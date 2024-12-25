

Новый левый подъём на Юге

В одном из электронных писем от Бориса Юльевича Кагарлицкого* была высказана мысль о том, что, видимо, в ближайшее время, если мы и увидим примеры подъёма левых, это не будет относиться к европейскому континенту. В общем и целом, лично я разделяю данную точку зрения. Действительно, мало что говорит «в пользу Европы». С другой стороны, уходящий год показывает, что отдельные «левые выстрелы» возможны именно в странах, относящихся к т. н. Глобальному Югу. Конкретно речь идёт о западноафриканском Сенегале и южноазиатской Шри-Ланке, о чём и пойдёт дальше речь в данном материале.

Любопытно, что и в той, и в другой стране левое движение исторически играло весьма важную роль, ещё в антиколониальный период. И если в на Шри-Ланке, и в Сенегале ведущие позиции занимали левоцентристские, социал-демократические по своим позициям и «корням» партии, которые многие годы находились у власти в своих государствах (соответственно, Партия свободы Шри-Ланки и Социалистическая партия Сенегала), то одновременно в этих странах, с момента получения ими государственной независимости, левое движение носило подчёркнуто плюралистический характер, вбирая в себя компартии разных оттенков, троцкистов, маоистов, радикальных социалистов и т. д.

Население и Сенегала, и Шри-Ланки в первой четверти XXI в. неоднократно переживало различные социальные и экономические неолиберальные эксперименты, что вызвало у граждан этих стран не только естественное чувство социальной фрустрации, но и усилило отторжение традиционных политических сил, в том числе и партий «левого происхождения». Факт, что в своих регионах Сенегал и Шри-Ланка известны достаточно активным и «низовым» социальным движением, безусловно, сыграл роль в том, что в итоге мощные протестные выступления против действующих властей в двух этих странах Юга в 2024 г. вылились в яркую победу альтернативных левых сил вначале на президентских, затем на парламентских выборах.

При этом, конечно, происхождение партий-победительниц – различное. В Сенегале речь идёт действительно об очень молодой, созданной всего 10 лет назад, партией Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство (ПАСТЕФ-Патриоты). Если в 2017 г. на парламентских выборах в коалиции с другими радикальными левыми силами эта партия не набрала даже 1,2% голосов, уже в 2019 г. её основатель Усман Сонко на президентских выборах получил 15,7% голосов. С тех пор персональная популярность этого парламентария, в прошлом налогового инспектора, продолжала неуклонно расти. Даже оказавшись в тюрьме, У. Сонко оказывал влияние на умы многих сенегальцев.

На президентских выборах в марте в условиях резкого снижения популярности находящихся у власти правоцентристских профранцузских сил, ПАСТЕФ выдвинула на пост главы государства Генерального секретаря партии и единомышленника У. Санко 44-летнего Бассиру Диомайе Файя. В итоге он в первом же туре получил 54,3% голосов. А вскоре освобождённый из заключения председатель партии У. Санко получил должность премьер-министра. На состоявшихся в минувшем ноябре парламентских выборах ПАСТЕФ подтвердила своё лидерство в сенегальском обществе: её список получил поддержку около 55% избирателей, что принесло партии 130 из 165 мандатов в Национальном Собрании.

Специалисты считают, что козырями ПАСТЕФ, по сравнению с иными, более «старыми» акторами сенегальского левого движения, является молодость его руководящего состава, тесная связь партийного актива с социальным (студенческим, профсоюзным, женским) движением, креативность связанных с партией соцсетей. Естественно, для африканского общества важен и очень высокий персональный авторитет партийного лидера У. Сонко.

Политическую программу ПАСТЕФ скорее можно охарактеризовать как левопопулистскую, антилиберальную и одновременно суверенистскую, патриотическую. Так что вполне логично, что в бывшей метрополии – Французской Республике – главным политическим союзником новой сенегальской «партии власти» выступает движение «Непокорённая Франция». ПАСТЕФ защищает новую производственную модель развития, предполагающую как движение к социальной справедливости, так и её соответствие национальным и государственным интересам.

Именно через эту призму следует рассматривать недавнее решение правительства У. Сонко провести «национальный аудит» всех запасов нефти, газе и минералов. О левопатриотическом измерении ПАСТЕФ свидетельствует, в частности, и недавнее решение расторгнуть с Францией соглашение о пребывании на территории Сенегала вооружённых сил бывшей метрополии. По этому поводу глава государства Б. Диомай Фай заявил, что «если мы хотим осуществлять полный суверенитет, то тогда нет месту на территории нашей страны иностранной военной силе».

