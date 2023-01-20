Народный и национальный суверенитет в России

Сейчас в России очень модно говорить о суверенитете. В политологии под государственным суверенитетом понимают высшую и независимую форму государственной власти, которая может иметь различное содержание – от единоличного суверенитета монарха (суверена), до суверенитета всего народа. В современном демократическом мире понятие государственного суверенитета постепенно отходит на второй план. Это связано как с появлением глобальных международных организаций, типа ООН, ЕС, ШОС (включая транснациональные корпорации) и др., так и с возникновением не менее глобальных проблем, вроде загрязнения мировой экологии, сохранения всемирного культурного наследия, защиты прав человека и т.п. Правда, как отмечают некоторые исследователи, в текущем историческом моменте мы сталкиваемся с процессами мировой деглобализации, вызванной системными пороками современного неолиберального капитализма, ослаблением позиций стран «центра» мировой экономической системы и т.п. Не углубляясь в социально-экономические причины данного процесса, нужно отметить, что он имеет как прогрессивные тенденции, вроде стремлений к социально-ориентированной политико-экономической системе, так и регрессивные, и даже откровенно реакционные. Если первые, в рамках идей интернационализма, будут и дальше поддерживать процессы разумной глобализации в рамках мировой социалистической системы по принципу единства многообразного, то вторые пятятся назад, к национальной, культурной или религиозной замкнутости, обособлению и даже отчуждению от других подобных образований (несмотря на возможность образования некоторых узкоориентированных межгосударственных структур).

В случае мировой социалистической (или коммунистической) системы мы вообще откажемся от принципа государственного суверенитета, поскольку здесь, по идее, должно отмереть государство и все структуры политической власти. В случае же победившей реакции государственный суверенитет, в рамках идеологии традиционализма, скорее всего будет сконцентрирован на отдельной личности (монарх, вождь, духовный пастырь и т.п.) или организации (партия, церковь, аристократия и т.п.). Современные же демократические государства, несмотря на процессы глобализации, имеют суверенитет, но он, как правило, коренится в гражданском обществе и распространяется на всех граждан этого государства. Это отражено в том числе и в главенствующих законодательных актах подобных государств, вроде Конституции.

Одной из стран, где согласно Конституции суверенитет принадлежит народу, является Россия. Президент России В. В. Путин в своих публичных выступлениях очень часто говорит о суверенитете. Но при этом (парадокс!) вряд ли можно сомневаться, что и самый завзятый российский либерал согласится с важностью наличия суверенитета. Правда, здесь необходимо сделать одно существенное уточнение. Суверенитет, о котором говорит Путин — это исключительно «внешний», национальный суверенитет, отношение РФ с другими странами. Демократы же и либералы говорят о «внутреннем», народном суверенитете. Именно о данном виде суверенитета говорится и в ключевых, фундаментальных и основополагающих положениях Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (п.1, Ст. 3). Приоритетность прав и свобод народа, т.е. «человека», как это обычно формулируется, выше, чем суверенитет страны как некоего абстрактного «целого» (что, разумеется, не отменяет ее суверенитета, но обосновывает его, подкладывает под него конкретное содержание). Можно сказать, что это отношение содержания (многонациональный народ) и формы (страна, государство). Подобное отношение «народа» и «страны» отражено в порядке следования как самих статей Конституции, так и месторасположения понятий, применяющихся в конкретных статьях. Так, о суверенитете Российской Федерации на всей территории страны говорится только в следующей, после суверенитета народа, статье (п. 1 Ст. 4.). А в статьях, посвященных Президенту РФ, говорится: «Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти» (п.2, Ст. 80). О том же порядке ценностей говорится и в клятве Президента (п. 1 Ст. 82).

