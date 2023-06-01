Дайджест новостей на 1 июня
[В мире]
ЕС не сможет одновременно принять и Украину, и Турцию
В Исламабаде освободили под залог экс-премьера Пакистана Хана
В Казахстане резко выросло число трудовых мигрантов из России
[Внешняя политика]
Гонконгский банк HSBC отказывает российским компаниям в транзакциях из-за санкций
В США раскритиковали идею Макрона привлечь к переговорам по Украине Китай
Пекин заявил, что позиция Китая по Крыму не изменялась
[Внутренняя политика]
Депутат Горелкин отрицает разработку Минцифры законодательства о регулировании блогеров
Правительство твердило Концепцию информационной безопасности детей
Генерал-лейтенант Соболев призвал ЧВК «Вагнер» перейти под руководство Минобороны РФ
[Экономика]
Авиакомпании в России массово скрывают технические проблемы самолетов
Минтруд насчитал 2,5 млн необходимых экономике новых специалистов
Власти Армении сообщили о запрете на поставки «Арарата» в Россию
[Общество]
Председатель Госдумы заявил, что английский – это мертвый язык
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России
Глава Верховного суда заявил, то россияне стали банкротиться на 30% чаще
[Происшествия]
27 мая административное здание нефтепровода повреждено взрывом в Псковской области
11 мая сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана
11 мая в Пенджабе задержали более 1,6 тысячи протестующих
[Протесты]
7 мая манифестация в Кишиневе завершилась призывом к досрочным выборам
Росстат раскрыл, как долго работают россияне на пенсии
[Культура]
Эксперт по древнерусскому искусству спрогнозировал судьбу «Троицы» Андрея Рублева при передаче ее церкви