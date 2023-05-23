Дайджест новостей на 22 мая
[В мире]
Коронация короля Великобритании Карла III. Фоторепортаж
Как россияне изменили экономику Киргизии и жизнь в ней
Талибы договорились с Китаем о включении Кабула в программу «Один пояс, один путь»
Миллиардер Уоррен Баффет назвал ответственных за крах банков
[Внешняя политика]
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности
18 апреля Путин посетил штабы группировок «Днепр» и «Восток»
Посол РФ в Китае обсудил с генсеком ШОС выстраивание взаимовыгодных международных связей
Евросоюз не признает никаких мирных инициатив по Украине, кроме плана Зеленского
[Внутренняя политика]
В Госдуме предложили поддержать мобилизованных, подняв ставку НДФЛ для состоятельных
В 2022 году из собранных с граждан средств на капремонт не израсходовали 100 млрд рублей
Генпрократура признала нежелательным «Съезд народных депутатов» Пономарева и Гудкова
[Экономика]
Японская сеть магазинов одежды Uniqlo уступает российские магазины местным компаниям
Из-за ужесточения контроля поставок электроники в РФ казахским правительством дистрибьюторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%
Сколько заработали перевозчики на фоне поворота на Восток
При транзите через Россию исчезли товары ЕС двойного назначения на $1 млрд
[Общество]
Студента-историка арестовали за чтение книги офицера СС в метро
Признанный иноагентом Артур Смольянинов включен в перечень террористов и экстремистов
[Происшествия]
Хроника атак дронов на российские регионы
7 мая на западе Москвы произошел пожар
7 мая стали известны подробности задержания подозреваемого в подрыве машины Прилепина
7 мая в Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров
[Протесты]
12 апреля сторонники сторонники партии «Шор» провели флешмоб, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги
22 апреля в Тель-Авиве прошла масштабная акция протеста против судебной реформы