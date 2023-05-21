Беседа на тему: Восточная Германия после второй мировой войны Часть 2

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Часть II. КРИЗИС 1953 ГОДА
25 МАЯ (четверг) в 19.00
докладчик: Е.И. Живинин
Беседа проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
План доклада:
I. Ситуация в ГДР на начало 1952 года: политика, промышленность, сельское хозяйство.
II. Корейская война: ее влияние на социалистический блок и на ГДР.
III.Встреча И.В. Сталина с немецкими коммунистами в апреле 1952 года.
IV. Реорганизация Советской контрольной комиссии. К чему стремилось советское руководство в Германском вопросе в этот период
V. Реформы в сельском хозяйстве. Начало коллективизации, ее первый (добровольный) этап до октября 1952 года.
VI. Вторая партийная конференция СЕПГ: курс на «строительство социализма».
VII. Дефицит бюджета. Начало режима жесткой экономии. Давление на частный сектор. Сокращение дотаций в государственный сектор.
VIII. Положение на предприятиях: реакция рабочих на принимаемые меры.
IX. XX пленум ЦК СЕПГ. Усиление режима жесткой экономии. Начало ускоренной коллективизации. Бегство населения в Западную Германию. Забастовки на предприятиях.
X. Смерть Сталина. Кризис в социалистическом блоке. «Новый курс» советского руководства и его противоречия.
XI. Восстание 17 июня 1953 года:
- Положение перед восстанием.
- Ход событий. Роль рабочих, фермеров и других слоев населения.
- Реакция советского руководства и СЕПГ.
- Подавление восстания и его последствия.
XII. Чем интересен 1953 год? Природа кризисов в обществах советского типа.
Как добраться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
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