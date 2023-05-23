Беседа на тему: студенческое движение в России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в РОССИИ

26 МАЯ (пятница) в 19.00

докладчик: Л.А. Шайдуров

Беседа проводится в Депутатской академии

(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)

План доклада:

I. Феномен студенческих объединений в современной России.

II. Причины радикализации молодежи.

III. Роль студенчества в массовых протестах 2011-2013 гг.

IV. С чего начинается сопротивление?

V. «Университет вне политики!»

VI. Живые примеры студенческой самоорганизации и борьбы за свои права.

VII. Итоги и перспективы.

Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

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