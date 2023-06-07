Дайджест новостей на 8 июня
[Внешняя политика]
Депозитарий в Казахстане с мая начал сегрегацию финансовых институтов для россиян
Россия запретила въезд некоторым официальным лицам Молдавии
Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Армения, Китай и Казахстан признали Россию агрессором в рамках резолюции Генассамблеи ООН
Интервью постпреда России при секретариате ШОС
[Внутренняя политика]
Минцифры сообщило, когда в России заработает единый реестр военнообязанных
Киевское направление Московской железной дороги будут называть Калужским
В Минюсте анонсировали появление законопроекта о запрете смены пола в документах
Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,4 трлн рублей
Депутат Госдумы Матвеев призвал отправлять в зону СВО мигрантов из Средней Азии
Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России
[Экономика]
Более 500 компаний покинули российский рынок с начала СВО
«Сбер» увидел рост доходов россиян в 2022 году при их официальном спаде
[Протесты]
21 мая в Тель-Авиве прошел многотысячный митинг против пенсионной реформы
21 мая в Молдавии в акциях протеста участвовали 60 тысяч человек
23 мая в Париже железнодорожники строили акцию протеста в здании Еврокомиссии
[Культура]
Выдача «Троицы» Андрея Рублева на праздник 4 июня могла быть отложена
24 мая Песков заявил, что сроки передачи иконы «Троица» РПЦ будут обсуждаться с экспертами
26 мая в Кремле заявили, что согласована схема перемещения «Троицы» в храм Христа Спасителя