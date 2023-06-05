Губернаторские выборы в Мексике: левые выигрывают по очкам

Институционно-революционная партия (PRI), которая была доминирующей политической силой в стране на протяжении большей части ХХ века, впервые за 90 лет потеряла власть в самом важном штате республики.

В это воскресенье в Мексике прошли выборы губернаторов в штатах Коауила и Эстадо де Мехико. Самый главный их итог: Институционно-революционная партия (PRI) не смогла удержать власть в Эстадо де Мехико (штате с самым большим числом избирателей: 60% от общей численности в стране), где она правила в течение 90 лет. Кандидат от альянса, объединяющего партии — центристскую PRI, умеренно левую PRD, праволиберальную PAN — Nueva Alianza (объединение всех от левого до правого политического спектра лишь бы против правящей левоцентристской MORENA), Алехандра дель Мораль уже признала свое поражение и поздравила соперницу Дельфину Гомес из MORENA с победой. В любом случае, в Эстадо де Мехико будет первый губернатор – женщина, а это значит – усиление женской повестки.

Ну, и самое главное, приход левых в штат, где численность избирателей по спискам эквивалентна численности избирателей всей Центральной Америки, Чили и больше, чем у Уругвая и Парагвая вместе взятых, означает, что MORENA будет теперь управлять 60% избирателей от номинального списка. А это, в свою очередь, может стать окончательным ориентиром перед президентскими выборами 2024 года.

Для PRI проигрыш в Эстадо де Мехико – сильнейшее ее ослабление как политической партии, если вообще не агония.

По цифрам:

Избирательный институт Эстадо де Мехико сообщил, что при предварительном подсчете голосов альянс MORENA, Зеленой экологической партии Мексики (PVEM) и Партии труда (PT), от которого шла Дельфина Гомес, набирает от 52,1% до 54,2%. С Алехандрой дель Мораль разрыв составляет около 9%.

В штате Коауила наоборот победу получил кандидат от Гражданского альянса, состоящего из партий PAN-PRI-PRD, Маноло Хименес, а представитель MORENA Армандо Гаудиане проиграл. Маноло Хименес набирает сейчас от 55,7% до 58,1%, а Армандо Гуадиана 19,9% – 21,9%. Хоть еще и не все голоса подсчитаны, победа Гражданского альянса очевидна.

Источник: https://t.me/pincheponchito