Именно народ, наделенный всеми правами и свободами, является подлинным сувереном, и в этом качестве представляет собой российское демократическое и республиканское государство, расположенное на определенной территории данной страны. Суверенитет государства (и страны) вырастает из суверенитета народа, а не наоборот, как это хотят представить некоторые (на самом деле – очень многие) представители нынешней власти в России. При этом, согласно Конституции РФ, только весь народ в целом является сувереном, а не какая-то его часть. Нынешние же российские власти, как кажется, идут противоположным путем. Они объявляют приоритетным национальный суверенитет страны, государства, перед человеком (народом). На этом же пути происходит персонификация суверенитета, связывание его с одним лицом, обладающим максимумом политической и военной власти. От абстрактного суверенитета страны переходят к более конкретному суверенитету государства в лице его высшего должностного лица. Народ же в этой конструкции получает только ту толику суверенитета, который ему выделит «верховный правитель», руководствуясь прежде всего интересами «страны», от которой он формально и «получил» свою власть. Это полностью противоречит Конституции РФ и заставляет вспомнить одну старую истину: «Не следует путать Родину с начальством!».

Понятие суверенитета, согласно Конституции РФ, не просто декларация, заявление о возможности или голом наличии, но манифестация, т.е. проявление суверенитета. И Конституция перечисляет ряд способов непосредственного проявления народом своей независимости в виде неотчуждаемых прав и свобод (которым посвящена отдельная вторая глава Конституции): право на жизнь, на свободный труд и достойное вознаграждение, на охрану здоровья и т.п., свобода и достоинство личности, свобода мысли и слова, свобода убеждений и вероисповедания, свобода места жительства и передвижения по стране, свобода собраний и объединений и т.п., право на проведение мирных митингов, демонстраций и пикетов, право на участие в управлении государством прямо или косвенно и т.д. и т.п. Все эти права и свободы позитивны, связаны с их непосредственной реализацией в рамках демократического и социального государства, каковым согласно Конституции и является Россия. Это не «довесок» к обыденной жизнедеятельности граждан страны, а активная форма ее непосредственного проявления. Это не привилегии, которых достойны избранные, но конкретные формы гражданского бытия каждого жителя данной страны. В противном случае, это уже не граждане, а подданные, «говорящие орудия», крепостные и т.п. И лишение граждан всех этих прав и свобод, или их умаление, является лишением или умалением единственной формы суверенитета, закрепленного высшим законом российского государства — Конституцией. Невозможно говорить об укреплении национального суверенитета России, одновременно запрещая или сильно ограничивая права и свободы человека, гарантированные Конституцией, как раз констатирующей, что человек (многонациональный народ) и является подлинным и единственным сувереном на территории РФ. Это нелепость, круглый квадрат! В лучшем случае, это пустая форма, лишенная содержания. Впрочем, данная форма может быть наполнена и новым, неконституционным содержанием (другая форма суверенитета, т.е. верховного суверена в виде одного лица или группы лиц). Но это уже выход за рамки Конституции РФ, основополагающего закона России, т.е. вполне себе противозаконное деяние, преступление.

Нельзя ограничивать народный суверенитет (права и свободы граждан), подразумевая некий национальный суверенитет, якобы доставшийся нам от прошлого или направленный в будущее, минуя настоящее. Конституционные права и свободы гражданина должны иметь возможность для реализации здесь и сейчас, в настоящем течении жизни. Признавая и уважая важность вклада предков в дело построения государства российского, а также понимая необходимость последующей передачи нажитого и приумноженного (будем надеяться!) уже нами богатства потомкам, основной смысловой упор Конституция делает на ныне действующие поколения. Живущие сейчас несколько поколений граждан безусловно и неразрывно связаны как прошлыми поколениями (через своих матерей и отцов, бабушек и дедушек и т.п.), так и с будущими (через детей, внуков, правнуков и т.п.). Но ключевым звеном исторической цепи всегда является то, которое надето на крюк настоящего. Именно оно и держит всю цепь. Мы должны помнить, понимать и уважать как трагические, так и счастливые страницы нашей истории, как овеянные героической славой, так и наполненные тихим и размеренным бытом. И лучшим почитанием заветов и традиций предков будет не буквальный возврат к ним, а их развитие в соответствии с новыми историческими вызовами. Но и голое будущее, даже самое прекрасное, не может быть самоцелью. Ведь любое будущее вырастает из настоящего. Поэтому залогом лучшего будущего является хорошее настоящее.

