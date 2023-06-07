Беседа на тему: Политические дела в сегодняшней России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЛА в СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ

9 ИЮНЯ (пятница) в 19.00

докладчик: Э.Я. Рудык

Беседа проводится в Депутатской академии

(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)

План доклада:

I. Политические и социально-экономические предпосылки уголовного преследования граждан в связи с их общественно-политической деятельностью.

II. Специфика уголовно-правовой системы РФ в отношении политических дел. Добавление новых статей к Уголовному кодексу РФ в последние годы («Дадинская статья», «Гориновская статья»).

III. «Новые дела»:

Старые «новые дела»:

а) дело «Сети»;

б) дело «Нового Величия»;

в) «дело Канских подростков»;

г) «Мусорное дело» Вячеслава Егорова из Коломны;

д) дело Юлии Галяминой.

Новые «новые дела»:

а) дело Дарьи Полюдовой и «Левого сопротивления»;

б) дело Алексея Горинова;

в) дело Дмитрия Иванова;

г) дело Кирилла Украинцева.



IV. Перспективы возбуждения «сверхновых» политических дел.

Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

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