Женская эмансипация в кино: 1910-е и 1920-е годы

В начале века тема женской эмансипации, будь то трудовой, сексуальной, или гражданской стала одной из ведущих в отечественной культуре. Попала она и на кинопленку. Поздравляем читательниц и зрительниц с днем солидарности в борьбе за женские права и вспоминаем несколько классических и оригинальных фильмов с сюжетом женского освобождения.