Главная Рубрики События 2023 Июнь 01 Дайджест новостей на 1 июня

Дайджест новостей на 1 июня

 

Дайджест новостей на 1 июня

 

[В мире]

 

ЕС не сможет одновременно принять и Украину, и Турцию

 

В Исламабаде освободили под залог экс-премьера Пакистана Хана

 

В Казахстане резко выросло число трудовых мигрантов из России

 

[Внешняя политика]

 

Гонконгский банк HSBC отказывает российским компаниям в транзакциях из-за санкций

 

В США раскритиковали идею Макрона привлечь к переговорам по Украине Китай

 

Пекин заявил, что позиция Китая по Крыму не изменялась

 

[Внутренняя политика]

 

Депутат Горелкин отрицает разработку Минцифры законодательства о регулировании блогеров

 

Правительство твердило Концепцию информационной безопасности детей

 

Генерал-лейтенант Соболев призвал ЧВК «Вагнер» перейти под руководство Минобороны РФ

 

[Экономика]

 

Авиакомпании в России массово скрывают технические проблемы самолетов

 

Минтруд насчитал 2,5 млн необходимых экономике новых специалистов

 

Власти Армении сообщили о запрете на поставки «Арарата» в Россию

 

[Общество]

 

Председатель Госдумы заявил, что английский – это мертвый язык

 

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

 

Глава Верховного суда заявил, то россияне стали банкротиться на 30% чаще

 

[Происшествия]

 

27 мая административное здание нефтепровода повреждено взрывом в Псковской области

 

11 мая сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана

 

11 мая в Пенджабе задержали более 1,6 тысячи протестующих

 

[Протесты]

 

7 мая манифестация в Кишиневе завершилась призывом к досрочным выборам

 

Росстат раскрыл, как долго работают россияне на пенсии

 

[Культура]

 

Эксперт по древнерусскому искусству спрогнозировал судьбу «Троицы» Андрея Рублева при передаче ее церкви

Рабкор.ру
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1-6-2023 События, , 43
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