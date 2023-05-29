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Дайджест новостей на 29 мая

 

Дайджест новостей на 29 мая

 

[В мире]

 

Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата

 

За что сражались во втором туре Эрдоган и Кылычдароглу

 

Лукашенко пропал из публичного поля после сообщений об ухудшении здоровья

 

Европейский банк оценил рост экономик стран Центральной Азии из-за России

 

[Внешняя политика]

 

В Госдуме подтвердили информацию о болезни Лукашенко

 

22 апреля Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов

 

Президент Бразилии хочет найти альтернативу для разрешения конфликта на Украине

 

Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Минфин предупредил о проблемах с бюджетом

 

Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

 

Зачем Владимиру Путину ДНК осужденных и подозреваемых. Мнение адвоката

 

ФНС предложила ускорить возбуждение уголовных дел за неуплату налогов

 

[Экономика]

Закупки госкомпаний у малых и средних предприятий резко выросли

 

Цена российской нефти в апреле превысила потолок в $60 за баррель

 

Опрос бизнеса показал рекордный с 1996 года уровень кадрового голода

 

России задерживают оплату за проданное в обход санкций сырье

 

[Общество]

 

Стало известно об аресте еще одного новосибирского ученого – его обвиняют в госизмене

 

18 мая экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не стал давать показания в суде по своему делу о дискредитации армии

 

Связанная с Никитой Михалковым фирма проиграла суд за права на памятник Татищеву и де Геннину

 

18 мая доцента МГУ Михаила Лобанова задержали после обыска в его квартире

 

[Происшествия]

 

15 мая в Луганске совершили покушение на врио министра внутренних дел ЛНР

 

16 мая в Москве возник пожар за стоянкой завода «Москвич»

 

20 мая в Москве неизвестный ворвался в поликлинику с гранатой

 

23 мая Следственный комитет возбудил дело о терроризме после нападения украинских боевиков на Белгородскую область

 

[Протесты]

 

29 апреля в Греции таксисты напали на сотрудников Uber и разбили машины

 

1 мая полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже

 

1 мая в Лионе на манифестации пострадали шесть демонстрантов и 16 полицейских

 

2 мая в Вене экоактивисты перекрыли центр города

Рабкор.ру
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29-5-2023 События, , 66
В Жанаозене вновь начались протесты рабочих
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