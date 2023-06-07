Беседа на тему: Итальянский политический кинематограф 1960-1970

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ 1960-1970-х гг.
– КУЛЬМИНАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ГЕГЕМОНИИ ЛЕВЫХ В ЕВРОПЕ
8 ИЮНЯ (четверг) в 19.00
докладчик: В.И. Камышев
Беседа проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
План доклада:
I. Проблемы, стоящие перед сегодняшними левыми силами на культурном фронте:
- Как противодействовать доминированию буржуазной культуры и шоу-бизнеса?
- Как избежать «интегрированного бунта», когда левые включаются в общую культурную индустрию и усиливают «мейнстрим», выгодный для властной элиты.
II. Успешная попытка доминирования левых в европейском и мировом кино (1960-1970-ые годы).
III. Особое место итальянского кинематографа в культурной гегемонии левых этого времени.
IV. Творчество режиссеров Джилло Понтекорво, Элио Петри, Франческо Рози и др.
Сведения о докладчике:
Камышев Виталий Иннокентьевич – журналист; корреспондент «Радио Свобода», эксперт сайта «Кремль.org»; член Союза российских писателей, создатель Фонда Александра Меня; в 1998-2001 гг. – издатель и главный редактор «Открытой Байкальской газеты»; автор многочисленных публикаций по вопросам искусствоведения и текущей политики.
Как добраться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
E’mail: muss-96@yandex.ru
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