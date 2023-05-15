Дайджест новостей на 15 мая
[В мире]
Минфин США предупредил об исчерпании бюджета из-за лимита долга к 1 июня
Глава МВФ заявила о постепенном отказе мира от доллара
Финляндия обсуждает с США размещение на территории страны американских военных баз
Белый дом оценил последствия для экономики США из-за затяжного дефолта
[Внешняя политика]
Госсекретарь США прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Путин встретился с министром обороны Китая
Главе Татарстана не разрешили выйти из самолета в Молдавии
Пограничный город Ханьчунь стал свидетелем быстрого развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией
[Внутренняя политика]
В Госдуме подписали меморандум о завершении Гражданской войны между белыми и красными
Новым регионам России выделили более 400 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году
Кого затронет инициатива правительства о 30% НДФЛ для уехавших
25 апреля правительство отозвало законопроект о повышении налогов для уехавших россиян
[Экономика]
Спрос на летние туры по России упал вдвое по сравнению с 2022 годом
Как идет импортозамещение в автопроме
«Алмаз-Антей» намерен выпускать грузовики на бывшем заводе Toyota
[Общество]
Патриарх Кирилл окончательно лишил сана протодиакона Андрея Кураева
Суд арестовал депутата Брянской облдумы по делу о мошенничестве в особо крупном размере
В Петербурге начали рассылку повесток с предупреждением об «ограничительных мерах» в случае неявки
Жена топ-чиновника выиграла тендер от мэрии Екатеринбурга
[Происшествия]
2 мая грузовой поезд сошел с рельсов из-за подрыва в Брянской области
3 мая в пресс-службе президента России сообщили о попытке ударить по Кремлю
4 мая за сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в пять раз
4 мая уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки