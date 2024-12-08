

«Cuba Libre>»: образ коммунистической Кубы и фашистской Португалии в сериале

В 2022 году на экраны вышел португальский сериал «Свободная Куба», который сразу сильно заинтересовал внимание аудиторию. Сериал не посвящен наиболее популярным темам, связанными с Кубой в современной культуре как диктатура Батисты, революция 1959 года, Фидель Кастро или Че Гевара. Сериал посвящен истории дочери главы португальской фашистской разведки PIDE Анны Силвы Паиш, которая, уехав со своим мужем швейцарцем в командировку на Кубу, влюбилась в страну и революцию, затем сбежала из Португалии и приняла решение работать на Коммунистическую партию на острове свободы. Сериал интересен тем, что репрезентует образы, с одной стороны, коммунистической Кубы, с другой стороны – салазаровской антикоммунистической Португалии, откуда бежит дочь главы разведки PIDE. Рассмотрим эти образы.

Образ Португалии Салазара в сериале

В современной Португалии, несмотря на 50 лет демократического правления, диктатор Антониу ди Салазар остается крайней популярной исторической личностью. Некоторые опросы даже показывают, что он является самой популярной исторической фигурой в стране (что интересно, на втором месте после Салазара идет лидер Коммунистической партии Португалии Алвару Куньян, который пробыл 11 лет в тюрьме при Салазаре. Это показывает серьезный исторический раскол в португальском обществе)[1]. Фигура Салазара никогда не культивировалась в стране в отличие от Франко в Испании, Муссолини в Италии или Гитлера в Германии. Сам по себе он был очень скромным и нелюдимым. Поэтому после «Революции Гвоздик» 1974 года в Португалии революционные власти денонсировали саму корпоративную систему, но не полноценно его культ личности (исключением являлось снос памятника Салазара на его могиле сразу после революции). Популярность Салазара и его эпохи стала расти после финансового кризиса 2008 года. В Португалии правительство было вынуждено объявить дефолт, количество бедных росло, а социальные льготы уменьшались. По этой причине в обществе поднялась ностальгия по временам, когда в стране наблюдалась 40-летняя политическая стабильность и экономический рост. Такие тенденции обычны для общества во времена кризиса, когда люди приоритизируют стабильность по отношению к демократии и правам человека. Более того, как отмечают историки, режим Салазара хоть и был репрессивным (количество репрессированных за 40 лет правления Салазара достигает до 30 тысяч человек), но не был тотальным – если человек не занимался политикой или активизмом, то мог быть уверен, что госбезопасность за ним не придет[2]. Поэтому сам образ правления Салазара весьма приятен обывателю, который готов обменять свободу на безопасность на фоне экономических кризис и нестабильности.

Режиссер сериала «Свободная Куба» Энрике Оливейра выходит на поле исторической политики, отображая свою позицию и мнение в адрес конкретной эпохи. Режим Салазара показан безусловно отрицательно. Триггером для главной героини Анны Силвы Паиш, которая находится на вершине социальной пирамиды «Нового государства» Салазара, становится новость об убийстве оппозиционера генерала Умберту Делгаду агентами PIDE в 1965 году. Хотя отец Фернанду Силва Паиш и пытается убедить дочь, что он отдавал приказ агентам лишь выкрасть генерала, ее это не убеждает. Несмотря на свою любовь к отцу, Анна испытывает глубокое отвращение к родителям из-за их социального положения в Португалии и грубого цинизма в адрес революционеров и студентов. Конечно же, Португалия Салазара в сериале не показана тотально фашистской и репрессивной, она изображена скорее глубоко циничной и аполитичной среди старшего поколения людей, это встречает отпор у революционного максимализма и надежду со стороны молодых студентов и рабочих. Поколенческий конфликт является первоосновой образов старой консервативной Португалии Салазара и новой молодой демократической.

Затем на экраны выходит образ другой Португалии – революционной. 1974 год, молодые офицеры осуществляют переворот, поддержанный большинством общества. Свергнув преемника Салазара Марселу Каэтану, военные провозглашают революционное правительство, ориентированное на строительство социализма в стране. Главная героиня возвращается в Португалию – полная надежд на светлое социалистическое будущее. Однако она сталкивается с противоречием – ее отца как военного преступника арестовывают, против него готовятся множество обвинений в убийстве оппозиционеров. Несмотря на то, что Анна начинает работать в революционной армии, она поддерживает отца, встречается с влиятельными людьми и просит помилование, в конце концов после нескольких лет пребывания в тюрьме отца, она добилась своего – Фернанду Паиша помиловал суд, и он вышел на свободу. В сериале один из влиятельных людей поздней салазаровской Португалии, директор PIDE показан вовсе не как кровопийца, а скорее, как достаточно мирный человек, который, однако, исповедовал ложное понимание патриотизма, поддерживая режим Салазара. В последний год жизни бывший директор разведки даже написал письмо Фиделю Кастро, где благодарил того за то, что подарил для его дочери второй дом и признавал успехи революции на Кубе, чего, например, не могла признать мать Анны, которая до конца ее жизни будет винить ее и революционеров за предательство и разрушение семьи. Светлый образ революции обрывается поражением левых социалистов и коммунистов осенью 1975 года и победой правых социалистов, которые достаточно быстро стали сворачивать социальные реформы. Это напрямую отобразилось на Анне, которая после поражения революционеров и победы отца на суде приняла решение окончательно вернуться на Кубу и жить в коммунистической стране.

