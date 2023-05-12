Дайджест новостей на 12 мая
[Внешняя политика]
Картаполов описал возможные задачи срочников на миротворческих миссиях
Товарооборот между КНР и РФ в январе-марте вырос на 38,7%
Посла РФ вызвали в МИД Великобритании в связи с приговором Кара-Мурзе (объявлен иностранным агентом в РФ)
[Внутренняя политика]
Дума одобрила лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Роскомнадзор утвердил критерии определения пропаганды ЛГБТ
[Экономика]
Набиуллина заявила, то ускорение инфляции сдерживается разовыми факторами
Эксперты вычислили потолок зарплат для сотрудников без образования
[Общество]
Прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений при частичной мобилизации
В Петербурге начали рассылать электронные повестки призывникам в тестовом режиме
Как корь распространяется по России
[Происшествия]
29 апреля в Севастополе произошел пожар на нефтебазе после попадания двух беспилотников
[Протесты]
5 апреля в Кишиневе сторонники оппозиции вышли на митинг против тарифов ЖКХ
5 апреля в Париже повесили баннер против повышения пенсионного возраста
[Пенсии]
Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях