В российских СМИ пишут, что США вводят войска в Перу. Что тут не так?

На ряде российский ресурсов тут вышли любопытные материалы про грядущую отправку американского контингента в Перу. Если коротко, то перуанский конгресс одобрил въезд в страну семисот морпехов и спецназовцев из США для проведения совместных учений в ряде регионов (прежде всего, в самом проблемном и труднодоступном – ВРАЕМ – долине рек Апуримак, Эне и Мантаро).

Но почитав публикации в российских СМИ, можно сделать вывод, что Соединенными Штатами готовится целая оккупация Перу, чтобы поддержать режим действующего президента Дины Болуарте (которая никак не может справиться с политическим кризисом и протестами населения), а попутно еще и взять под контроль добычу полезных ископаемых и маршруты по трафику кокаина в стране.

Разбираем, что тут не так.

Американские инструкторы приезжали (и приезжают) в Перу регулярно, вот, например, в 2015 году аж 3000 тысячи военных из США находились на перуанской территории. Так что это обычная практика. «Скорее всего, речь идет просто о ротации этих военных инструкторов», – говорит Александр Шинкаренко из ИЛА РАН.

Да, и ротация, и учения, и пребывание военного контингента США в основном происходит в рамках политики по борьбе с наркотиками, эффективность, которой – другой вопрос, так как в течение 30 лет Перу ни самостоятельно, ни с внешней помощью так и не смогла решить проблемы бедности и неравенства, способствующих культивированию коки и производству кокаина. Но это, опять же, связано с социально-экономическими проблемами (ситуация, похожая на колумбийскую, подробнее тут). Если их не решить, то ситуация «посадили коку -власти уничтожили посевы- снова посадили коку» будет повторяться бесконечно, генеря социальные протесты, которые, к слову, не при Болуарте начались, а тянутся со времени президентства Мартина Вискарры, с 2019 года (об этом подробнее тут и вот тут я еще писала). С тех самых пор Перу накрыл глубокий политический кризис, включая кризис традиционных политических партий, укрепилось протестное голосование, на волне которого и пришел к власти Педро Кастильо. Кстати, кто-то из наших журналистов написал, что он имел связи с маоистами из организации «Сендеро Луминосо», хотя сам Кастильо сендеристом никогда не был в отличие от некоторых членов его кабинета, но это уже мы придираемся.

Так что нет особого смысла Соединенным Штатам «вводить войска», чтобы подавлять протесты, тем самым защищая «режим ставленницы США Дины Болуарте». Тем более, напоминает нам Александр Шинкаренко, это технический президент, и ее полномочия закончатся с внеочередными всеобщими выборами в 2024 году.

Короче, часто бывает такое, что банан – это просто банан учения – это просто учения, которые даже на инфоповод не тянут.

Источник: https://t.me/pincheponchito