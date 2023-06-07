Главная Рубрики События 2023 Июнь 07 Дайджест новостей на 8 июня

Дайджест новостей на 8 июня

 

Дайджест новостей на 8 июня

 

[Внешняя политика]

 

Депозитарий в Казахстане с мая начал сегрегацию финансовых институтов для россиян

 

Россия запретила въезд некоторым официальным лицам Молдавии

 

Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата

 

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

 

Армения, Китай и Казахстан признали Россию агрессором в рамках резолюции Генассамблеи  ООН

 

Интервью постпреда России при секретариате ШОС

 

[Внутренняя политика]

 

Минцифры сообщило, когда в России заработает единый реестр военнообязанных

 

Киевское направление Московской железной дороги будут называть Калужским

 

В Минюсте анонсировали появление законопроекта о запрете смены пола в документах

 

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,4 трлн рублей

 

Депутат Госдумы Матвеев призвал отправлять в зону СВО мигрантов из Средней Азии

 

Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

 

[Экономика]

 

Более 500 компаний покинули российский рынок с начала СВО

 

«Сбер» увидел рост доходов россиян в 2022 году при их официальном спаде

 

Как из России ушел Volkswagen

 

[Протесты]

 

21 мая в Тель-Авиве прошел многотысячный митинг против пенсионной реформы

 

21 мая в Молдавии в акциях протеста участвовали 60 тысяч человек

 

23 мая в Париже железнодорожники строили акцию протеста в здании Еврокомиссии

 

[Культура]

 

Выдача «Троицы» Андрея Рублева на праздник 4 июня могла быть отложена

 

24 мая Песков заявил, что сроки передачи иконы «Троица» РПЦ будут обсуждаться с экспертами

 

26 мая в Кремле заявили, что согласована схема перемещения «Троицы» в храм Христа Спасителя

Рабкор.ру
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7-6-2023 События, , 47
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