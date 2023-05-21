Беседа на тему: Восточная Германия после второй мировой войны Часть 2

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Часть II. КРИЗИС 1953 ГОДА

25 МАЯ (четверг) в 19.00

докладчик: Е.И. Живинин

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

I. Ситуация в ГДР на начало 1952 года: политика, промышленность, сельское хозяйство.

II. Корейская война: ее влияние на социалистический блок и на ГДР.

III.Встреча И.В. Сталина с немецкими коммунистами в апреле 1952 года.

IV. Реорганизация Советской контрольной комиссии. К чему стремилось советское руководство в Германском вопросе в этот период

V. Реформы в сельском хозяйстве. Начало коллективизации, ее первый (добровольный) этап до октября 1952 года.

VI. Вторая партийная конференция СЕПГ: курс на «строительство социализма».

VII. Дефицит бюджета. Начало режима жесткой экономии. Давление на частный сектор. Сокращение дотаций в государственный сектор.

VIII. Положение на предприятиях: реакция рабочих на принимаемые меры.

IX. XX пленум ЦК СЕПГ. Усиление режима жесткой экономии. Начало ускоренной коллективизации. Бегство населения в Западную Германию. Забастовки на предприятиях.

X. Смерть Сталина. Кризис в социалистическом блоке. «Новый курс» советского руководства и его противоречия.

XI. Восстание 17 июня 1953 года:

Положение перед восстанием. Ход событий. Роль рабочих, фермеров и других слоев населения. Реакция советского руководства и СЕПГ. Подавление восстания и его последствия.



XII. Чем интересен 1953 год? Природа кризисов в обществах советского типа.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

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