Если в случае с ПАСТЕФ мы имеем вариант очень молодой политической силы, выросшей во многом к тому же на персональном авторитете её основателя и лидера, то победившая в этом году на Шри-Ланке партия – Народный фронт освобождения (НФО) имеет гораздо более долгую историю, существуя уже около 60 лет. Однако, даже с учётом боевого (в прямом смысле слова: в 1970-е гг. актив НФО не раз устраивал антиправительственные восстания!) прошлого этой партии, всё же последние годы НФО принадлежал к числу небольших, если не сказать маргинальных политических сил в островном государстве. К примеру, у этой партии в действовавшем до недавнего времени составе парламента было всего три депутата.

Однако на фоне широчайшего народного движения и протестов против прежней власти именно активисты НФО сумели сыграть решающую роль и вырваться на первый план общественно-политической жизни. Этому способствовал тот факт, что, как и в других странах Южной Азии, ланкийский НФО имеет активные «социальные реле» в лице массовых социальных, молодёжных, женских и крестьянских организаций и ассоциаций. Безусловно, и в данном случае не обошлось без «персонального фактора»; во время социального протестного движения за отставку прежнего национал-консервативного Президента Готабая Раджапаксы большую личную роль сыграл 56-летний лидер фронта Анура Кумара Диссанаяке или АКД, как кратко называют его местные журналисты. АКД в молодые годы вёл студенческую и революционную работу, с 2000 г. неоднократно избирался депутатом ланкийского парламента. Короткий период в 2004-2005 г. он возглавлял министерство сельского хозяйства.

Именно Диссанаяке добился во втором туре президентских выборов в сентябре этого года убедительной победы, набрав 55,9% голосов. Ну, а на последующих за ними досрочных законодательных выборах, созданная вокруг НФО, коалиция «Национальная народная власть» (ННВ) выиграла с разгромным счётом, получив 61.1% голос и 189 из 225 парламентских мандатов. Как и в Сенегале, речь идёт о стабильном конституционном большинстве. В ННВ входят преимущественно социальные организации, выступающие как объединения сторонников НФО. Там почти нет других известных левых партий, а те, кто принимает участие (например, Коммунистическая партия Шри-Ланки (Альтернативная группа) и «Объединённая левая группа» представляют собой малочисленные политические организации крайне левого толка. Безусловно, именно НФО, резко расширивший численность за этот год (на партийном сайте говорится, что НФО стал самой массовой партией страны с 2,5 млн членами), является доминирующей силой и парламентской группе ННВ, и в новом составе правительства Шри-Ланки, которое недавно возглавил известный академический учёный и один из лидеров ННВ Харини Амарасурия.

В отличие от сенегальской ПАСТЕФ, идеология НФО носит более «определённый» характер, хотя тоже не чуждается левопопулистского направления. НФО был создан как политическая партия в то время в середине 60-х годов, когда в азиатском комдвижении шла жесточайшая борьба за влияние между Москвой и Пекином; и НФО в этом противостоянии позиционировал себя как «антиревизионистская» и маоистская партия. В 1980-е и 1990-е гг. руководители НФО с регулярностью посещали Северную Корею, партия в известной степени в те годы ориентировалась на Пхеньян.

НФО до сих пор, если судить по программным и уставным документам, рассматривает себя как «марксистско-ленинская» партия, «Интернационал» является партийным гимном, тогда как флаг фронта представляет собой красное знамя, на котором в центре изображены огромные серп и молот. НФО и соответственно ННВ выступают за расширение общественного сектора в промышленности и финансовом секторе, в пользу отвечающей крестьянству аграрной реформы, искоренение коррупции и за справедливую и активную государственную политику в социальной сфере.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что Сенегал и Шри-Ланка – это всё же отдельные «кейсы» и делать по ним какие-то «глобальные» выводы вряд ли правомерно. В то же время, эти случаи, в самом деле, демонстрируют, что на «глобальном Юге» имеется мощный потенциал для развития антилиберального левого движения и его прихода к государственной власти.

В заключении статьи хотел бы привести два высказывания руководителей рассмотренных в материале политических партий, поскольку данные цитаты – примерно об одном и том же, о роли политики в общественной жизни. Так, Д. Фай отмечает, что «политика остаётся наименее плохим ремеслом, чтобы поставить её на службу коллективному интересу». В свою очередь, А. К. Диссаняке утверждает: «Существует мнение, что политика неуместна. Поэтому, приложив все усилия, мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить движение и доверие общества к политике и политикам».

На самом деле, приведённые слова лишь показывают, что победившие в Сенегале и на Шри-Ланке силы готовы принять вызовы времени. И сделать всё возможное, чтобы «реабилитировать политику» в глазах сограждан. А это по нынешним временам – не так и мало…

*признан «иноагентом»