России в Украине и радикальная политическая, военная и экономическая реакция на него Запада, а также новая Холодная война между Вашингтоном и Пекином ускоряют стремительное разрушение послевоенной международной системы. В этом году международный форум главы России, Китая и США не посещали.

Конец «Большой перезагрузки»?

Пандемия COVID-19 должна была проложить путь для «перезагрузки и переформатирования» мира посредством того, что Всемирный экономический форум назвал «Большой перезагрузкой». «Большая перезагрузка» — эвфемизм, за которым скрываются попытки стабилизировать и расширить глобальный капитализм путём дальнейшей неолиберальной дерегуляции, применения новых цифровых технологий, более систематизированного и авторитарного контроля над населением планета, слежки и создания технократического «глобального правительства».

Но всё пошло не по плану. Вместо этого пандемия углубила все противоречия и кризисные тенденции глобального капитализма, в особенности — тенденцию к всё большей концентрации средств и власти в руках транснационального капиталистического класса, а это дало дополнительный толчок массовым протестам и политической нестабильности по всему миру.

Ежегодно международное агентство по вопросам развития «Оксфам» приурочивает обнародование своего доклада о глобальном неравенстве к давосскому форуму. Согласно докладу этого года (озаглавленному «Выживание богатейших»), состояния миллиардеров растут на 2.7 миллиардов долларов в день даже теперь, когда 1.7 миллиардов и более рабочих живут в странах, где рост инфляции опережает рост зарплат; при этом богатейший 1% человечества захватил в собственность почти две трети новых богатств, появившихся в мире с 2020 года.

Посреди глобального продовольственного и энергетического кризиса 95 ведущих продовольственных и энергетических корпораций больше чем в два раза увеличили прибыль в 2022 году, получив, согласно докладу, 306 миллиардов долларов непредвиденных прибылей и выплатив 257 миллиардов долларов из них богатым акционерам — и это ровно в тот момент, когда почти миллиард людей голодал. Тем временем, — предупреждает доклад «Оксфам» — три четверти мировых правительств планируют сокращение расходов на государственный сектор экономики (в том числе здравоохранение и образование) в рамках проведения жёсткой экономической политики, в течение следующих пяти лет собираясь их на 7.8 триллионов долларов.

В результате конфликта на Украине и Новой Холодной войны достигают кульминации геополитический распад и конфронтация. США утрачивают лидирующую позицию в международной системе, но нет новой национальной державы, политический авторитет которой позволил бы принять на себя руководство теперь уже неразрывно связанной глобальной экономикой. Кризис гегемонии международного мироустройства происходит внутри единой, интегрированной глобальной экономики. Мы переживаем конец доминирования США и ЕС в системе мирового капитализма, в то время как центр гравитации глобальной экономики смещается в Китай. Но Китай не станет новым гегемоном. Скорее, в момент острого кризиса глобального капитализма, продолжающейся экономической турбулентности и политического распада мир движется в сторону политической многополярности.

Мы переживаем ни что иное, как распад капиталистической цивилизации. Давосская элита отдаёт себе отчёт в суровости глобального кризиса — в том, что система раскалывается, что их господство становится всё более и более ненадёжным и зависящим от глобального полицейского режима, и что глобальный рабочий класс и народные массы пришли в движение. Но Всемирный экономический форум стремится поддерживать бесконечное накопление капитала в масштабе всего мира и во что бы то ни стало наращивать его — это его raison d’être, из-за которого глобальный правящий класс не может предложить эффективный выход из эпохального кризиса. Для того, чтобы справиться с кризисом, нужны широкое перераспределение богатств и власти к низшим слоям общества, регулирование глобальных рынков, обуздание транснационального капитала, всеобщая демилитаризация и радикальные природоохранные меры. Такие решения могут возникнуть лишь в ходе массовой борьбы низов против давосского правящего класса.

Уильям И. Робинсон — заслуженный профессор социологии и глобалистики, специалист по Латинской Америке из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Его последняя книга: Can Global Capitalism Endure? (Clarity Press). Он также автор книги Global Civil War: Capitalism Post-Pandemic (PM Press).

Перевод Марии Семиколенных

Источник: TRUTHOUT, 24 января 2023 года