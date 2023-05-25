Дайджест новостей на 25 мая
[В мире]
В США и Китае предложили регулировать сервисы искусственного интеллекта
Байден и лидеры Конгресса США не договорились о повышении потолка госдолга
10 мая власти Пакистана ввели армию в Исламабад из-за охвативших город беспорядков
[Внешняя политика]
Bloomberg узнал о задержке платежей за российское оружие в Индии
22 апреля Россия выслала более 20 немецких дипломатов
В Минобороны Италии считают, что разрешить конфликт на Украине можно лишь на переговорах
[Внутренняя политика]
Правительства поручило Федеральной налоговой службе массово проверить бизнес, чтобы закрыть «дыру» в бюджете
Один из основателей «Справедливой России» Олег Шеин сдал пост, но не партбилет
В Госдуме предложили поднять налоги для богатых ради СВО
[Происшествия]
13 мая два вертолета и два истребителя упали под Брянском
[Протесты]
23 апреля французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света
25 апреля во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста
28 апреля в Тель-Авиве активисты напали на министры экономики Израиля
[Пенсии]
Финвласти больше не планируют реформ пенсионных накоплений
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений
Госдума вдвое увеличила возмещение по пенсионным накоплениям
[Культура]
Певец Shaman стал хедлайнером праздничного концерта ко Дню Победы в Екатеринбурге
Новый дом современного искусства открылся в Калининграде