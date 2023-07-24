Регулируя ИИ: интеллект рабочих против олигархов из Биг Теха

Если и существует отчетливое понимание о затянувшихся попытках США и ЕС регулировать быстро развивающиеся технологии так это то, что олигархов Биг Теха нисколько не заботят благополучие индивида или рабочих, социо-экономика или демократия, если только гражданское общество или власти не заставят из считаться с ними.

Говорят, что постояннвые изменения — это новая нормальность. Цифровизация, глобализация, демографические сдвиги разгоняют с небывалой скоростью те далеко идущие эффекты, которые влияют на повседневную жизнь, социальные взаимодействия, поведенческие паттерны, работу бизнеса и природу труда. Недавняя прорывная технология — Искусственный Иинтеллект — развивающаяся за счет интернета, вычислительных мощностей, информационных систем, коммуникационных и электронных материалов, будет и дальше изменять экономические отношения, особенно трудовую жизнь.

Эволюционирующая практика менеджмента рабочего пространства, построенного на алгоритмах, зависит от ненасытного аппетита, с которым ИИ поглощает данные, чтобы производить автоматизированное принятие решений для удаленного контроля за рабочей силой. Рабочих программируют, мотивируют, управляют ими, оценивают или подсиживают с помощью статистических паттернов или алгоритмов. Пока рабочие остаются главным источником данных для алгоритмов, и академическое теоретизирование, и политические дебаты в условиях сегодняшнего платформенного капитализма, и цифровой мир часто упускает из виду перспективы рабочих, их агентность и сознательность.

Общепринятые экономические теории и парламентские отчеты относятся к рабочим как к пассивным — а не активным — акторам в эволюции технологий. Обычно предполагается, что мультинациональные корпорации являются лидирующими инноваторами, и блага, которые они производят, приводят к увеличению производительности, что, в свою очередь, приводит к потери рабочих мест и общему снижению уровня квалификации. Это видение упускает из вида реальность, которая заключается в том технологические инновации это процесс и продукт коллективного труда. В самом деле, быстро развивающиеся наука и технологии поразительно точно отражают фундаментальный аспект, необходимый для воспроизведения капиталистического способа производства: разделение, текучесть, мобильность труда. И хотя несмотря на потребность цифровизированного капитализма в образованных, гибких и мобильных рабочих, освобождаются именно Технические Гиганты, а не сами рабочие.

Во время становления ИИ как революционный технологии, не было никаких сомнений, что технологические корпорации (так называемый Биг Тех) находятся в выгодном положении, чтобы направлять размещение ИИ как товара согласно своему желанию извлечь прибыль. В контексте острой конкуренции в мировой экономике элиты Биг Теха заинтересованы в использовании настраиваемых ИИ-решений, с целью снизить стоимость труда, увеличить производительность и обогнать своих конкурентов. Проводившиеся на протяжении ряда лет наблюдения Конгресса США и Европейского Парламента за деятельностью Биг Теха выявляют олигархический характер этих немногих могущественных корпораций, которые были причастны к нарушениям антимонопольного законодательства, уклонению от налогов, вторжениях в частную жизнь, произвольным сокращениям рабочих мест и вмешательству в выборы.

Пользуясь монополией в сфере данных, экономя на масштабе, поглощая конкурентов, доминируя на рынке и увеличивая капитал, накопленный с провозглашения Информационного Века и цифровой экономики, олиграхия Биг Теха наслаждается преимуществами первопроходцев влияя на инновации и регулирование ИИ. Угроза правового захвата новых технологий реальна. Биг Тех поставит себе на службу ИИ, использует ег в своих целях — включая возможность вооружить эту инновационную машину, дабы подавить не только своих конкурентов по бизнесу, но и политическую оппозицию. Мейнстримный подход к ответственному ведению бизнеса, например, Европейский комиссии (при котором корпоративная социальная ответственность движима самой компанией, а взаимоотношения компаний с государственными регуляторами ограничены поддерживанием через добровольных меры самого бизнеса), не должен таким же образом распространяться на правовое регулирование ИИ в отношении Биг Теха.

Новые правовые рамки ИИ должны эмансипировать рабочих, одновременно дисциплинируя и предотвращая неподобающее поведении Биг Теха. Необходимо сделать так, чтобы компании признали необходимость регуляции опасных систем ИИ, а не воспринимали ее как просто необходимость дополнительных расходов и бремя на своих плечах; скорее, такой подход будет ценен для самого процесса инновации. Политические меры должны способствовать на инновации с учетом моральных и этических соображений, при этом препятствуя попыткам манипулировать поведением людей, нанося ущерб человеческому достоинству и автономности.

В то же время прогрессивные правовые нормы должны признать рабочих социальными индивидами, имеющими интеллект и чувства — когнитивные и аффективные способности — чтобы сделать ИИ-технологии освобождающими, а механизмами социального контроля и эксплуатации труда. Внедрение этих мер ставит вопрос о необходимости реактивации сознания рабочего класса среди создателей ИИ и его пользователей. Разнообразные профессионалы, связанные с созданием и использование ИИ, — от дата-сайентистов и инженеров-робототехников до простых программистов — все они — рабочие, и то же относится к потребителям технологией и обычным гражданам.

Есть множество идей регуляции ИИ с точки зрения рабочих, и этими идеями надо воспользоваться. Рабочие могут активно участвовать в дизайне прозрачного, подотчетного, понимаемого и основанного на человеческих правах ИИ. Рабочие могут торговаться с работодателями в обсуждении технологий, ставших возможными благодаря ИИ. Рабочие могут в индивидуальном порядке определять свои трудовые цели и одновременно коллективно формировать гуманные и созидательные условия на своих рабочих местах. Ко всему прочему, концепт “выборочной автоматизации” и “ответственных инноваций” может быть осознан с точки зрения трудящихся — касательно первого, рабочие могут влиять на то, какая рабочая деятельность должна быть автоматизирована, а какая нет; касательно второго, рабочие принимают во внимание и намеренные, и ненамеренные последствия ИИ.

Конечно, текущие попытки регулировании ИИ страдают от неудачных усилий своевременно проверить modus opedandi Биг Теха и их бизнес моделей, основанных на платформах. Но еще не поздно регулировать ИИ. Нынешние дискуссии в медиа и осведомленность общества о проблемах генеративного ИИ, лингвистические модели и программы-чатботы — которые выполняют задачи, неотличимые от человеческих — всё это поможет выраьотать эффективные правовые подходы. Выверенное государственное вмешательство, межправительственные действия и общественная бдительность необходимы, чтобы минимизировать риски и максимизировать общие преимущества многообещающих инноваций.

Регулирование ИИ это вызов как для политики, так и для тех, кто вырабатывает курс политики. Политический подход предполагает создание интернациональных профсоюзов, работающих в связке с международными институциями для осуществления глобального демократического управления. Такие организации станут уравновешивать монополистическую натуру и транснациональный охват олигархов Биг Теха. С точки зрения выработки политического курса, чтобы демократизировать развитие ИИ, необходимо ответить на самый главный вопрос: ради кого и кем осуществляется регуляция? Демократизация ИИ не должна сводиться к дискурсу о классификациях уровней риска или дилемме о “перерегуляции против недорегуляции”, но главным образом поднимать вопрос о представительстве. Рабочие и организованные ими профсоюзы должны быть представлены как проактивные участники процессов технологических инноваций и участвовать в публичной регуляции ради общего блага.

Бонн Хуэго

Источник: https://progressivepost.eu/regulating-ai-workers-intellect-versus-big-tech-oligarchs/

Перевод Антона Андриенко.