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Дайджест новостей на 25 мая

 

Дайджест новостей на 25 мая

 

[В мире]

 

В США и Китае предложили регулировать сервисы искусственного интеллекта

 

Байден и лидеры Конгресса США не договорились о повышении потолка госдолга

 

10 мая власти Пакистана ввели армию в Исламабад из-за охвативших город беспорядков

 

[Внешняя политика]

 

Bloomberg узнал о задержке платежей за российское оружие в Индии

 

22 апреля Россия выслала более 20 немецких дипломатов

 

В Минобороны Италии считают, что разрешить конфликт на Украине можно лишь на переговорах

 

[Внутренняя политика]

 

Правительства поручило Федеральной налоговой службе массово проверить бизнес, чтобы закрыть «дыру» в бюджете

 

Один из основателей «Справедливой России» Олег Шеин сдал пост, но не партбилет

 

В Госдуме предложили поднять налоги для богатых ради СВО

 

[Происшествия]

 

13 мая два вертолета и два истребителя упали под Брянском

 

[Протесты]

 

23 апреля французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света

 

25 апреля во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста

 

28 апреля в Тель-Авиве активисты напали на министры экономики Израиля

 

[Пенсии]

 

Финвласти больше не планируют реформ пенсионных накоплений

 

Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений

 

Госдума вдвое увеличила возмещение по пенсионным накоплениям

 

[Культура]

 

Певец Shaman стал хедлайнером праздничного концерта ко Дню Победы в Екатеринбурге

 

Новый дом современного искусства открылся в Калининграде

Рабкор.ру
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25-5-2023 События, , 31
Беседа на тему: студенческое движение в России
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