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Дайджест новостей на 18 мая

 

Дайджест новостей на 18 мая

 

[В мире]

 

В Италии спецкомиссия обсудит резкое подорожание макарон

 

Президент Украины заявил в Финляндии, что его страна скоро будет с ней в одном альянсе

 

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

 

[Внешняя политика]

 

В Казахстане возбудили 10 уголовных дел по фактам участия граждан в военных действиях на Украине

 

Матвиенко назвала Казахстан подлинным интеграционным партнером России

 

Набиуллина рассказала о переговорной позиции по возвращению замороженных активов ЦБ

 

[Внутренняя политика]

 

Глава ВТБ предложил активы – кандидаты на приватизацию

 

Правительство одобрило закон о пожизненном заключении за госизмену

 

Глава оборонного комитета Госдумы призвал доверить гражданским охрану границ России  

 

[Экономика]

 

В России подскочил спрос на работников 14-18 лет

 

В России может возникнуть дефицит автозапчастей для китайских машин

 

Концерн Henkel заявил о продаже российских активов

 

[Общество]

 

После объявления о завершении частичной мобилизации поток эмигрантов из России снизился вдвое

 

Следственный комитет задержал режиссера Беркович и драматурга Петрийук за спектакль о примкнувших к исламистам россиянках

 

Сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко выпустили на свободу по УДО

 

[Происшествия]

 

4 мая бочки с мазутом загорелись рядом с заводом на Ставрополье

 

5 мая в Екатеринбурге произошел пожар на складах с легковоспламеняющимися жидкостями

 

6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина

Рабкор.ру
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18-5-2023 События, , 56
Дайджест новостей на 15 мая
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