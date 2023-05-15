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Дайджест новостей на 15 мая

 

Дайджест новостей на 15 мая

 

[В мире]

 

Минфин США предупредил об исчерпании бюджета из-за лимита долга к 1 июня

 

Глава МВФ заявила о постепенном отказе мира от доллара

 

Финляндия обсуждает с США размещение на территории страны американских военных баз

 

Белый дом оценил последствия для экономики США из-за затяжного дефолта

 

[Внешняя политика]

 

Госсекретарь США прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

 

Путин встретился с министром обороны Китая

 

Главе Татарстана не разрешили выйти из самолета в Молдавии

 

Пограничный город Ханьчунь стал свидетелем быстрого развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме подписали меморандум о завершении Гражданской войны между белыми и красными

 

Новым регионам России выделили более 400 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году

 

Кого затронет инициатива правительства о 30% НДФЛ для уехавших

 

25 апреля правительство отозвало законопроект о повышении налогов для уехавших россиян

 

[Экономика]

 

Спрос на летние туры по России упал вдвое по сравнению с 2022 годом

 

Мониторинг деловой активности 

 

Как идет импортозамещение в автопроме

 

«Алмаз-Антей» намерен выпускать грузовики на бывшем заводе Toyota

 

[Общество]

 

Патриарх Кирилл окончательно лишил сана протодиакона Андрея Кураева

 

Суд арестовал депутата Брянской облдумы по делу о мошенничестве в особо крупном размере

 

В Петербурге начали рассылку повесток с предупреждением об «ограничительных мерах» в случае неявки

 

Жена топ-чиновника выиграла тендер от мэрии Екатеринбурга

 

[Происшествия]

 

2 мая грузовой поезд сошел с рельсов из-за подрыва в Брянской области

 

3 мая в пресс-службе президента России сообщили о попытке ударить по Кремлю

 

4 мая за сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в пять раз

 

4 мая уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

Рабкор.ру
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15-5-2023 События, , 32
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