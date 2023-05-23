Беседа на тему: студенческое движение в России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в РОССИИ
26 МАЯ (пятница) в 19.00
докладчик: Л.А. Шайдуров
Беседа проводится в Депутатской академии
(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)
План доклада:
I. Феномен студенческих объединений в современной России.
II. Причины радикализации молодежи.
III. Роль студенчества в массовых протестах 2011-2013 гг.
IV. С чего начинается сопротивление?
V. «Университет вне политики!»
VI. Живые примеры студенческой самоорганизации и борьбы за свои права.
VII. Итоги и перспективы.
Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
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