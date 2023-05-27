В Жанаозене вновь начались протесты рабочих

В среду 24 мая записали видеообращение рабочие сервисной компании ТОО ФТС, являющейся подрядчиком государственной компании «Озенмунайгаз». Коллектив предупредил о том, что начнёт забастовку через 10 дней, если их требования не будут выполнены.

Основной причиной уведомления о забастовке является низкая заработная плата, составляющая не более 120-ти тысяч тенге, что в условиях Мангистауской области является очень низкой. При этом как и рабочие других сервисных компаний, данный коллектив также потребовал включить их предприятие в состав «Озенмунайгаза», призвав фактически к национализации.

«Денег не хватает ни на жизнь, ни на продукты питания, мы требуем увеличить наши заработные платы и ввести ТОО ФТС в состав Озенмунайгаза. В случае невыполнения наших требований, через десять дней мы начнем забастовку», – заявили рабочие в своём видеообращении.

Кроме этого в минувший понедельник выступили и подрядные организации энергетиков Мангистауской области. Так из-за хозяйственного спора ТОО “Мангистаужарык” и ТОО “NurBarysEnergy” счета организаций были заблокированы и трудовые коллективы несколько месяцев не могут получить свою зарплату. Хотя на невыплату идёт начисление пени, это не устраивает рабочих.

В своём обращении к местным властям энергетики также пригрозили выйти на забастовки и организовать акции протеста в случае дальнейшего затягивания вопроса с выплатой заработной платы.

Подобные акции показывают, что забастовочный потенциал вовсе не исчерпан и будет сейчас вновь прорываться через новые стачки и выступления особенно на фоне роста инфляции и дороговизны, которые съедают реальную заработную плату рабочих. Жанаозен в этой борьбе за повышение заработной платы будет снова впереди в авангарде рабочего движения страны.

Источник: СПК