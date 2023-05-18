Главная Рубрики События 2023 Май 18 Беседа на тему: структура и задачи российского правозащитного движения в сегодняшних условиях

Беседа на тему: структура и задачи российского правозащитного движения в сегодняшних условиях

 

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

СТРУКТУРА и ЗАДАЧИ
РОССИЙСКОГО ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ
в СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ

(памяти А.В. Бабушкина)

 

19 МАЯ (пятница) в 19.00

основные докладчики: Э.Я. Рудык и Н.Ю. Кавказский

Беседа проводится в онлайн-формате

 

 

Ссылка для регистрации на беседу:

https://muss-event.timepad.ru/event/2433209/

Просьба регистрироваться до вечера 18 мая.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

 

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mail: muss-96@yandex.ru

http://muss.su/

Telegram: https://t.me/muss_su

 

 

 

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
18-5-2023 События, , , , 29
Дайджест новостей на 18 мая
  См. также  
 
 
 