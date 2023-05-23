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Дайджест новостей на 22 мая

 

Дайджест новостей на 22 мая

 

[В мире]

 

Коронация короля Великобритании Карла III. Фоторепортаж

 

Как россияне изменили экономику Киргизии и жизнь в ней

 

Талибы договорились с Китаем о включении Кабула в программу «Один пояс, один путь»

 

Миллиардер Уоррен Баффет назвал ответственных за крах банков

 

[Внешняя политика]

 

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности

 

18 апреля Путин посетил штабы группировок «Днепр» и «Восток»

 

Посол РФ в Китае обсудил с генсеком ШОС выстраивание взаимовыгодных международных связей

 

Евросоюз не признает никаких мирных инициатив по Украине, кроме плана Зеленского

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме предложили поддержать мобилизованных, подняв ставку НДФЛ для состоятельных

 

В 2022 году из собранных с граждан средств на капремонт не израсходовали 100 млрд рублей

 

Интервью Людмилы Нарусовой

 

Генпрократура признала нежелательным «Съезд народных депутатов» Пономарева и Гудкова

 

[Экономика]

 

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo уступает российские магазины местным компаниям

 

Из-за ужесточения контроля поставок электроники в РФ казахским правительством  дистрибьюторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает   стоимость конечной продукции на 10–12%

 

Сколько заработали перевозчики на фоне поворота на Восток

 

При транзите через Россию исчезли товары ЕС двойного назначения на $1 млрд

[Общество]

 

Студента-историка арестовали за чтение книги офицера СС в метро

 

Признанный иноагентом Артур Смольянинов включен в перечень террористов и экстремистов

 

[Происшествия]

 

Хроника атак дронов на российские регионы

 

7 мая на западе Москвы произошел пожар

 

7 мая стали известны подробности задержания подозреваемого в подрыве машины Прилепина

 

7 мая в Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

 

[Протесты]

 

12 апреля сторонники сторонники партии «Шор» провели флешмоб, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги

 

22 апреля в Тель-Авиве прошла масштабная акция протеста против судебной реформы

Рабкор.ру
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23-5-2023 События, , 53
Беседа на тему: Восточная Германия после второй мировой войны Часть 2Беседа на тему: студенческое движение в России
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