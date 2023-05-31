Просмотр и обсуждение художественного фильма: «Сиятельные трупы»

Молодежный университет современного социализма проводит демонстрацию и обсуждение художественного фильма:

«СИЯТЕЛЬНЫЕ ТРУПЫ»

(Италия, 1976)

1 ИЮНЯ (четверг) в 19.00

режиссер: Франческо Рози

Встреча проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

(из цикла «Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг. – кульминация культурной гегемонии левых в Европе»)

Инспектор Рогос (Лино Вентура) начинает расследование убийства прокурора республики. Пока он разбирается, что к чему, одно за другим следуют убийства судей. Рогос подозревает, что все эти смерти связаны между собой. Кажется, он даже нападает на след предполагаемого преступника, невинно осужденного много лет назад. Но, всё оказывается не так-то просто…

Фильм, представляющий собой политический детектив, снят по повести итальянского писателя и общественного деятеля Леонардо Шаши «Контекст». Автор прославился остросюжетными романами о сицилийской мафии. Вот и в «Сиятельных трупах» мы видим картину кризисных болезней Системы. Это мрачная притча о нравах современной политики, где государственный институт – всегда мафиозная, иерархическая организация. Власть, по Л. Шаше, сама порождает и контролирует оппозицию и протестные движения.

Картина отражает напряженную социальную и психологическую обстановку в Италии 1970-х годов с её экономическими кризисами; усилением общественного недовольства; молодёжными выступлениями; ростом организованной и иной преступности, терроризма; потерей стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Многие склонны относить «Сиятельные трупы» к ветви итальянского кино, именуемой «джалло» – поджанр фильмов ужасов, часто сочетающий элементы криминального триллера, подавляющего и травмирующего психику зрителя, с мистической подоплекой. В наши дни картина не менее актуальна и интересна для зрителя, чем в 1970-ые годы.

Авторы сценария – Франческо Рози, Тонино Гуэрра, Лино Яннуцци; оператор – Паскуалино Де Сантис; композитор – Пьеро Пиччони; в ролях: Лино Вентура, Макс фон Сюдов, Марсель Боззюффи, Ален Кюни, Паоло Боначелли, Ренато Сальватори и др.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

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