Дайджест новостей на 5 июня
[В мире]
Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции
Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию
Спикер грузинского парламента заявил, что в случае конфликта с РФ Грузия будет одна, подобно Украине
Палата представителей США одобрила повышение потолка госдолга
[Внешняя политика]
Япония и ЕС не поддержали идею США о полном запрете экспорта в РФ
В МИД РФ прокомментировали телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Вице-премьер Новак сообщил о снижении дисконта нефти Uralss до $26-27 за баррель
26 апреля посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине
Посол РФ Андреев заявил, что Москва вынуждена подчиниться требованиям Варшавы и освободить здание школы
[Внутренняя политика]
Генерал Картаполов предложил создать горячую линию для заметивших дроны
Кадыров обратился к Пригожину и Шойгу
Telegram-каналы предложили регулировать по примеру СМИ
«Почта России» предложила взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота на поддержку своей сети
[Экономика]
Потанин и Алекперов предложили купить контрольную долю в «Яндексе»
Как региональные электрички обогнали московские по прибыли
Доля россиян с кредитами за 14 лет выросла почти в два раза
Число неплательщиков по кредитам превысило 14 млн
[Общество]
В Екатеринбурге бюджетников заставляют участвовать в праймериз «Единой России»
26 мая главу ЦИК Эллу Памфилову срочно госпитализировали в Москве
В Ингшетии прошли обыски по дел о крупном хищении из Пенсионного фонда
[Происшествия]
Что известно об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая
В Минобороны раскрыли подробности атаки украинских дронов на Москву 30 мая
[Протесты]
В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек
12 мая сторонники партии «Шор» пикетировали Конституционный суд Молдавии
12 мая в Дюнкерке Макрона встретили протестом пустых кастрюль
15 мая протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции
[Культура]
Директор Пушкинского музея видит риск для сохранности иконы при передаче «Троицы» РПЦ
23 мая эксперты пришли к выводу, что состояние иконы «Троица» пока не позволяет вывезти ее из музея