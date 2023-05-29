Дайджест новостей на 29 мая
[В мире]
Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата
За что сражались во втором туре Эрдоган и Кылычдароглу
Лукашенко пропал из публичного поля после сообщений об ухудшении здоровья
Европейский банк оценил рост экономик стран Центральной Азии из-за России
[Внешняя политика]
В Госдуме подтвердили информацию о болезни Лукашенко
22 апреля Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
Президент Бразилии хочет найти альтернативу для разрешения конфликта на Украине
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии
[Внутренняя политика]
Минфин предупредил о проблемах с бюджетом
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
Зачем Владимиру Путину ДНК осужденных и подозреваемых. Мнение адвоката
ФНС предложила ускорить возбуждение уголовных дел за неуплату налогов
[Экономика]
Закупки госкомпаний у малых и средних предприятий резко выросли
Цена российской нефти в апреле превысила потолок в $60 за баррель
Опрос бизнеса показал рекордный с 1996 года уровень кадрового голода
России задерживают оплату за проданное в обход санкций сырье
[Общество]
Стало известно об аресте еще одного новосибирского ученого – его обвиняют в госизмене
18 мая экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не стал давать показания в суде по своему делу о дискредитации армии
Связанная с Никитой Михалковым фирма проиграла суд за права на памятник Татищеву и де Геннину
18 мая доцента МГУ Михаила Лобанова задержали после обыска в его квартире
[Происшествия]
15 мая в Луганске совершили покушение на врио министра внутренних дел ЛНР
16 мая в Москве возник пожар за стоянкой завода «Москвич»
20 мая в Москве неизвестный ворвался в поликлинику с гранатой
23 мая Следственный комитет возбудил дело о терроризме после нападения украинских боевиков на Белгородскую область
[Протесты]
29 апреля в Греции таксисты напали на сотрудников Uber и разбили машины
1 мая полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
1 мая в Лионе на манифестации пострадали шесть демонстрантов и 16 полицейских
2 мая в Вене экоактивисты перекрыли центр города