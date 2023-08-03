О нас и нашем положении

С чем у российского обывателя ассоциируются левые силы в современной России? Вариантов ответа может быть много, в зависимости от идеологической, классовой, национальной и другой принадлежности определенного человека. Кто-то уверен, что Российская Федерация — это левое, необольшевистское государство, а Путин хочет возродить СССР. Кто-то считает, что России необходим левый поворот, который так сильно хочет сделать Путин. А кто-то приходит к выводу, что решение всех противоречий и проблем внутри России заключается в социалистической революции и смене общественно-экономической формации. Но абсолютно каждый человек вспомнит про Коммунистическую партию Российской Федерации и ее деятельность.

КПРФ играет определенную роль в умах людей и имеет огромное (как правило негативное) влияние на левую оппозицию в РФ. Именно КПРФ является последней надеждой большей части трудового народа России на возвращение утраченной социальной справедливости, которая так необходима современному российскому обществу. Это доказывает тот факт, что КПРФ пользуется народной поддержкой на выборах, а также на любых традиционно левых праздниках, будь это 1 мая или 7 ноября.

Практически каждый аполитичный человек, сталкиваясь с проблемами капитализма, стихийно становится левым и видит в КПРФ единственный и наиболее безопасный способ борьбы за свои права (стоит сказать, что такая поддержка народа никак не влияет на уровень радикализации общества и не приближает его переход в революционное состояние, скорее наоборот, ибо электорат КПРФ способен скорее на сочувствие, чем на действие).

Поскольку КПРФ является самой популярной партией левых сил и она представлена в парламенте, многим новым левым активистам выгодно сотрудничать с КПРФ, так как тем самым они получают определенную безопасность и имеют намного меньше проблем с правоохранительными органами, чем непарламентские активисты. Возможности КПРФ, которых нет у других левых сил, подкупают большинство людей. Безопасность, представительство в парламенте, поддержка народных масс, декларируемая верность ленинским принципам — вот что привлекает людей, которые стихийно разделяют левые взгляды, или по крайней мере думают, что разделяют левые взгляды.

Грамотным социалистам понятно, что КПРФ является антипролетарской и антикоммунистической партией, которая уводит народные массы от революции, настраивая их на реформистский подход, тем самым разрушая свою связь с революционно-социалистическим учением. Безынициативность членов КПРФ в вопросах забастовочной деятельности, поддержка отечественной буржуазии, преобладание примиренческих позиций по отношению к действующей власти — вот как можно охарактеризовать настроения представителей этой партии. КПРФ никак не отстаивает права трудящихся, а наоборот, подавляет их стремление к борьбе за свои права.

Почему же так получилось? Почему КПРФ со своими антипролетарскими позициями и действиями смогла стать той самой партией, за которой пошли массы? Еще одна причина, по которой КПРФ получила практически монополию на лояльность народных масс ― левая оппозиция РФ не имеет альтернативной партии, сопоставимой с КПРФ по своей публичной деятельности и рабочему активизму. Небольшие левые группы, даже называя себя партиями или фронтами, не имеют организационного потенциала, сравнимого с КПРФ. Более того, в наших рядах, в рядах левой оппозиции, слишком мало известных людей, продвигающих альтернативную повестку на всю Россию. По телевизору, в интернет-журналах показывают и будут показывать, цитировать Зюганова, Платошкина, Кургиняна, Грудинина и подобных им деятелей, они же будут транслировать смыслы, выгодные правящему классу. Из-за этих проблем и складывается такое отношение к левым, которое мы видим сейчас: рабочий класс не желает сотрудничать с любыми социалистическими силами, так как видит работу «основной», «главной партии коммунистов» России, вернее видит их абсолютную бездеятельность.

Молодежь, которая является опорой нашего будущего, не видит достойных представителей левого крыла, которые смогли бы охватить молодую массу своей харизмой и повести за собой. Зато на виду молодые блогеры, поп-политики и военные деятели, которые не стесняясь пропагандируют либеральные и ультраправые идеи. И молодые выбирают либеральный лагерь навальнистов или, что хуже, лагерь ультраправых.

Сами того не заметив, мы практически полностью утратили доверие со стороны молодого поколения. Левым активистам (особенно учителям и молодым социалистам) необходимо разработать новую тактику, которая приведет в левый лагерь сотни, тысячи подростков России. Это достаточно важный аспект, так как молодежь, сама того не зная, способна на великие революционные преобразования. Направив этот пыл в нужное русло, показав им истинную причину их бед и неудач, раскрыв суть капиталистической системы, мы получим революционеров.

