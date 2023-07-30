Социальная революция: также непросто, как выпить чашку чая

Почему люди бездействуют при наличии мотивации, даже несмотря на, возможно, катастрофические последствия своего бездействия? Непонимание того, как это работает, приводило в отчаяние миллионы горячих сердец, а работу сотен пропагандистов и активистов превращало в сизифов труд. Так давайте же разберёмся и поймём, что делать с этой проблемой.

Рассмотрим на простом примере. Ситуация: подростковая любовь. Многие из нас знакомы с этим состоянием и знают, что мотивация в это время просто зашкаливает. Так почему же влюблённые сидят дома и сёрфят интернет вместо того, чтобы признаться и начать добиваться расположения? Очень часто именно так и происходит. На этом примере мы видим, что большая мотивация не является определяющим фактором и не всегда побеждает маленькую: интернет побеждает любовь. Это происходит, поскольку есть ещё целый ряд факторов, влияющих на наше поведение, обладающих побуждающим или тормозящим потенциалом по отношению к той или иной деятельности. В итоге мы получаем некоторый остаточный потенциал. Та деятельность, для которой «здесь и сейчас» он окажется больше, скорее всего, и осуществится.

А как же воля? Это тоже один из факторов, которого иногда достаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу выбора, на который направлено наше сознание, а иногда — нет. Думаю, вы и сами каждый день с этим сталкиваетесь.

Так и у недовольных масс, несмотря на сильную мотивацию, коллективная борьба за свои интересы попросту обладает недостаточным побуждающим потенциалом и постоянно проигрывает другим видам активности. Есть целый ряд факторов, обладающих тормозящим потенциалом, который сводит весь вклад мотивации на нет.

Рассмотрим ситуацию: человеку захотелось чая, он испытывает действие того самого побуждающего потенциала. Казалось бы, что может быть проще: сходил на кухню и заварил себе чай. Та же ситуация, тот же побуждающий потенциал. Но! Представим, что за чаем надо идти в магазин. А если ближайший магазин не за углом вашего дома, а в 30 километрах и нет транспорта? Тогда это путешествие на сутки с небольшим хвостиком. А если доступных магазинов нет и единственный способ — потратить неделю в горах на поиски дикого чая, и только после этого можно будет им насладиться?

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы смекнуть, что одного и того же побуждающего потенциала будет достаточно, чтобы развернуть деятельность по удовлетворению своей потребности, если для этого нужно всего лишь дойти до чайника на кухне. Гораздо реже его будет хватать, чтобы сходить в магазин. Путь в 30 километров преодолеют за чаем лишь немногие, а в горы ради этого полезут только Сёмин, Рудой, Батов, Садонин и им подобные, в общем, единицы.

Вопрос к тебе, читатель: где, по твоему мнению, на твоей внутренней шкале «между чайником на кухне и горами» находится участие в коллективной борьбе за свои права в текущей ситуации?

Это и есть основной затык всей левой идеи, слишком сложно всё это. Каждый из нас сталкивался с коллективными инициативами — в ТСЖ, на работе, в учебных заведениях — и знает, что это из себя представляет. Сначала группа активистов бегает за всеми и упрашивает. Простые вопросы решаются часами. Кто-то борется за внимание и видит в этом свой звёздный час, кто-то борется за власть над этим движением, кто-то постоянно ничего не догоняет и требует объяснять ему элементарное. Потом все ругаются, потом формируется оппозиция и организует раскол. Хотя ничего ещё не сделано, а раскол уже есть. И это мы ещё до исполнения принятых решений не дошли.

Не считая молодёжи, не знающей жизни, все остальные хорошо осведомлены, что самоорганизация больших групп людей — дело, мягко говоря, непростое и не самое приятное в текущих реалиях.

А есть способ всё упростить? Сделать настолько простым, чтобы миллиардам людей на этой планете хватило того побуждающего потенциала, что у них уже есть, чтобы завтра начать участвовать в коллективной борьбе за свои права?

В общем-то, да! Нужно только создать соответствующие инструменты, облегчающие деятельность и делающие её более комфортной. Как 30 километров до магазина в нашем примере превращаются в лёгкую сорокаминутную прогулку при наличии автомобиля, таки низовая организация может с лёгкостью возникать и функционировать при наличии соответствующего ПО для смартфона.

Современные мессенджеры за время их существования сделали для низовой организации больше, чем все агитаторы и популяризаторы левой идеи за то же время (мнение автора). Миллионы групп по всему миру: группы подъездов, дворов, дачных и гаражных кооперативов, группы школ и детских садов, предприятий и т.п. Люди в них общаются, договариваются, делятся информацией. Левым такая результативность и не снилась. Однако есть одно но: мессенджеры не предназначены для организации людей и координации их действий, это не инструмент для достижения общих целей, это всего лишь мессенджер. А достойные внимания приложения для этих целей попросту отсутствуют.

Как только появятся инструменты, люди без всякой агитации и пропаганды начнут низовую самоорганизацию и борьбу за свои права просто потому, что есть потребность и мотивация, а есть они уже у большинства населения нашей планеты.

Необходимо сделать решение задачи низовой организации как можно проще для человека, комфортнее. Это условие обеспечит взрывной рост низовой самоорганизации. Представьте, что смогла бы сделать социальная сеть, предназначенная для совместного достижения общих целей и взаимодействия различных коллективов. Технологии на уровне железа уже позволяют это сделать, технологии связи и социальные технологии также отработаны и показывают воодушевляющие результаты (кому интересно знакомство с этой темой, советую начать с книги Фредерика Лалу «Открывая организации будущего»).

Есть интересные исследования. К примеру, когда для больных диабетом стали делать удобные устройства для инъекций вместо привычных шприца с ампулой, смертность больных этой категории от несвоевременного использования инсулина сократилась на несколько процентов. А-а-а-а-а-а! От этого же зависит их жизнь! Разве так сложно вовремя поставить себе укол ради того, чтобы жить? Жить! Остановитесь на мгновение! Осознаёте это? Одна минута и небольшие неудобства, чтобы жить! Это вам не на баррикадах собираться.

Как показывает это и ряд других исследований, даже жизнь как мотивация не всегда помогает, если сделать что-то нелегко. Полагаю, левым есть над чем задуматься.

Никогда ещё человечество не было так близко к мировой социальной революции, и вспыхнуть она может неожиданно, раньше, чем кажется даже в самых смелых мечтах. Нужно только дать мотивации уже имеющиеся инструменты для её реализации! А идеи справедливости, равенства, братства, решение социальных задач, а также инструменты, сдерживающие нашу неоднозначную природу, можно вложить в саму механику созданного инструмента, это не сложно. Если что, выходите на меня.

Александр Чупров