Главная Рубрики События 2023 Июнь 05 Дайджест новостей на 5 июня

Дайджест новостей на 5 июня

 

Дайджест новостей на 5 июня

 

[В мире]

 

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции

 

Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию

 

Спикер грузинского парламента заявил, что в случае конфликта с РФ Грузия будет одна, подобно Украине

 

Палата представителей США одобрила повышение потолка госдолга

 

[Внешняя политика]

 

Япония и ЕС не поддержали идею США о полном запрете экспорта в РФ

 

В МИД РФ прокомментировали телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского

 

Вице-премьер Новак сообщил о снижении дисконта нефти Uralss до $26-27 за баррель

 

26 апреля посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине

 

Посол РФ Андреев заявил, что Москва вынуждена подчиниться требованиям Варшавы и освободить здание школы

 

[Внутренняя политика]

 

Генерал Картаполов предложил создать горячую линию для заметивших дроны

 

Кадыров обратился к Пригожину и Шойгу

 

Telegram-каналы предложили регулировать по примеру СМИ

 

«Почта России» предложила взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота на поддержку своей сети

 

[Экономика]

 

Потанин и Алекперов предложили купить контрольную долю в «Яндексе»

 

Как региональные электрички обогнали московские по прибыли

 

Доля россиян с кредитами за 14 лет выросла почти в два раза

 

Число неплательщиков по кредитам превысило 14 млн

 

[Общество]

 

В Екатеринбурге бюджетников заставляют участвовать в праймериз «Единой России»

 

26 мая главу ЦИК Эллу Памфилову срочно госпитализировали в Москве

В Ингшетии прошли обыски по дел о крупном хищении из Пенсионного фонда

 

[Происшествия]

 

Что известно об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая

 

В Минобороны раскрыли подробности атаки украинских дронов на Москву 30 мая

 

[Протесты]

 

В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек

 

12 мая сторонники партии «Шор» пикетировали Конституционный суд Молдавии

 

12 мая в Дюнкерке Макрона встретили протестом пустых кастрюль

 

15 мая протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции

 

[Культура]

 

Директор Пушкинского музея видит риск для сохранности иконы при передаче «Троицы» РПЦ

 

23 мая эксперты пришли к выводу, что состояние иконы «Троица» пока не позволяет вывезти ее из музея  

Рабкор.ру
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5-6-2023 События, , 139
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