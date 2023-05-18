Дайджест новостей на 18 мая
[В мире]
В Италии спецкомиссия обсудит резкое подорожание макарон
Президент Украины заявил в Финляндии, что его страна скоро будет с ней в одном альянсе
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
[Внешняя политика]
В Казахстане возбудили 10 уголовных дел по фактам участия граждан в военных действиях на Украине
Матвиенко назвала Казахстан подлинным интеграционным партнером России
Набиуллина рассказала о переговорной позиции по возвращению замороженных активов ЦБ
[Внутренняя политика]
Глава ВТБ предложил активы – кандидаты на приватизацию
Правительство одобрило закон о пожизненном заключении за госизмену
Глава оборонного комитета Госдумы призвал доверить гражданским охрану границ России
[Экономика]
В России подскочил спрос на работников 14-18 лет
В России может возникнуть дефицит автозапчастей для китайских машин
Концерн Henkel заявил о продаже российских активов
[Общество]
После объявления о завершении частичной мобилизации поток эмигрантов из России снизился вдвое
Следственный комитет задержал режиссера Беркович и драматурга Петрийук за спектакль о примкнувших к исламистам россиянках
Сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко выпустили на свободу по УДО
[Происшествия]
4 мая бочки с мазутом загорелись рядом с заводом на Ставрополье
5 мая в Екатеринбурге произошел пожар на складах с легковоспламеняющимися жидкостями
6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина