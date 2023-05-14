Беседа на тему: Формирование методологической проблематики в античности и в средние века

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

В АНТИЧНОСТИ и В СРЕДНИЕ ВЕКА

18 МАЯ (четверг) в 19.00

докладчик: доц. А.В. Чусов

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

I. Общая характеристика ситуации познания в целом и научного познания в частности.

II. Основные направления формирования методологической проблематики в античности:

Проблема исследования у досократиков. Выделение методологической проблематики у Платона. Формирование собственно методологической проблематики у Аристотеля. позитивное содержание критической установки скептиков.

III. Формирование и развитие логической проблематики в античности и в Средние века:

«Логос»; формирование логической проблематики у Аристотеля; античный математический метод. Средневековая научность; формирование классической логики и особенности логической традиции в Средние века; кризис схоластики.

IV. Истоки научной рационалистической традиции и ее оформление в начале Нового времени:

Форма знания и его содержание. Логика и рациональность. Рационалистические моменты естественно-научной методологии у Р. Гроссетеста, Г. Галилея и Ф. Бэкона.

Сведения о докладчике:

Чусов Анатолий Витальевич – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; автор многих работ по вопросам методологии науки, философии физики и математики, в том числе книг: «Четыре лекции о методе», «Начала предметного анализа методов (на примере метода Ф. Бэкона)», «Философия науки: исторические эпохи и теоретические методы» (в соавторстве), а также учебного пособия «Философия и методология науки» (в соавторстве).

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

http://muss.su/

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