Беседа на тему: Политические дела в сегодняшней России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЛА в СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ
9 ИЮНЯ (пятница) в 19.00
докладчик: Э.Я. Рудык
Беседа проводится в Депутатской академии
(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)
План доклада:
I. Политические и социально-экономические предпосылки уголовного преследования граждан в связи с их общественно-политической деятельностью.
II. Специфика уголовно-правовой системы РФ в отношении политических дел. Добавление новых статей к Уголовному кодексу РФ в последние годы («Дадинская статья», «Гориновская статья»).
III. «Новые дела»:
- Старые «новые дела»:
а) дело «Сети»;
б) дело «Нового Величия»;
в) «дело Канских подростков»;
г) «Мусорное дело» Вячеслава Егорова из Коломны;
д) дело Юлии Галяминой.
- Новые «новые дела»:
а) дело Дарьи Полюдовой и «Левого сопротивления»;
б) дело Алексея Горинова;
в) дело Дмитрия Иванова;
г) дело Кирилла Украинцева.
IV. Перспективы возбуждения «сверхновых» политических дел.
Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
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