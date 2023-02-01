Пушкинская карта или как уничтожить воспитание под «ноль»!

В 2022 году школьникам от 14 лет было предоставлено право на бесплатное посещение культурных мероприятий (театр, кинотеатр, выставки и т.д.). Оплату за посещение можно осуществить с помощью Пушкинской карты. Это проект Минцифры, Минкульта и Почтабанка. Родители учащихся старше 14 летнего возраста могут через госуслуги оформить Пушкинскую карту с балансом в 5000 р. Почему с 14 лет, я не понятнимаю. Что дети в 10 лет или 12 лет не могут посещать, например, театр или концерт? Какая-то дискриминация. Но в целом идея вроде отличная, дети получают возможность ходить по культурным мероприятиям, «просвещаться» и «воспитываться». Школы включили в воспитательную программу реализацию пушкинской карты. Тоже вроде хорошо, учителя будут направлять детей, формировать повестку посещения мероприятий. Можно заявить, что воспитание в школе выходит на более качественный уровень.

НО нет, рыночек порешал, и за благими вывесками — чистоган и профит.

Первые «цветочки» появились по весне вместе с подснежниками. Оказывается очень нужно, чтобы все сто процентов учащихся от 14 лет оформили пушкинскую карту. Естественно, обязанность по работе с родителями легла на классных руководителей и, как всегда, под отчет. Сразу возник вопрос: «А зачем охват в сто процентов?». Конечно проводить работу с учащимися надо, объяснять преимущества этой карты, но насильно навязывать не стоит, результат будет неоднозначный. Постепенно большинство и так оформят, когда увидят, как это работает. Но нет, настойчивость чиновников была ничем не объяснима и вызывала подозрения в том, что кому-то это очень выгодно. В итоге к лету сто процентов почти получились. Учителя, родители и ученики вздохнули с облегчением. Наконец-то отстали!

Осень: время сбора урожая совпало с требованием чиновников потратить деньги с пушкинских карт под ноль. Оказалось большинство школьников летом никуда не ходили, по крайней мере, в регионах, в малых городах и сельских районах. Почему? Дети не хотят вообще ничего посещать? Отчасти это так, не хотят и не знают, что посетить. 30 лет деградации образования и общества, вот вам и итог. Но не только по причине серости и смены культурных приоритетов дети не пошли «просвещаться и воспитываться». В малых городах и селах некуда идти. В советское время не удалось ликвидировать разрыв между селом и городом, обеспечить село городским уровнем культурной жизни. А сейчас между городом и селом пропасть. Даже малые города не могут обеспечить маломальский уровень культурной жизни, хорошо, если кинотеатр есть. Дома Культуры есть, и даже репертуар кое-где неплохой (видимо готовились), и цена даже низкая. Опять же низкая цена на мероприятие в ДК оказалась очень плохой для пушкинской карты, ребенку нужно посетить все мероприятия в ежедневном режиме, чтобы списать средства с карты.

Т.о. нежелание в целом и отсутствие возможности вообще, не останавливают чиновников, они требуют от директоров, чтобы к новому году пушкинские карты были обнулены. Детей снимают с уроков для посещения очередного «киношедевра» или постановки в ДК и все равно, что детям старших классов нужно готовиться к экзаменам. Очень странная ситуация, потому, что директора обычно очень сильно переживают за сдачу ОГЭ. При общении с директорами, часто можно услышать, что от итогов выпускных экзаменов во многом зависит их положение в качестве директора и плохие результаты могут стать основанием для увольнения. Несмотря на риски с итогами экзаменов, видимо списание средств с пушкинской карты важнее. Директора давят на классных руководителей, они на родителей и детей. Все в недоумении, что это за такое «принудительное воспитание». Не знаю, кто больше всех заинтересован в реализации этой программы по приобщению детей к «великому и светлому». Минцифры? Минкульт? Почтабанк? или Минобраз? Думаю всем хватило, уж очень сильно давили на школы. Даже администрации муниципалитетов активно приняли участие в реализации пушкинских карт, предоставляя школам автотранспорт для перевозки детей для посещения культурных мероприятий. Однажды, пару лет назад, я попытался организовать экскурсию для учеников, на мою просьбу в администрации о предоставлении автобуса получил категорический отказ.

Осенью во многих школах начался сбор гуманитарной помощи. Данное мероприятие несет как минимум два смысла, реальная помощь и воспитание. Последние изменения в образовании как раз связаны с активизацией работы по воспитанию, по крайней мере, есть соответствующие изменения в законодательстве (Статья 12.1 N 273-ФЗ), громкие слова чиновников и декоративные внешние атрибуты. Вообще последние годы чиновники много говорят о патриотизме, воспитании подрастающего поколения, но вот дела не соответствуют заявлениям. Образование наполнено лицемерием, все подчинено логике рыночных отношений, образование стало полем для реализации бизнес-проектов.

Реализация проекта «Пушкинская карта» дошло в итоге до абсурда и полной дискредитации воспитательного процесса. Схема такая: покупаем билеты где угодно, например, в любом крупном городе, где можно что-то купить по пушкинской карте, и на само мероприятие можно не идти. Да и как пойти, если ты купил билет в театр, а театр от тебя в нескольких сотнях километров. Естественно вся ответственность возложена на классных руководителей, если что, начальство ни при чем, официального приказа никто не издавал. Еще если сможешь все провести правильно, все средства дети спишут под ноль, тебе будет премия. Таким образом, параллельно одновременно в школах идет сбор гуманитарной помощи и бессмысленная трата средств (хотя в этом может быть и кроется весь смысл этого бизнес-проекта) с активным участием детей и учителей. О каком воспитании можно говорить в таких условиях? Этот пример не единственный, подобных случаев в школе много.

Как реагируют учащиеся на происходящее? Небольшая часть понимает, что происходит что-то очень странное и плохое. Самое страшное, что большинство детей к подобным вещам относятся уже без эмоций или вообще не замечают. Учителя конечно все понимают, но молчат. Молчат по причине страха и ради возможности получения премии. И учителей я могу понять, с их мизерными зарплатами (как у большинства наших граждан) будешь рад любой прибавке. Да и описанное безобразие повторяется из года в год по нескольку раз в постоянном режиме. Если преступление повторяется безнаказанно несколько раз подряд, то оно перестает восприниматься как преступление, но это не означает, что оно перестает быть преступлением.

Как я бы повел себя в ситуации, если бы мой класс подходил в возрастные рамки этого проекта? Навязывать ничего я бы не стал. Однозначно, большинство бы родителей моего класса оформили Пушкинскую карту и без всякого давления, думаю все 100 процентов. Дети и родители очень активные, мы постоянно совершаем экскурсии и 5000 р. по Пушкинской карте были бы кстати, но по возрасту не подходим. А вот списание средств под «ноль» осуществить было бы сложно.

Образование стало частью рыночной системы, полем для бизнес-проектов и освоения государственного бюджета. Профит и чистоган стали неотъемлемой частью образования, это стало базисом для того «безобразия» единичным примером которого служит описанное выше. «Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300% прибыли» — из книги Карла Маркса «Капитал».