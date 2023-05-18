Беседа на тему: структура и задачи российского правозащитного движения в сегодняшних условиях

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
СТРУКТУРА и ЗАДАЧИ
РОССИЙСКОГО ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ
в СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ
(памяти А.В. Бабушкина)
19 МАЯ (пятница) в 19.00
основные докладчики: Э.Я. Рудык и Н.Ю. Кавказский
Беседа проводится в онлайн-формате
Ссылка для регистрации на беседу:
https://muss-event.timepad.ru/event/2433209/
Просьба регистрироваться до вечера 18 мая.
Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)
E’mail: muss-96@yandex.ru
Telegram: https://t.me/muss_su