Отсутствие громких социалистических СМИ, отсутствие революционно-социалистической партии, отсутствие профсоюзной деятельности, отсутствие явных лидеров – вот что привело левую оппозицию РФ к деградации и к лидерству КПРФ. Естественно, сфабрикованные дела по политическим мотивам и постоянное давление со стороны правоохранительных органов играют не менее важную роль, однако это не отменяет того факта, что левые долгое время были недостаточно активными в своей борьбе (и слишком радикальны как раз тогда, когда нужно было действовать более мягко).

Безусловно, вокруг нас сложилась максимально плачевная ситуация. Мы находимся на дне политического поля. Грязным и окровавленным сапогом нас пинает буржуазная власть, понимая свою безнаказанность и нашу беззащитность. Она оскверняет достижения Октября и вдохновителей большевистской революции, а когда это выгодно, восхваляет дисциплину и авторитарный строй, который построил Иосиф Сталин. Подобные пропагандистские маневры позволяют сформировать практически у всех в головах образ кровавого и страшного Советского Союза, который якобы уничтожал народы бывшей Российской Империи и был наихудшим этапом развития России и постсоветских стран. Такой же агитационный удар мы получаем со стороны правой оппозиции РФ в лице Михаила Светова, Максима Каца и др. В условиях агитационной мясорубки левая оппозиция, потеряв ряд сильных активистов и пережив предательство многих своих лидеров, не может дать внятный ответ, выдвинуть свою программу и заявить о себе в условиях грядущего политического кризиса.

Также нельзя не отметить нашу разобщенность. Спустя 30 лет с развала Советского Союза, вместо переосмысления социалистической теории и практики, российские левые до сих пор спорят и даже враждуют между собой за бессмысленное право называться «самым ортодоксальным марксистом». В левой среде до сих пор идут споры о Троцком и Сталине, российские левые до сих пор спорят о социализме в СССР, анархисты и марксисты до сих пор конфликтуют между собой. Товарищи! Если мы и дальше продолжим ругаться и конфликтовать, то диктатура капитала нас задавит. И давить она будет давить не исключительно троцкистов, анархистов, просоветских или антисоветских левых, а всех, всех без исключения. Нас опорочат в глазах общественности и уничтожат.

Необходимо отложить все вопросы к друг другу, забыть ссоры и обиды, принять позиции друг друга и проявить солидарность. Как бы сложно это ни было, нам необходимо это сделать, иначе каток репрессий уничтожит нас как потенциальную силу общественного протеста и как потенциальную политическую силу. Троцкисты и сталинисты, просоветские и антисоветские левые, марксисты и анархисты, наша важнейшая цель на ближайшее время ― объединение сил наших малочисленных организаций, наших идей и принципов. Мы должны создать широкий альянс, в котором будут обсуждаться вопросы развития нашего движения, в котором будет много разносторонней критики, что поможет нам развиваться и продвигаться дальше.

В России нет той партии, которая способна действовать самостоятельно, регулярно поддерживать рабочие стачки, которая имела бы крупные медиа-ресурсы, а также возможность открыто, четко и громко заявлять о своих взглядах. Но есть множество небольших партий и кружков, которые могут послужить крепким фундаментом при создании крупного единого альянса левых сил.

Некоторые индивиды будут цитировать Ленина и говорить о недостаточном размежевании российских левых. Будет выпущено и издано множество статей и видео, в которых нас будут критиковать. Мы должны расценивать это, как попытку спасти нынешний буржуазный строй. Современное общество требует преобразований и народного движения. Чтобы исправить положение, реабилитировать нас в глазах общества, укрепиться на политической арене и вернуться в борьбу за власть, нам необходимо реализовать в кратчайшие сроки все вышенаписанные мною тезисы. Естественно, я не рассчитываю на мгновенный и полноценный успех. Я прекрасно понимаю, что часть партий откажется вступать в альянс, а многие СМИ откажутся сотрудничать, что с постепенным развитием этого альянса внутри него будут происходить расколы вплоть до выхода партий и другие неприятные моменты. Однако мы, социалисты, должны попытаться пересмотреть часть наших взглядов, честно взглянуть на окружающий нас мир и подтвердить тот факт, что мы находимся в крайне ужасном положении.

Альянс, в моем представлении, это наиболее верный способ объединить и направить нас на верную дорогу, на дорогу борьбы с капитализмом. В этой структуре мы сможем сохранить принципы внутрипартийной демократии. Позиция каждого члена этого альянса, независимо от его принадлежности к той или иной партии, будет выслушана и учтена всеми членами альянса.

Мое предложение ― лишь один из вариантов выхода из ситуации, что сейчас переживает левая оппозиция в РФ. Это предложение нуждается в критике и дополнении со стороны левых мыслителей.

Лев Лоцман