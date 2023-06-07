Беседа на тему: Итальянский политический кинематограф 1960-1970

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ 1960-1970-х гг.

– КУЛЬМИНАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ГЕГЕМОНИИ ЛЕВЫХ В ЕВРОПЕ

8 ИЮНЯ (четверг) в 19.00

докладчик: В.И. Камышев

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

I. Проблемы, стоящие перед сегодняшними левыми силами на культурном фронте:

Как противодействовать доминированию буржуазной культуры и шоу-бизнеса? Как избежать «интегрированного бунта», когда левые включаются в общую культурную индустрию и усиливают «мейнстрим», выгодный для властной элиты.

II. Успешная попытка доминирования левых в европейском и мировом кино (1960-1970-ые годы).

III. Особое место итальянского кинематографа в культурной гегемонии левых этого времени.

IV. Творчество режиссеров Джилло Понтекорво, Элио Петри, Франческо Рози и др.

Сведения о докладчике:

Камышев Виталий Иннокентьевич – журналист; корреспондент «Радио Свобода», эксперт сайта «Кремль.org»; член Союза российских писателей, создатель Фонда Александра Меня; в 1998-2001 гг. – издатель и главный редактор «Открытой Байкальской газеты»; автор многочисленных публикаций по вопросам искусствоведения и текущей политики.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

http://muss.su/

Telegram: https://t.me/muss_su