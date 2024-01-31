Все мы глядим в Наполеона

Фильм Ридли Скотта «Наполеон» посмотреть, конечно, стоит. Ну, во-первых, потому, что это красиво. Костюмы изумительны, интерьеры великолепны, батальные сцены ужасающе прекрасны. Во-вторых, потому что там играет Хоакин Феникс и, в-третьих, потому что Наполеон – это неисчерпаемый сюжет, который вдохновляет и будет вдохновлять не одно поколение художников, писателей, поэтов и режиссеров. Кроме того, больше, чем два с половиной часа пролетают незаметно, фильм действительно захватывает.

Но я бы не советовала воспринимать этот фильм как исторический. С точки зрения информации он полезен разве что тем, кто думает, что Наполеон – этот торт (кстати, по запросу «Наполеон» Гугл первыми ссылками выдаёт как раз кулинарный рецепт). Тем, кто о Наполеоне что-то слышал, фильм особенно знаний не прибавит, тем же, кто о Наполеоне знает как минимум то, что написано в Википедии или больше, фильм покажется очень поверхностным и поражающим отсутствием многих известных событий и фраз, связанных с императором французов.

Следуя привычке людей восемнадцатого века (а именно он породил борцов Французской Революции всех мастей и убеждений, и всех участников наполеоновских войн независимо от того, к какой армии они принадлежали) по любому поводу произносить un bon mot (остроумное замечание) я бы сказала, что в фильме «Наполеон» мне очень не хватило… Наполеона.

Если без изысков и острот, то авторы фильма как-то пропустили процесс превращения молодого, пылкого, честолюбивого и амбициозного лейтенанта артиллерии Наполеона Бонапарте в императора Бонапарта. Конечно, основные события, отражающие этот процесс, в фильме показаны, а вот эволюции характера, личности, вызревания в молодом офицере императора — нет. А ведь именно в этой трансформации заключена главная тайна и трагедия не только самого Наполеона, но и всей его эпохи – великой и кровавой, бросившей отсвет на всю последующую историю.

Хоакин Феникс вступает в сюжет уже готовым если не императором, то уверенным в себе полководцем. А ведь Наполеону при Тулоне не было и 25 лет, Фениксу же, наоборот, 49. И в начале фильма эта разница оказывается критической для восприятия истории великого полководца, потому что не даёт понять, как он вызрел, вырос, окреп в неизвестном никому корсиканце, обожавшем свою большую семью (сколько император Бонапарт раздал пышных должностей своим родственникам!), особенно – свою мать. Её образ совсем не раскрыт в фильме, а это важный персонаж. Понятно, что Наполеон окружен самыми разными мифами, в том числе и предположениями о том, что опасался своей властной матери, но фильм-то художественный, и ему бы очень не помешала линия отношений Наполеона с матерью, тут бы эволюция личности была бы хороша видна.

В фильме очень много батальных сцен, много Наполеона с саблей, на лошади, в походных лагерях. Но понять, чем же прославился этот человек на военном поприще, как удались ему почти фантастические завоевания и победы, почему его военные таланты потрясали современников и продолжают волновать потомков, фильм нам не позволит. Знаменитейшей фразы фельдмаршала Веллингтона, сказанной им о Наполеоне во время битвы при Ватерлоо, «Этот человек делает честь войне», в фильме тоже нет.

Кстати, Наполеона-стратега в фильме тоже не так много. Один из лучших биографов французского полководца, Евгений Тарле описывал Наполеона как одного из величайших полководцев в мировой истории, который использовал войну как инструмент политической стратегии: «Разбить противника, чтобы тем самым навязать ему свою волю, длительно, прочно, «навсегда» подчинить его, делать по своему произволу историю побеждённой страны, а если нельзя этого достигнуть вполне, то влиять на её историю, – вот зачем, по убеждению Наполеона, нужны войны, штурмы, походы, нашествия. Бесплодные, то есть не сопровождаемые прямыми политическими выгодами, победы Наполеону были не нужны»[1].

Наполеоновская биография авторства Тарле – это вообще антипод фильму Ридли Скотта, да и вообще всем романтическим трактовкам личности Бонапарта. Для Тарле Наполеон – тиран и деспот, изгнавший «всякое, даже отдаленное, представление о свободе из всего государственного и общественного быта своей империи – полнейшее безмолвие царило в течение всего царствования в его необъятной империи. Он хотел всеми руководить и всем повелевать. Дело доходило до того, что при его дворе среди высших сановников, среди генералитета люди женились по его прямому приказу и разводились, если он находил это нужным»[2]. Правда, нужно сказать, Евгений Тарле считал Наполеона великим, может быть, даже величайшим тираном и деспотом, хотя отказывал ему в звании творца эпохи, называя великого корсиканца её инструментом – жестоким, беспощадным, но эффективным могильщиком феодально-абсолютистской Европы.

Наполеону, как мелкопоместному дворянчику, буржуазная революция 1789 года была выгодна, и он это прекрасно понимал. Революция вынесла Бонапарта на вершину славы и могущества, а Бонапарт, достигнув их, задавил возвысившую его свободу. Этого в фильме тоже нет, в нем вообще мало революции и совсем нет народа, только толпы – то санкюлотов, то освобожденных узников Бастилии, то роялистов. Ну, и много-много солдат и офицеров в батальных сценах. Но реплик им сценарист не дал, они только кричат то «Позор!», то «Ура!». Нам никак не показывают, как менялось отношение народа к Наполеону, а ведь именно героический образ Наполеона и народная любовь к нему сделали его на долгое время неприкосновенным и позволили сосредоточить в своих руках огромную власть. Несколько драк депутатов Конвента, солдаты с ружьями, поддержавшие (почему?) Наполеона, – вот и вся политика того времени с точки зрения авторов фильма.

Но по задумке автора сценария Девида Скарпы в биографическое полотно вплетена самой яркой нитью любовь Наполеона и Жозефины. Еще прочитав описание фильма, я вспомнила замечания Тарле о роле женщин в судьбе Наполеона: «Чтобы уже покончить с этим вопросом (отношениями Наполеона с женщинами – АО) и больше к нему не возвращаться, скажу, что ни Жозефина… и никто вообще из женщин, с которыми на своем веку интимно сближался Наполеон, никогда сколько-нибудь заметного влияния на него не только не имели, но и не домогались, понимая эту неукротимую, деспотическую, раздражительную и подозрительную натуру». Если создатели фильма хотели опровергнуть эту версию, у них не очень получилось, разве что переписка, озвученная исполнителями главных ролей, очень трогательная. Но истории отношений Наполеона и Жозефины, как и Истории вообще, в фильме очень и очень мало. Там нет даже потрясшей современников смерти маршала Нея, дважды предателя, который предал Наполеона и вновь пошел за ним во время Ста дней, и был расстрелян за второе предательство. Ней погиб красиво – руководил своей собственной казнью. Ему было 46 лет, столько же, сколько и Наполеону при Ватерлоо.

Глядя на то, как легко и видимо беспричинно Наполеон становится диктатором, как мало значит народ, как вся история движется только договоренностью немногих людей в дорогих костюмах, становится грустно: а не отражение ли это взгляда на современную историю?

Мы что же, все забыли и ничему не научились?

[1] Тарле Е. В. Наполеон/Евгений Тарле – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 413 с. С. 5 – 6.

[2] Там же, С. 6

Там же, С. 29 – 30.