Женская эмансипация в кино: 1910-е и 1920-е годы
В начале века тема женской эмансипации, будь то трудовой, сексуальной, или гражданской стала одной из ведущих в отечественной культуре. Попала она и на кинопленку. Поздравляем читательниц и зрительниц с днем солидарности в борьбе за женские права и вспоминаем несколько классических и оригинальных фильмов с сюжетом женского освобождения.
- Женщина завтрашнего дня (1914, реж. Петр Чардынин, сц. Александр Вознесенский, в главной роли Вера Юренева) — История Анны Бецкой, врача-гинеколога, которая успевает вести обширную практику и параллельно читает публичные лекции в университете. Но успехам Анны не рад ее муж — от неприкаянности он заводит роман с милой и несложной официанткой Юзей. Юзя беременеет, но оказывается тяжело больна, и когда приходит время родов, спасти ее может только Анна. Первый отечественный фильм о том, как сложно эмансипированной женщине совместить карьеру и личную жизнь.
- Чертово колесо (1916, реж. Борис Чайковский, сц. Зоя Баранцевич, в гл. роли Ада Шелепина) — История о женщине, которую якобы горячо и искренне любят трое мужчин, но на самом деле мужу от нее нужно только душевное спокойствие, пылкому студенту – воображаемый идеал, а импозантному художнику — секс без обязательств. Как это часто бывает в раннем русском кино, на бедную героиню обрушиваются разом все несчастья: отвергнутый художник пытается изнасиловать, юный студент, разочаровавшись, решает застрелиться у нее на глазах, а муж недоволен, что его покой нарушен. Но, в отличие от многих других ранних картин, героиня не погибает под гнетом судьбы, а понимает, что должна начать самостоятельную жизнь, не подчиненную чужим страстям.
- Третья мещанская (1927, реж. Абраам Роом, сц. Абрам Роом, Виктор Шкловский, в главной роли — Людмила Семенова) — История о тройственном союзе двух бывших красноармейцев и девушки Люды в атмосфере обостренного квартирного вопроса в Москве 1920-х годов. Проблема, однако, не в полигамных отношениях, а в слабохарактерности мужчин и их неумении брать на себя ответственность. В финале беременная героиня оставляет душный подвал в московском центре с его обитателями и уезжает на поезде в светлую даль свободного будущего.
- Мать (1926, реж. Всеволод Пудовкин, сц. Натан Зархи, в гл. роли Вера Барановская) — История о том, как в женщине просыпается гражданское самосознание. Несчастная забитая женщина под влиянием сына-революционера осознает собственное человеческое достоинство, выходит на демонстрацию и под нагайками и выстрелами жандармов гордо поднимает алый флаг.
- Грозный Вавила и бабка Арина (1928, реж. Ольга Ходатаева, Николай Ходатаев) – агитмультфильм о том, как правильно отметить 8 марта. Бабку Арину держат дома муж и вечная готовка. Но даже кочерга и ухват в праздничный день говорит «иди, мы тебя отпускаем». Арина, поддерживаемая партийной работницей, идет в трудовую школу, обретает голос внутренней свободы и выходит на митинг против кухонного рабства.
- Бабы рязанские (1927, реж. Ольга Преображенская, Иван Правов, сц. Ольга Вишневская, Борис Альтшуллерв гл. ролях Раиса Пужная, Эмма Цесарская). История из недавнего «темного прошлого», когда еще жив был на деревне обычай снохачества – насильного сожительства свекра и невестки. После того, как мужа призвали в армию, положивший на девушку взгляд свекр насилует ее. Она рождает ребенка и подвергается остракизму. После такого позора в традиционном обществе можно только утопиться. А вот Василиса, золовка несчастной Анны, уже принадлежит нравам новой жизни — отказывается выходить замуж по указке и в финале на проселочной дороге прозревает новое будущее возможностей и прогресса (в форме дворца культуры с колоннами).
- Дом на Трубной (1928, реж. Борис Барнет, сц. Бэлла Зорич, Виктор Шкловский, Николай Эрдман, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, в гл.роли Вера Марецкая) – История о том как девушка из деревни попадает в Москву и поступает домработницей к нэпманам, которые ее нещадно эксплуатируют. Но вокруг уже установлен новый пролетарский порядок и вскоре за Парашу вступается профсоюз. Комедия Бориса Барнета, мастера лирически-эксцентрических сюжетов с главной героиней в центре.