Образ Кубы в сериале

На Кубу главная героиня прилетает вместе со своим мужем – сотрудником посольства Швейцарии в Гаване в 1962 году. Анна уже была влюблена в Кубу еще в 1959 году, когда революционеры взяли власть в стране. После прибытия на остров Свободы ее любовь к революции только крепчает. Режиссер фильма показывает Кубу как яркую, жизнерадостную страну – танцы, эстетика революции, солнечная Гавана, добродушные люди. Анна знакомится с революционерами, журналистами, которые представляются ей такими же идейными, как и она. Она начинает работать в кубинском издательстве, печатающая сборники стихотворений известных кубинских поэтов. Влюбляется героиня и в Эрнесто Че Гевару, которого она увидела на приеме в посольстве, несмотря на один небольшой диалог с ним. Однако она любит его не как человека, а как икону революционного движения. С этого момента она окончательно приняла решение оставить семью и статус в Португалии и стать революционеркой на Кубе. Она убегает от мужа и с помощью кубинских военных поступает в училище Гаваны, где проходит боевую и учебную подготовку, превратившись из восхищающейся Кубой туристки в члена Коммунистической партии Кубы и личной переводчицы Фиделя Кастро.

Режиссер фильма в интервью отмечает, что его задачей было показать Кубу 1960-х годов как общество, заряженное великой революционной идеей, которое со временем стагнирует и сменяется временем репрессий и нестабильности[3]. Действительно, в сериале показываются эпизоды неоднозначности кубинской революции. После смерти Че, друзья Анны в Гаване, видя ее грусть, стали убеждать ее, что Че Гевара не был святым человеком и что после революции он лично расстреливал военнопленных. Но более яркая критика Кубы показывается двух эпизодах. В одной из них друг Анны в редакции стал выступать против Коммунистической партии, за что после его арестовывают и он пропадает без следа. Второй эпизод – это эмиграция друга Анны в США, в разговоре с ней он пытается убедить поехать с ним вместе, указывая на репрессивность режима. Анна, вспоминая эпизод про своего арестованного друга, сильно задумывается над этим, однако, все же остается верной революции и партии, продолжая работать на правительство до конца своей жизни.

Революция и реакция: что выбрать?

Несмотря на определенную картину неоднозначности Кубы, режиссер фильма изображает ее с симпатией, по сравнению с серой и неприятной Португалией Салазара. Образ коммунистической Кубы сильно поляризирован сейчас в мировой культуре: либо это Мордор в представлении пропаганды США и эмигрантов во Флориде, либо же это рай по мнению идеалистов коммунистов. Более объективной картины Кубы в действительности не хватает сейчас в мировой культуре и хорошо, что сериал дает весьма объективную оценку как революции, оценивая это явление положительно, так и кубинской власти.

Образ Португалии менее брендирован в мире, чем образ Кубы и репрезентация страны в культуре и политике сейчас имеет характер внутреннего потребления. Политики современной Португалии опираются на историческое прошлое для презентации своего видения образа будущего. Радикальные левые из Коммунистической партии Португалии или Левого блока опираются на наследие «Революции Гвоздик» 1974 года, ее революционного периода – социальные реформы и радикальная демократия, в то время как Социалистическая партия и либералы восхищаются периодом страны после 1975 года – стабилизации положения в стране и победы правых социалистов, а правые консерваторы и ультраправые и вовсе видят идеал страны в салазаровской эпохе – отсутствие социальных потрясений и стабильность в стране. Ареной битв исторической политики за гегемонию становится современная культура, репрезентующая необходимые для народа образы и сообщения. И сериал «Свободная Куба» является одним из таких примеров, который заслуживает просмотра и нашей оценки.

[1] kommersant.ru/doc/6650494

[2] Подробнее о сущности режима Салазара.: Феррари М. Диктатор, который умер дважды: невероятная история Антониу Салазара. М.: Альпина Паблишер, 2024. 221 с

[3] variety.com/2023/tv/global/keshet-international-cuba-libre-henrique-oliveira-1235530942/