Любые лозунги, требующие слепо преклониться перед уже ушедшим прошлым или еще не наступившим будущим в ущерб настоящему, являются ложными, не только дезавуирующими действительное прошлое, всячески замазывая его многоцветную и разнообразную палитру одним тоном, но и уничтожающими реальное будущее, истощая его почву насилием над настоящим. Жертва правами и свободами человека, его достойной жизнью в настоящем ради прошлого или будущего равно губительна и для прошлого, и для будущего. Только чрезвычайная ситуация внешнего характера, которой не удалось предотвратить, может оправдать определенные ограничения прав и свобод человека. Но беда тому государственному режиму, который сам устраивает себе подобные чрезвычайные ситуации, оправдывая их безоглядным почитанием прошлого или будущего (или иным сомнительным предлогом). Кстати заметим, что любая революция, это не только про светлое будущее, но и про темное настоящее, которое уже невозможно исправить наверху и терпеть внизу. Если революция вышла не из настоящего положения дел, то она обречена. Это вообще не революция, а авантюра. Но оставим революции до времени в покое и вернемся настоящему моменту. Именно он и является областью реализации народного суверенитета, наполненного конкретными правами и свободами. Нет «голого», абстрактного суверенного государства, доставшегося нам в наследство от предков и которое мы должны передать в целости и сохранности потомкам, не принимая во внимание конкретного народного суверенитета здесь и сейчас. Это все та же пустая оболочка, виртуальное государство, готовое к наполнению любым иным содержанием, не всегда соответствующем Конституции.

Так или иначе, но фундаментальным суверенитетом, без которого невозможен никакой иной суверенитет современного российского государства согласно Конституции, является народный суверенитет, верховная и независимая власть всего многонационального народа России, которая непосредственно выражается в виде реализации гарантированных той же Конституцией прав и свобод человека. Если эти права и свободы подавляются или как-нибудь ограничиваются (за исключением особо оговоренных случаев), то не может быть и речи о национальном суверенитете, независимости страны в рамках международного взаимодействия. И никакие отсылки к прошлому или будущему страны, минуя настоящее, принципиально ничего изменить не могут. Это просто пустые лозунги, пропагандистские конструкты, лишенные действительной жизни. Национальный суверенитет России, существующей в данный момент в виде независимого государства, должен быть обеспечен непосредственным, здесь и сейчас осуществляющимся народным суверенитетом, выступающим в форме гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека. Именно народный суверенитет лежит в основе национального суверенитета. Если же мы идем обратным путем, от национального суверенитета, то можем так и не прийти к народному суверенитету, а выйти, например, к персонификации суверенитета в одном лице (или узкой группе лиц), концентрирующем в себе верховную политическую и военную власть. Но это уже противоречит нашей Конституции.

Правда, не всех «высокопоставленных господ» пугают подобные противоречия. Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Д.А. Певцов, выступая 12.12.2022. на Форуме Всемирного Русского Народного Собора, проходившего в Ставропольском крае, заявил, что Конституция РФ «написана в 1993 г. нашими врагами». Особенно его возмутило, что высшей ценностью согласно Конституции РФ являются права и свободы человека! Но это дело вкуса. А вот публичное заявление о том, что Конституция РФ написана «нашими врагами» имеет некоторые последствия. Во-первых, как бы то ни было, но гарантом этой Конституции является Президент РФ, а точнее говоря, на данный момент, В.В. Путин! Получается, что Путин гарантирует исполнение на территории России положений, написанных «нашими врагами»? Он стоит на страже основополагающего закона России, который написали «наши враги»?! Во-вторых, понимание положений Конституции РФ как «враждебных для нас» («написанных нашими врагами»), подразумевает их молчаливое неисполнение или даже открытое отрицание. Значит ли это, что Певцов покушается на основы конституционного строя России? Это вполне можно трактовать как экстремизм (ст. 280 гл. 29 УК РФ)! Где сотрудники «Центра Э»? Где Следственный комитет? Почему они молчат?

P.S. Кстати, в этом же выступлении Д.А. Певцов также назвал СВО «войной»! Но это же дискредитация Вооруженных Сил РФ и фейк! Почему опять молчат правоохранительные органы!