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Дайджест новостей на 12 мая

 

Дайджест новостей на 12 мая

 

[Внешняя политика]

 

Картаполов описал возможные задачи срочников на миротворческих миссиях

 

Товарооборот между КНР и РФ в январе-марте вырос на 38,7%

 

Посла РФ вызвали в МИД Великобритании в связи с приговором Кара-Мурзе (объявлен иностранным агентом в РФ)

 

[Внутренняя политика]

 

Дума одобрила лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии

 

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену 

 

Роскомнадзор утвердил критерии определения пропаганды ЛГБТ

 

[Экономика]

 

Набиуллина заявила, то ускорение инфляции сдерживается разовыми факторами

 

Эксперты вычислили потолок зарплат для сотрудников без образования

 

[Общество]

 

Прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений при частичной мобилизации

 

В Петербурге начали рассылать электронные повестки призывникам в тестовом режиме

 

Как корь распространяется по России

 

[Происшествия]

 

29 апреля в Севастополе произошел пожар на нефтебазе после попадания двух беспилотников

 

[Протесты]

 

5 апреля в Кишиневе сторонники оппозиции вышли на митинг против тарифов ЖКХ

 

5 апреля в Париже повесили баннер против повышения пенсионного возраста

 

[Пенсии]

 

Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

 

Рабкор.ру
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12-5-2023 События, , 72
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